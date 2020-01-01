Make-up шик: ТОП-10 трендов самого стильного летнего макияжа 2020

Неон или пастель, графика или дымка - разбираемся, какие тенденции актуальны в нынешнем сезоне.

Макияж - та обязательная деталь образа, которая может как сделать из вас королеву красоты, так и дешевую простушку, отставшую от жизни. Для того, чтобы всегда только блистать, а не стыдиться своего незнания крутых бьюти-идей, недостаточно следить за любимыми блогерами в Инстаграм. Многие из них руководствуются лишь хайпом и абсолютно субъективными оценками, которые не имеют никакого отношения к моде. Если же вы действительно хотите выглядеть здорово и стильно, то придется погрузиться в атмосферу фэшн-показов и бэкстейджев крутых шоу. Ivona предлагает вдохновиться ТОП-10 красивыми, сумасшедшими, гранжевыми и нежными идеями, которые стали “изюминками” образов на мировых Неделях моды сезона “весна-лето” 2020.

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Неоновые веки

Летом 2020 у вас полностью развязаны руки - можете играться с оттенками, рисунками и дизайном как вашей душе угодно. Рисуйте замысловатые стрелки, используйте тени разных цветов, акцентируйте внимание на необычной текстуре средств - любые цветастые фантазии в новом сезоне только приветствуются.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Влажный блеск

Посмотрите на моделей показа Chanel сезона “весна-лето” 2020: основной акцент визажисты решили переместить на губы. Неприметный блеск, легкий оттеночный бальзам и максимальная влажность - оставьте яркие тона в прошлом, и переходите на новый эстетический уровень бьюти-мастерства.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Смоки-металлик

Мы знаем, что упадок “смоки” для многих женщин был настоящей трагедией. И пусть гранжевый макияж время от времени возвращался в тренды, былой популярности он уже никогда не снискал. Летом 2020 советуем делать привычные растушеванные глаза с одним особым нюансом. Тени должны быть не слишком насыщенными, в цветовом диапазоне металлика. Только так вам удастся использовать старинную технику актуально.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Лучше меньше

Нюд, минимализм, лаконичность, природность - называйте этот тренд каким угодно именем, ведь суть его остается неизменной. Летом 2020 визажисты практически единогласно объявили бесцветный макияж главным трендом. Для того, чтобы повторить его вам потребуется лишь хорошая тональная основа и прочие индивидуально подобранные дополнительные продукты - красивая и мягкая скульптурность еще никогда не была так актуальна.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

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Ретро-стрелки

Классические “кошачьи” стрелки - хит наступившего лета. В качестве вдохновения предлагаем посмотреть фото с бэкстейджа показа Dolce&Gabbana сезона “весна-лето” 2020, или же кадры из сериала “Династия”. Главная героиня мыльной оперы Феллон умеет рисовать идеальные стрелки - советуем взять у нее заочной мастер-класс.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Инкрустации

Бусинки, жемчужинки, стразы, цветочные аппликации - бьюти-стилисты летом 2020 разошлись не на шутку. Подобные “лицевые” украшения в большинстве случаев выглядят устрашающе, но и здесь можно найти рациональное зерно. Предлагаем использовать минималистичные инкрустации для вечернего макияжа - так вам не придется часами выдумывать мейк. Необычный декор сам по себе выглядит как часть праздника.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Глиттер

Эйфория по глиттеру набирает оборотов, вот только слегка меняет траекторию движения. Если в прошлом году акценты стилисты предпочитали расставлять на веках, формируя и блестящие слезы, и необычные “облачка” блесток, то в 2020 году сверкание перемещается на щеки и переносицу. Для обычной жизни подобная технология никак не подойдет, но прием акцентировать внимание на скулах с помощью глиттера мы все же рекомендуем запомнить.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Рисуй душа

Такие как у Клеопатры, в стиле актеров из хита 2000-х - сериала “Клон”, а также цветные, зигзагообразные, в пол-лица линии. Летом 2020 стрелки выглядят как произведение искусства, а не привычный бьюти-трюк. Если же эклектика вас нисколько не привлекает, то советуем опробовать яркие лайнеры - они привнесут в ваш облик свежести и трендовости.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

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Сплошные румяна

Используйте нежно-розовые, пионовые или персиковые тени нестандартно. Летом 2020 стилисты предлагают окрашивать не только щеки, но и веки и даже брови остромодным продуктом. Для максимального эффекта профессионалы советуют обесцвечивать брови, чтобы макияж выглядел наиболее выигрышно. Если к таким радикальным мерам вы пока не готовы, то и нескольких взмахов кисточкой достаточно для остромодного мейка формата лето 2020.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Объемные ресницы

Огромные, тщательно прокрашенные, яркие и стильные - именно так выглядят модные ресницы летом 2020. Вдохновляйтесь архивными образами Твигги, чтобы осмыслить культуру “кукольного макияжа”. Подобная техника убережет вас от необходимости наращивания волосков или приклеивания искусственных. Если вы решили делать ставку на ресницы, то рекомендуем лишь слегка подкрасить губы, а остальные черты лишь подчеркнуть с помощью базовых бьюти-продуктов.

Тренды летнего макияжа 2020 года pinterest.com

Многие женщины предпочитают летом делать ставку на минимализм и базовые бьюти-трюки, оправдываясь жарой, дискомфортом и бессмысленностью делать макияж, который скрывается за солнцезащитными очками. Однако, если вы хотите выглядеть стильно, а не банально или посредственно, то рекомендуем все-таки прислушаться к нашим советам. Летние бьюти-идеи 2020 года отличаются особой смелостью и риском, на который нужно идти ради вашей собственной красоты. Не важно, выбираете ли вы яркий неон или нежную розовую пастель, если используете вы их по примерам ведущих мировых бьюти-стилистов.

Раннее мы писали о том, какой маникюр для невесты актуален летом 2020 года.

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