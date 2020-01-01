Оголенный нерв: ТОП-10 идей стильного нюдового маникюра на лето 2020

Самые стильные и необычные идеи классического дизайна.

Девушки, позиционирующие себя истинными леди, уверены, что нет более изящного и элегантного маникюра чем нюдовый. Он выглядит действительно очень достойно - просто, непретенциозно, а потому мило и трогательно. Более того, женщины, которые уверенны в своем социальном статусе, любым новомодным нейл-арт трендам всегда предпочтут классику. Именно бежевые оттенки говорят о строгости, но тихих спокойствии и уверенности в себе их любительниц. Мужчинам тоже нравится нюдовый ней-арт за его простоту, легкость и невероятную кокетливость. Если вы хотите презентовать себя как девушку с высоко развитым эстетическим вкусом, то летом 2020 лучше отказаться от кричащих пошлостью и вульгарностью идей маникюра, отдав предпочтение традиционализму. Ivona представляет ТОП-10 самых замысловатых и небанальных вариантов нюдового нейл-арта на лето 2020.

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В первую очередь мы бы хотели порекомендовать вам не ставить крест летом 2020 на проверенной классике. Однотонный глянцевый маникюр в бежевых оттенках считается проверенным и стильным, который не сможет выйти из моды никогда. Откажитесь от навязчивых матовых текстур, и отдайте предпочтение неброскому блеску и изящности.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Если монохромный нейл-арт кажется вам недостаточно интересным, то можете поэкспериментировать со стикерами. Выберите орнамент, который отобразит ваше настроение. Например, черные небесные пульсары, рассыпанные по нюдовой поверхности ноготков, напомнят о том, как важно мечтать, и загадывать желание при виде падающей звезды.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

В каждой женщине сидит глэм-дива, только и ждущая своего часа. Летом 2020 мы бы не рекомендовали вам давать ей полную свободу действия, то некоторые вольности ей все-таки позволены. Аккуратная линия стразов на одном ноготке - та минимальная свобода, которая кажется уместной и стильной.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Переходим на новый уровень, и превращаем простой нюдовый маникюр практически в произведение бьюти-искусства. Комбинация бежево-розового и газолинового оттенков выглядит достаточно празднично, чтобы можно было появиться на вечеринке года, но и определенно скромно - для деловых будней нейл-арт тоже будет уместен.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

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Разнообразные украшения на ноготках чаще всего выглядят нарочито, непривлекательно и очень пошло. Поэтому, если вы все-таки решили украсить маникюр легким декором, выбирайте самый минималистичный из всех возможных.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

В будничной жизни нам часто не хватает ярких событий. Мы тонем в обыденности и скуке. Именно поэтому женщины приветствуют любые способы, даже самые минимальные, которые помогают впустить в жизнь яркие краски. Нюдовый маникюр с акцентом в виде глиттера поднимает настроение не хуже, чем бокал игристого вина.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Похожая техника, как и в прошлом варианте, но более сладкая, приторная, кокетливая. “Сахарная” поверхность выглядит как мелкие осколки снега, остужая температуру вокруг даже знойным летом, а градуированный нюд указывает сразу на два актуальных тренда сезонного нейл-арта.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Наш любимый вариант летнего маникюра 2020, который одобрили и ведущие стилисты, и самые продвинутые фэшн-блогеры - нейл-арт в оттенках мокко. Повторить его даже в домашних условиях необычайно просто, ведь достаточно всего лишь покрыть ноготки разными оттенками нюда - от цвета “топленного молока” до тона молочного шоколада.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Флористические мотивы могут выглядеть очень лаконично, если не поддаваться всеобщему ажиотажу, и настаивать на простоте декора. Пустите несколько веточек по ноготкам, а в качестве фона выберите матовую поверхность - так вы подчеркнете стиль вашего дизайна.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

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Арт-техника в маникюре летом 2020 продолжает завоевывать своих поклонников, поэтому рекомендуем испытать на деле хотя бы несколько замысловатых рисунков. Для любительниц постоянного движения советуем выбирать акцентные переплетенные схемы, напоминающие о неслучайности линий судьбы.

Модный нюдовый маникюр на лето 2020 pinterest

Бежевый маникюр обладает особой привлекательностью, статусом, который никогда не сможет подвинуть ни один новомодный тренд. Прелесть “песчаного” тона заключается в его лаконичности, простоте и скромности, а также универсальности. Девушка, которая печется о своей фэшн-репутации, хорошем вкусе, никогда не станет уподобляться блогершам, заявляющим, что сиюминутные тренды имеют право на жизнь. Ногти-стилетты все еще самый популярный маникюрный трюк лета 2020, но классика останется актуальной и спустя десятки сезонов. Нюд заслуживает вашего внимания, а особенно в тех необычных интерпретациях, которые отобрали мы лично для вас.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 вариантов дизайна ногтей будут актуальны летом 2020.

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