Объем без инъекций: Как визуально увеличить губы

Самые эффективные советы по выбору правильной косметики, которая сделает губы более пухлыми и привлекательными.

Губы - стратегически важная часть женского лица. Если посмотреть статистику просьб, которые ежедневно получают пластические хирурги, то большинство из них связанны именно с инъекциями ботокса и прочими методами увеличения уст. В последнее время с бумом естественности и натуральности, захватившем фэшн-индустрию, количество желающих немного подправить свои черты лица резко уменьшилось, но проблема тонких губ осталась прежней. С одной стороны, мы сталкиваемся с популярностью девушек семейства Кардашьян, в которых нет натуральности ни в одной части тела, а с другой, восхищаемся юность и свежестью Кайи Гербер, которая доказывает, то естественная красота - главное достояние. Если вы находитесь меж двух огней, то предлагаем вам ознакомиться с простыми способами увеличения губ, которые не требует от вас ни дополнительных вложений, ни обращений к хирургам. Сделать уста более пухлыми можно легко с помощью бьюти-трюков, которыми с готовностью рада поделиться ваша Ivona.

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Нейтральные оттенки

Вы должны знать, что все самые сочные яркие и темные оттенки беспощадно уменьшают губы, подчеркивая их естественную неидеальность. Благо, что в 2020 году визажисты делают ставку на натуральность, а потому у нас нет никакой нужды прибегать к средствам из запретной гаммы оттенков. Обратите внимание на коралловые, бежевые, персиковые и нежно-розовые цвета средств, которые вмиг сделают ваши губы сексуально припухлыми.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

Микс двух цветов

Если вы уверены в своих профессиональных навыках мейк-ап-мастера, то рекомендуем опробовать модную и очень эффективную технику, которая визуально увеличит ваши губы. Возьмите два оттенка помады: один светлый, а другой слегка темнее. Первым покройте внутреннюю часть уст, в то время как вторым следует оформить внешние края, растушевав их к центру. Обратите внимание на то, что и структуры двух продуктов должны быть разными: “осветлитель” - глянцевым, а “затемнитель” - матовым.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

Нарисуй сама

Да-да, вы не ослышались, мы именно советуем вам самим нарисовать идеальную форму губ - уста вашей мечты. Для этого нужно полностью скрыть естественные края за плотным слоем тонального крема или корректора, а после включить все свои способности художника-интерпретатора. Карандашом проведите контур на 1-2 мм выше линии губ, растушуйте рамки кисточкой по направлению к центру, а затем нанесите помаду базовых женственных оттенков.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

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Капелька блеска

Старый трюк с блеском, который неизменно работал вплоть до 2020 года. Для того, чтобы сделать ваши губы более объемными можете полностью покрыть их светоотражающим блеском или средством с голографическим эффектом - влажная текстура, кстати, сейчас невероятно популярна. Если же вам хочется еще и добавить цвета, то покройте губы любимой помадой, а затем или полностью покройте их мерцающим финишем, или просто поставьте по центру нижней губы завершающий аккорд - капельку блеска.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

Галочка страсти

Чтобы сделать губы больше с помощью макияжа, сначала аккуратно нарисуйте галочку на верхней губе. Затем проведите от нее три линии вниз. Так у вас получится форма классического “бантика”. Две половинки должны получиться одинаковыми. Далее проведите горизонтальную линии по контуру нижней губы, ровно на ширину вашего бантика. Обведите контур губ, делая небольшие штрихи от бантика к уголкам и в обратном направлении. Замкните линию и немного растушуйте. Финальный штрих - помада для объема губ.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

Плампер

Современные бьюти-технологии никогда не стоят на месте, а потому в наших косметичках постоянно появляются все новые и новые средства. Так, с проблемой недостаточно пышных губ легко справится плампер, который на первый взгляд выглядит как обычный блеск. На самом же деле он не так прост, как кажется. Секрет продукта заключается в особых ингредиентах, таких как ментол или перец, которые стимулируют приток крови. Таким образом губы выглядят припухлыми, будто зацелованными и невероятно сексуальными.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

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Немного мерцания

Похожий прием, как и в случае с блеском, но более мерцающий и модный. Для того, чтобы сделать губы пышнее, необходимо с помощью хайлайтера или теней с эффектом сверкания высветлить центр нижней губы - просто и очень красиво. Если и этого вам недостаточно, предлагаем похожим маневром еще и “обработать” арку Купидона.

Бьюти-хитрости, которые визуально делают губы более пухлыми pinterest

Многие женщины частенько комплексуют из-за выдуманных или вполне реальных недостатков внешности. Слишком тонкие и нечетко выраженные губы - одна из главных жалоб девушек. Кажется, что решить все моменты с комплексами можно легко, отдавшись в руки профессионалов, но мы не рекомендуем сразу прибегать к радикальным мерам. Для начала опробуйте наши бьюти-советы, которые помогут вам самим нарисовать губы идеальной формы. Это легко, эффективно и очень по-современному: слегка усовершенствовать природные данные - одно дело, а вот вторгаться в заложенные генами черты - слишком тяжелая артиллерия, которая не может считаться нормой в 2020 году.

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