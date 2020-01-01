Таинственная страсть: Как ухаживать за темными волосами летом
Лето - прекрасная пора отпусков, пляжного отдыха, прогулок по паркам, загородных поездок. К сожалению, все “знойные” активности так или иначе связаны с опасностями, которым могут быть подвергнуты ваши локоны. Наступление жаркого сезона совсем не означает, что вам нужно полностью менять все средства ухода за волосами. Необходимо лишь добавить в вашу уходовую линейку те, что оснащены специальными солнечными фильтрами. Особенно актуален этот вопрос для тех девушек, у кого темные волосы. На солнце именно такие волосы больше всего подвергаются опасности, а потому и следить за ними нужно особенно тщательно. Ivona рассказывает, как правильно ухаживать и какие косметичкеские продукты для темных волос выбирать летом. Кроме того, подскажем какими стайлинг-техниками и уходовыми методиками стоит ограничить свою бьюти-активность.
Как ухаживать за темными волосами летом
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- Стайлинг
Летом лучше использовать как можно более легкие стайлинги с дополнительными функциями — солнцезащитными и увлажняющими. Лучше всего несмываемые смягчающие спреи для волос, которые помогут сохранить влагу внутри волоска даже в самую жаркую погоду. И запомните, что сушить темные волосы летом лучше все-таки естественным путем. Хотя бы на время откажитесь от фенов, заменив их массажными расческами, которые гарантируют гладкую поверхность локонов.
- Масла
Все продвинутые женщины, которые особое внимание уделяют именно красоте своих прядей, обожают использовать новомодные масла для волос. Их производят и демократичные марки, и элитные бренды - эффективность продуктов отрицать невозможно. Масла хорошо предотвращаются обезвоживание, за чем особо важно наблюдать именно в летний период, а также смягчают пряди и придают им блеск. Именно эти средства станут для девушек с темными волосами, а также остальных красоток, настоящей “знойной” палочкой-выручалочкой. Не нужно полностью покрывать локоны маслами или концентрами - одной-двух капель на один прием будет вполне достаточно. Уделите особое внимание пометке, подтверждающей присутствие в средстве специальных факторов, защищающих волосы от ультрафиолетовых лучей, а также хлорированной или морской воды. В период отпусков этот совет будет особо полезным.
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- Кожа головы
Стоит учитывать тот факт, что летом кожа головы становится особо жирной, поэтому обязательно стоит подключить к уходу пилинги и скрабы. Также обратите внимание на то, что летом необходимо мыть волосы особо аккуратно, используя специальную технологию. Массирующие движения с легким надавливанием подушечками пальцев - то, что обеспечит дополнительную заботу за вашими темными локонами в жару. С периодичностью раз в неделю делайте специальные пилинги или детокс кожи головы для более тщательного очищения.
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- Питание и увлажнение
Волосы не могут регенерировать, именно поэтому процесс ухода за ними должен быть непрерывным. Питать их или увлажнять — выбор делать необходимо исключительно в индивидуальном порядке. Все зависит от того, в каком состоянии находятся ваши темные локоны и чего им не хватает. Поврежденные волосы надо восстанавливать, сухие — увлажнять, окрашенные — защищать от потери цвета. Но если вы хотите лучшего результата, то лучше всего комбинировать ухаживающие продукты из разных групп. Обычно существует сразу несколько проблем, на которые необходимо воздействовать, поэтому и подход к уходу должен быть комплексным.
Не стоит заблуждаться, думая, что именно летняя погода, жара, невыносимые температуры наиболее опасно влияют на состояние ваших волос. Поверьте, постоянное использование фенов, утюжков и прочих сталинг-средств с большим успехом могут изменить структуру ваших прядей, нарушив их привлекательность. Наступление летней поры означает лишь то, что девушкам, а особенно обладательница темных волос, нужно с большей тщательностью выбирать средства по уходу за прядями. В первую очередь, речь идет о продуктах, содержащих в себе специальные солнечные фильтры, которые способны защитить структуру локонов даже в самую критическую жару.
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