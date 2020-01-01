Уход за лицом в домашних условиях: Альгинатная маска

В домашних условиях реально омолодить свою кожу новомодными масками.

Альгинатные маски - популярные процедура омоложения и очищения кожи, которая в последнее время приобрела сумасшедшую популярность. Свойства этого средства на основе бурых водорослей производит лифтинговое действие и одновременно решает множество других различных проблемы кожи. Такие маски идеальны для любого типа кожи, а потому Ivona подготовила для вас материал, рассказывающий все о чуде-средстве, а также о хитростях, как можно сэкономить на приобретении дорогостоящего продукта.

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Свойства альгинатных масок

Альгинатные маски чаще всего выпускаются в виде сухого порошка, который разводится водой непосредственно перед применением.

Маски помогают сохранить влагу, устраняют сухость, улучшить дыхание кожи, разгладить морщины, устранить видимые сосудистые расширения на коже, стянуть поры, укрепить коллагеновые волокна, повысить тонус и эластичность кожи, улучшить цвет лица, вывести тяжелые металлы из организма, многократно усилить действие крема или сыворотки нанесенных под нее.

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях Pinterest

Виды альгинатных масок

Базовая

Такая маска подходит для увлажнения, а также омоложения увядающей кожи лица.

Коллагеновая (базовая маска + коллаген)

Маска увлажняет, делает лифтинг, омолаживает кожу.

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Хитозановая

Такая маска делает кожу увлажненной, подтягивает ее, а также активирует процессы регенерации и помогает активным веществам других косметических средств лучше проникать в кожу.

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях Pinterest

Маска с аскорбиновой кислотой

Уменьшает выраженность мелких мимических морщин и помогает избавиться от пигментных пятен.

Растительные маски

Растительные маски с альгиновой кислотой увлажняют, питают и очищают кожу лица, шеи и декольте.Подходят всем типам кожи.

Альгинатная маска в домашних условиях

Процедура такого омоложения выглядит странно, но ее эффективность стоит потраченного времени и хлопот. Ведь, соблюдая правила приготовления и нанесения масок, уже через несколько сеансов ты удивишь окружающих молодостью и сиянием своей кожи.

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях Pinterest

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Классический рецепт альгинатной маски

Маска идеально подойдет обладательницам сухой, нормальной и жирной кожи лица.

Нужно взять 2 грамма альгината натрия и замочить в 25 мл теплой воды (дать постоять 5 часов). По истечении времени нужно отдельно развести такой же порцией воды 10 грамма диатомита. Далее смешайте растворы и добавьте ампулу хлорида кальция, который будет играть роль пластификатора. Смесь тщательно смешайте и сразу же наносите толстым слоем на кожу лица. Веки и губы смажь жирным кремом и тоже наносите эту маску, не затрагивая ноздри. Через 5-10 минут ты почувствуете, как кожа твоя стягивается. Это вполне нормально, поэтому можете не переживать. Снимается такая маска легко с первого раза одним слоем.

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях Pinterest

Подтягивающая альгинатная маска

Сделайте смесь альгината натрия (6 грамм) и 60 мл воды (дать постоять 5 часов). Далее соедините отдельно 2 ч. л. порошка ламинарии и косметической глины, которая подходит твоему типу кожи. Соедините обе смеси и добавьте ампулу хлорида кальция.

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