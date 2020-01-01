В идеальной форме: Лучшая челка для разных типов лица

Нехитрый бьюти-прием, который подчеркнет уникальность вашей красоты.

Челка - абсолютно потрясающий способ перевернуть привычный и несколько приевшийся образ на 180 градусов. Казалось бы, что такая небольшая деталь масштабно не способна повлиять на красоту лица, но поверьте, челка может сделать из вас неземную богиню или же полностью перечеркнуть все достоинства вашей внешности. Ivona поможет вам выбрать челку, которая добавит яркости и лоска внешности и скроет недостатки каждого из типов лица.

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Круглое лицо

Круглое лицо невыносимо милое, мягкое и нежное, но из-за отсутствия нужных у него углов и уж слишком пухленьких щечек, создается впечатление, что это не лицо, а приплюснутый блинчик. Нужно постараться максимально вытянуть форму, приблизив ее к овалу. Секрет подходящей вашему личику челки в ее графичности и асимметрии, которая идеально скроет излишнюю припухлость и мягкость линий. Косая рваная челка, диагональная косая челка ниже линии скул и супердлинная челка-занавес со слегка смещенным от центра пробором отлично справятся с нашей задачей. Заканчиваться они должны обязательно чуть выше линии подбородка, ведь мы же не хотим добавить щечкам еще больше пухлости?

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

Треугольное лицо

Характерной чертой такого типа лица является узкий лоб и очень массивный, широкий подбородок. Выбирая челку, руководствуйтесь одной целью - перевернуть все с ног на голову, то есть сделать подбородок менее заметным, а лоб - расширить. Густая, закрывающая брови челка с прямым или дугообразным краем прибавит нужного веса верхней части лица. Добиться визуально гармоничной формы лица помогут и очень редкая челка, при условии, что она остается длинной, и челка-занавес длиной ниже челюсти, чтобы не привлекать еще больше внимания к этой зоне. Длинная косая тоже «ломает» треугольник и вытягивает лицо.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

Лицо в форме сердца

“Сердечко“ еще называют перевернутым треугольником, и как мы понимаем здесь все в точности, наоборот, чем у предыдущего типа. Слишком узкий и остренький подбородок нужно постараться сделать визуально более широким. В ином случае можно замаскировать слишком уж широкий верх. Идеально для выполнения этой задачи подходят косая челка без градуировки или с ней длиной до скул, либо уложенная за ухо, редкая прямая челка длиной до переносицы и «занавеска» с прямым пробором, которая может уравновесить верх и низ лица.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

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Квадратные и прямоугольные лица

Мы объединили эти два типа в одну подгруппу, потому их прекрасные представительницы сталкиваются с одной и той же проблемой - тяжелой и массивной челюстью. Удачная челка сможет несколько округлить личико и смягчить его черты. Единственный запрещенный прием - длинные челки любой длины. Челки в духе Бриджит Бардо, густые челки с рваным краем хороши как с распущенными волосами, так и с убранными назад (но обязательно оставьте несколько прядей у лица). Если у вас боб или удлиненное каре, выбирайте длинные косые челки.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

Лицо в форме алмаза

Ромбовидные лица встречаются довольно редко в нашей местности. Такая форма характеризуется модными сейчас широкими скулами, узким лбом и подбородком. Главная проблема - слишком узкая линия роста волос, которую нужно скрыть именно с помощью челки. Прямые челки и челки, уложенные набок нам, не подходят, если мы хотим визуально приблизить лицо по форме к овалу. Короткие рванные челки в мальчишеском духе, косые длиной до середины скулы, закрывающие виски «занавесы» с прямым пробором - выбирайте один из актуальных вариантов.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

Лицо продолговатой формы

Обладательницам вытянутого лица сама природа велела носить челку, ведь сделать гармоничной такую форму способна именно она. Особенность лица в том, что лоб, щеки и подбородок одной ширины. Основная задача - визуально подрезать чересчур длинную вертикаль лица. Единственное табу для девушек с продолговатыми лицами - короткие челки и “занавески“ до подбородка, которые сделают лицо еще более длинным. Лучшим выбором для вас станут челки в духе Бриджит Бардо, максимально густые челки с ровным или слегка рваным краем, едва закрывающие брови. Длинные косые челки мягко округляют ваше лицо.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

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Овальное лицо

Девушки с овальным лицом - настоящие счастливицы, ведь именно эта форма является идеальной - абсолютно гармоничной в соотношение длины и ширины. Вам подойдут практически любые типы челок, но важно - не перемудрить и не испортить то, что досталось вам в наследство от родителей. Ваш образ идеально подчеркнут густая, закрывающая брови челка с закругленными углами или винтажная челка-занавеска в духе Бриджит Бардо. Косые челки тоже будут смотреться достаточно мило, но важно, чтобы она была настолько длинной, чтобы можно было зачесать за ухо. Модные сейчас стрижки с текстурными челками до середины лба тоже будут смотреть на вашем личике восхитительно.

Как выбрать челку по типу лица? pinterest

Мы раскрыли все секреты того, как устроены наши лица и рассказали обо всех возможных вариантах челок, которые усовершенствуют красоту облика. Определяйте к какому типу относится ваше лицо, выбирает один из актуальных вариантов челки и вперед - к удачному майковеру!

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