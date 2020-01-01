Таинственная страсть: Как ухаживать за темными волосами летом

Сохранить цвет, укрепить локоны, сберечь от ультрафиолета - все, что нужно знать о заботе за вашими локонами.

Лето - прекрасная пора отпусков, пляжного отдыха, прогулок по паркам, загородных поездок. К сожалению, все “знойные” активности так или иначе связаны с опасностями, которым могут быть подвергнуты ваши локоны. Наступление жаркого сезона совсем не означает, что вам нужно полностью менять все средства ухода за волосами. Необходимо лишь добавить в вашу уходовую линейку те, что оснащены специальными солнечными фильтрами. Особенно актуален этот вопрос для тех девушек, у кого темные волосы. На солнце именно такие волосы больше всего подвергаются опасности, а потому и следить за ними нужно особенно тщательно. Ivona рассказывает, как правильно ухаживать и какие косметичкеские продукты для темных волос выбирать летом. Кроме того, подскажем какими стайлинг-техниками и уходовыми методиками стоит ограничить свою бьюти-активность.

Как ухаживать за темными волосами летом

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Стайлинг

Летом лучше использовать как можно более легкие стайлинги с дополнительными функциями — солнцезащитными и увлажняющими. Лучше всего несмываемые смягчающие спреи для волос, которые помогут сохранить влагу внутри волоска даже в самую жаркую погоду. И запомните, что сушить темные волосы летом лучше все-таки естественным путем. Хотя бы на время откажитесь от фенов, заменив их массажными расческами, которые гарантируют гладкую поверхность локонов.

Как ухаживать за темными волосами летом pinterest

Масла

Все продвинутые женщины, которые особое внимание уделяют именно красоте своих прядей, обожают использовать новомодные масла для волос. Их производят и демократичные марки, и элитные бренды - эффективность продуктов отрицать невозможно. Масла хорошо предотвращаются обезвоживание, за чем особо важно наблюдать именно в летний период, а также смягчают пряди и придают им блеск. Именно эти средства станут для девушек с темными волосами, а также остальных красоток, настоящей “знойной” палочкой-выручалочкой. Не нужно полностью покрывать локоны маслами или концентрами - одной-двух капель на один прием будет вполне достаточно. Уделите особое внимание пометке, подтверждающей присутствие в средстве специальных факторов, защищающих волосы от ультрафиолетовых лучей, а также хлорированной или морской воды. В период отпусков этот совет будет особо полезным.

Как ухаживать за темными волосами летом pinterest

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Кожа головы

Стоит учитывать тот факт, что летом кожа головы становится особо жирной, поэтому обязательно стоит подключить к уходу пилинги и скрабы. Также обратите внимание на то, что летом необходимо мыть волосы особо аккуратно, используя специальную технологию. Массирующие движения с легким надавливанием подушечками пальцев - то, что обеспечит дополнительную заботу за вашими темными локонами в жару. С периодичностью раз в неделю делайте специальные пилинги или детокс кожи головы для более тщательного очищения.

Как ухаживать за темными волосами летом pinterest

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Питание и увлажнение

Волосы не могут регенерировать, именно поэтому процесс ухода за ними должен быть непрерывным. Питать их или увлажнять — выбор делать необходимо исключительно в индивидуальном порядке. Все зависит от того, в каком состоянии находятся ваши темные локоны и чего им не хватает. Поврежденные волосы надо восстанавливать, сухие — увлажнять, окрашенные — защищать от потери цвета. Но если вы хотите лучшего результата, то лучше всего комбинировать ухаживающие продукты из разных групп. Обычно существует сразу несколько проблем, на которые необходимо воздействовать, поэтому и подход к уходу должен быть комплексным.

Как ухаживать за темными волосами летом pinterest

Не стоит заблуждаться, думая, что именно летняя погода, жара, невыносимые температуры наиболее опасно влияют на состояние ваших волос. Поверьте, постоянное использование фенов, утюжков и прочих сталинг-средств с большим успехом могут изменить структуру ваших прядей, нарушив их привлекательность. Наступление летней поры означает лишь то, что девушкам, а особенно обладательница темных волос, нужно с большей тщательностью выбирать средства по уходу за прядями. В первую очередь, речь идет о продуктах, содержащих в себе специальные солнечные фильтры, которые способны защитить структуру локонов даже в самую критическую жару.

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