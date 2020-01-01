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Точка невозврата: ТОП-7 хитростей макияжа для тридцатилетних

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Тонкости правильного мейка, который поможет всегда выглядеть свежо и молодо.
Основы макияжа для женщин 30+
Основы макияжа для женщин 30+
pinterest

Как бы грустно это не звучало, но старение кожи у женщин начинается уже после 25-30 лет. Впрочем, это совсем не означает, что четко после достижения “магической” цифры ваше лицо должно мгновенно преобразиться. Оно не станет менее привлекательным и особенным, а глубокие морщины появятся лишь спустя многие года. Это означает лишь то, что ваше коже нужен особенный подход, и приобретение средств с пометкой “антиэйдж”. Кроме того, достижение возрастной границы означает также и то, что вам нужно пересмотреть способ подбора не только уходовой косметики, но и декоративной. Ivona рассказывает, о каких бьюти-лайфхаках нужно знать всем женщинам, которые перешагнули отметку в 30 лет. 

  • Праймер 

Для того, чтобы макияж 30-летней женщины выглядел круто в течении всего дня, необходимо пользоваться одним секретным и невероятно важным средством. Праймер - достаточно новый продукт в сфере индустрии красоты, но даже за короткое время своего существования он сумел обзавестись армией поклонниц. Такую популярность ему обеспечила не только обещанная стойкость макияжа после использования праймера, но и сглаживание мелких морщинок и мимических складок. А если вы покупаете средство с шиммером, то приготовьтесь еще и к дополнительной порции здорового блеска.  

Основа под макияж
Основа под макияж "Совершенство", Avon, 262 грн
avon.ua

  • Светлые помады 

Если раньше в дневном макияж вы могли себе позволить использовать яркие алые, бордовые или сливовые тона, то после 30-ти лет необходимо свыкнуться с мыслью, что былые времена прошли. Такие оттенки лишь делают губы тоньше, а выражение лица злее и серьезнее. Вам необходимо подобрать идеальные для вас светлые цвета средств, а также не забывать о бьюти-трюке: на середину нижней губы обязательно наносите капельку блеска - для дополнительного объема.  

Увлажняющая нюдовая помада Luxe, Avon, 129 грн
Увлажняющая нюдовая помада Luxe, Avon, 129 грн
avon.ua

  • Удлиняющая тушь 

Нужно свыкнуться с мыслью, что с возрастом наши ресницы становятся тоньше, а потому и тушь нужно покупать соответствующую. Если средство с дополнительным объемом делает волоски более тяжелыми, тем самым утяжеляя взгляд, то продукт с удлиняющим эффектом - идеальная палочка выручалочка. Она распахивает взгляд, и визуально делает его более чистым и свежим. 

Удлиняющая тушь The ONE Instant Extensions, Oriflame, 107 грн
Удлиняющая тушь The ONE Instant Extensions, Oriflame, 107 грн
ua.oriflame.com

  • Макияж бровей 

Даже самый идеальный макияж без четко оформленных бровей будет выглядеть банально, неярко и удручающе неинтересно. Визажисты советуют выбирать тени или карандаш на тон светлее, чем естественный цвет ваших бровей. Мягкими штрихами затонируйте «пробелы» и придайте бровям красивую форму. 

Моделирующая тушь для бровей Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara, 150 грн
Моделирующая тушь для бровей Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara, 150 грн
makeup.ua

  • Румяна 

Всем нам с юного возраста известна схема нанесения румян: необходимо улыбнуться, а затем подчеркнуть средством наиболее выдающиеся зоны. Впрочем, нужно учитывать тот факт, что с возрастом лицо опускается, и только с помощью макияжа его можно визуально “приподнять”. Именно поэтому после достижения 30-ти лет румяна нужно наносить по направлению вверх по скулам. 

Румяна L'Oreal Alliance Perfect Blush, 246 грн
Румяна L'Oreal Alliance Perfect Blush, 246 грн
makeup.ua

  • Тональный крем 

Нужно понимать, что кожа после 30-ти лет склонна к потускнению, а потому выбор правильного оттенка тонального средства еще никогда не был настолько важен. Специалисты советуют выбирать продукт с желтым подтоном, который визуально сделает вашу кожу более свежей и здоровой. А вот розовая основа не только подчеркивает все недостатки внешности, но и вообще мало кому оказывается к лицу. 

Mary Kay TimeWise Matte-Wear Liquid Foundation, 272 грн
Mary Kay TimeWise Matte-Wear Liquid Foundation, 272 грн
marykay.ua

  • Хайлайтер 

Использование сверкающих и подчеркивающих определенные зоны лица средств - база, без которой нельзя представить макияж ни одной ответственной красотки в возрасте 30+. Однако после того, как вы все-таки разменяете третий десяток, нужно пользоваться хайлайтером по-особенному, стратегически. Подчеркивайте не только яблочки щек, но и центр лба, таким образом несколько смягчая черты лица, которые с возрастом могут стать более жесткими и агрессивными. Также обязательно пройдитесь продуктом под бровями - легкий способ сделать маскировочный лифтинг век. 

Крандаш-хайлайтер, Yves Rocher, 499 грн
Крандаш-хайлайтер, Yves Rocher, 499 грн
yves-rocher.ua

Не стоит отчаиваться, если на днях вам исполнилось 30 лет. Жизнь на этом не заканчивается, а становится лишь более интересной, насыщенной и увлекательной. Ведь то, какой будет наша судьба прежде всего зависит от нас самих и решений, которые мы принимаем, верно? Не стоит зацикливаться на философских проблемах, если перед вами стоят куда насущнее вопросы. Правила макияжа после перехода 30-летней границы становятся совсем иными - более осознанными, классическими и рафинированными. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но кое-что можно посоветовать абсолютно всем женщинам. Откажитесь от сумасшедших экспериментов и эклектики - проверенные нежность, романтичность или графическая строгость еще никогда никого не подводили. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 мейк-ап-тенденций актуальны летом 2020. 

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Теги: макияж 35 плюс, мода 2020, бьюти-лайфхаки, мейк, хитрости макияжа
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Источник: ivona.bigmir.net

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