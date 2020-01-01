Магия волос: Как пилинг головы поможет отрастить красивые локоны

Воздаём коже головы должное, и учимся новым способам ухода за своей шевелюрой.

Любая женщина мечтает о красивых и здоровых волосах - сияющих, сильных и объемных. Специальная косметика и регулярный уход – ключевые компоненты приобретения роскошной шевелюры, но пилинг кожи головы также важен, как и забота о самих волосах. Салоны предлагают огромное количество процедур, которые гарантированно улучшат состояние ваших локонов и вернут им здоровый вид. Ivona расскажет вам, как сохранить пару тысяч гривен благодаря домашнему пилингу головы, который в результате окажется ничуть не менее эффективным, чем салонный.

Читай также: Таинственная страсть: Как ухаживать за темными волосами летом

Что такое пилинг кожи головы?

Если вы мечтаете о волосах моделей из рекламы шампуней и других косметических средств, то необходимо усвоить правило, что пилинг кожи головы – ключевой элемент ухода за своей шевелюрой. Очищение – необходимый этап подготовки волос к их будущему быстрому росту и здоровому виду. Пилинг для кожи головы способен очистить кожу от результатов загрязнений окружающей среды, кожного сала, остатков средств для укладки и ороговевших частичек. Как результат правильного очищения, у кожи головы будто открывается “второе дыхание”. Она действительно начинает дышать по-новому, ее клетки восстанавливаются, а количество себума (кожного сала) уменьшается в разы. Кроме того, что данная процедура умедляет процессы образования перхоти и избавляет кожу головы от зуда, она еще и положительно влияет на процесс микроциркуляции крови.

Пилинг кожи головы для роста волос pinterest

Преимущество данной процедуры в том, что она подходит для девушек с абсолютно разными типами кожи. Единственное табу – пилинг запрещено делать в том случае, если у вас есть повреждения. Если вы только недавно пережили процесс колорирования, то также не рекомендуется делать данную процедуру, так как результат покраски она просто-напросто сведет на нет.

Пилинг традиционно считается салонной процедурой. Если вы опасаетесь прибегать к таким процедурам в домашних условиях, то лучше запишитесь к профессионалам. Хотя, если вы будет в точности следовать нашим рекомендациям, то сможете выполнить пилинг головы, не выходя из дома, без малейших проблем.

Как правильно делать пилинг кожи головы?

Стоит сразу предупредить, что пилинг не стоит делать чаще, чем 1-2 раза в неделю, иначе вы можете повредить нежный кожный покров головы. Мы понимаем, что уж очень хочется добиться впечатляющего эффекта как можно скорее, но в данном случае медленнее значит вернее.

Чтобы правильно выполнить процедуру нужно купить специальное средство для очищения кожи головы, которое легко можно найти у известных и проверенных годами опытного использования брендов по уходу за волосами. Стоят они не дешево (качественное средство в районе 300-600 гривен), поэтому мы предложим вам несколько рецептов пилингов, которые гарантировано помогут эффективно очистить кожу головы и подготовить ее для дальнейших преображений.

Пилинг кожи головы для роста волос pinterest

Наносить магазинное или самодельное средство нужно на чистые мокрые волосы, при этом слегка массируя кожу головы аккуратными круговыми движениями в течении 2-3 минут. После необходимо смыть косметический продукт теплой водой и нанести на волосы увлажняющую маску или сыворотку. Предупреждаем – делать пилинг на сухие волосы категорически запрещено, ведь это может стать причиной повреждений кожи и спутывания волос.

Читай также: Вечная дилемма: От чего секутся кончики волос

Магазинные средства для пилинга

Ассортимент нужных нам средств у хороших брендов необычайно широк. Продукты для пилинга кожи головы могут скрываться под такими названиями: скраб для волос, маска с отшелушивающим эффектом или крем-пилинг. В составе таких продуктов мы найдем микрогранулы для механического очищения или активные вещества, которые химическим способом удаляют ороговевшие частицы.

Вспомогательными компонентами средств, которые дарят продукту приятный аромат, становятся различные масла (жожоба, мяты, чайного дерева, лаванды) и натуральные растительные экстракты. Бьюти-продукты для пилинга могут содержать противогрибковые ингредиенты, пантенол, глицерин, различные витамины, которые справляются с различными проблемами вашей кожи головы.

Пилинг кожи головы для роста волос pinterest

Рецепты домашних пилингов

Думаю, вы не удивитесь, если узнаете, что наиболее простой и распространенный способ быстро и качественно очистить кожу головы от себума и загрязнений, и ускорить рост волос – использовать морскую соль, в составе которой и йод, и кальций, и железо и много других активных компонентов. Распространены также рецепты пилингов с поваренной солью, сахаром, кофе, содой. Для того, чтобы после пилинга не возникло раздражения и сухости, принять добавлять в скраб смягчающие и увлажняющие компоненты – кефир, яичные желтки, масло и т.д. Благодаря этим компонентов кроме несомненного очищения, кожа головы получит еще и дополнительное питание.

1. Соляной скраб

1 ст. л. морской соли мелкого помола,

вода,

3 капли эфирного масла.

Соль и воду комнатной температуры нужно соединить в пропорции 1:1, перемешать до консистенции 10-процентной сметаны. Если хотите увеличить эффективность средства, то можно вместо воды использовать бальзам для волос. Эфирное масло выбирайте в зависимости от главной проблемы ваших волос. Например, если у вас жирные волосы или присутствует перхоть, то использовать можно масло лаванды, лимона или чайного дерева. Если вы страдает от сухости волос, то ничто не сможет помочь вам лучше, чем масло жасмина, ромашки или розы. Полученную смесь нужно аккуратно нанести по пробору и помассировать кожу несколько минут. После нужно обязательно промыть волосы привычным способом.

Пилинг кожи головы для роста волос pinterest

2. Сахарный скраб

1 ч. л. сахара,

½ ч. л. оливкового масла.

Ингредиенты перемешайте и несколько минут массируйте этой смесью кожу головы, затем смойте.

Читай также: Объем без инъекций: Как визуально увеличить губы

3. Глиняный скраб

3 ст. л. поваренной соли мелкого помола,

2 ст. л. любой глины, например, голубой,

1 ст. л. воды.

Все манипуляции по нанесению полученного средства такие же, как в предыдущих рецептах.

Пилинг кожи головы для роста волос pinterest

Правильное очищение кожи головы – очень важный элемент качественного и осознанного ухода за волосами. Пилинги вне зависимости от их происхождения – будь они от известного бренда или сделанные вручную, помогут добиться максимально эффективного результата и отрастить роскошные волосы за считанные месяцы.

Раннее мы писали о том, какие компоненты в косметике вредят вашей коже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram