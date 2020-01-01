Прическа антиэйдж: ТОП-7 типов челки, которые молодят

Какая стрижка сможет визуально сделать вас намного свежее и привлекательнее.

Ни для кого не секрет, что правильно выбранная челка может абсолютно преобразить любое, даже самое непримечательное лицо. Со схожим рвением не слишком удачная стрижка может испортить красивое личико и превратить его обладательницу в старушку, дешевку, монстра (нужное подчеркните). Для того, чтобы челка омолодила вас, освежила внешний вид и сделала красивее, необходимо соблюсти всего одно условие - выбрать бьюти-”каркас” с учетом своего типа лица и повседневного стиля. Большинству женщин к лицу челка, а если вы однажды ошиблись и выбрали не совсем подходящий вариант, то это не означает, что нужно отчаиваться. Ivona на практике доказывает, что любая девушка может выбрать идеальную челку в зависимости от структуры волос и типа лица, и представляет ТОП-7 ее типов, которые очень бюджетно позволят омолодиться на пару-тройку лет.

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Микрочелка

На несколько сантиметров выше бровей ультрасовременная микрочелка все еще остается на пике популярности, а особенно в паре с каре. Если вы можете похвастать точеными чертами лица, маленьким носиком и не слишком ярко выраженными скулами, то ничего не может вас остановить на пути к модному преображению. Однако опасаться подобной стрижки нужно всем девушкам с круглым лицом: в вашем случае лучше выбрать косую челку, спадающую набок.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

Длинная и рваная

Абсолютно универсальная челка, которая будет к лицу всем девушкам с длинными волосами, не обладающими типом лица “прямоугольник” или “ромб”. Именно такая свободно спадающая длинная челка, слегка прикрывающая лицо, сможет значительно омолодить вас и сделать образ более свежим и привлекательным.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

Арочная

А вот если вы круглолицая красавица, которая желает сбросить пару-тройку лет с помощью самого бюджетного антийэдж-средства, то вам определенно стоит обратить внимание на арочную челку. Зимой 2019/20 она невероятно популярна, так как является частью ультрамодной стрижки “сессун”. Определенно, арочная челка с четким срезом сможет не только визуально сузить лицо, но и добавить вашему имиджу игривости и загадочности.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

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Многослойная

Если вы можете похвастать копной густых или вьющихся волос и при этом хотите немного преобразиться, то вам нужно присмотреться внимательнее к многослойной челке. Ее плотная текстура сможет отлично замаскировать морщины на лбу, которые в большинстве случаев выдают реальный возраст женщины и даже делают ее гораздо старше.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

Рваная

Вечно модная и очень стильная рваная челка идеально подойдет для девушек с овальным типом лица и обладательниц вьющихся или кудрявых волос. Такая стрижка сделает ваш образ более расслабленным, а также значительно омолодит вашу внешность и даже сможет добавить ей некой сексуальности. К тому же подобная челка способна визуально приподнять скулы, сделав лицо более интересным.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

Стрижка “пикси”

Обладательницам треугольного лица нужно обратить внимание на стрижку “пикси”, которая может идти в тандеме с разными челками. Можете менять их по настроению, выбирая образ, который вам по душе именно сегодня. Пикси может быть с длинной или, наоборот, укороченной косой челкой, зачесанной наверх или в небрежном беспорядке. Все, что вам понадобится для реализации, всего лишь хорошие укладочные средства и безграничная фантазия.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

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Стрижка “паж”

Если вы не совсем довольны, а точнее вас абсолютно не устраивает собственный лоб, то вашу самооценку точно сможет поднять стрижка “паж”. Идеально прямая, густая челка подойдет не всем женщинам, поэтому прежде, чем делать подобное радикальное преображение, нужно проконсультироваться со специалистом и прислушаться к внутреннему голосу. Если вы ощущаете, что не сможете быть самой собой, то лучше выбрать менее радикальное преображение.

ТОП-7 типов челки, которые молодят Pinterest

Если вы не совсем довольны своим природным овалом лица или вас не устраивают определенные слишком массивные его части, то на помощь всегда может прийти челка. Идеально подходящая для вас сможет исправить все погрешности внешности, а также значительно омолодить и в целом сделать внешность более свежей. Но не забывайте, что такое радикальное решение как челка требует кропотливой подготовки, поэтому не спешите бросаться в омут с головой, а лучше проанализируйте внешность и выберите действительно идеальный вариант.

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