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Оголенный нерв: ТОП-10 идей стильного нюдового маникюра на лето 2020

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Самые стильные и необычные идеи классического дизайна.
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Девушки, позиционирующие себя истинными леди, уверены, что нет более изящного и элегантного маникюра чем нюдовый. Он выглядит действительно очень достойно - просто, непретенциозно, а потому мило и трогательно. Более того, женщины, которые уверенны в своем социальном статусе, любым новомодным нейл-арт трендам всегда предпочтут классику. Именно бежевые оттенки говорят о строгости, но тихих спокойствии и уверенности в себе их любительниц. Мужчинам тоже нравится нюдовый ней-арт за его простоту, легкость и невероятную кокетливость. Если вы хотите презентовать себя как девушку с высоко развитым эстетическим вкусом, то летом 2020 лучше отказаться от кричащих пошлостью и вульгарностью идей маникюра, отдав предпочтение традиционализму. Ivona представляет ТОП-10 самых замысловатых и небанальных вариантов нюдового нейл-арта на лето 2020. 

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В первую очередь мы бы хотели порекомендовать вам не ставить крест летом 2020 на проверенной классике. Однотонный глянцевый маникюр в бежевых оттенках считается проверенным и стильным, который не сможет выйти из моды никогда. Откажитесь от навязчивых матовых текстур, и отдайте предпочтение неброскому блеску и изящности. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Если монохромный нейл-арт кажется вам недостаточно интересным, то можете поэкспериментировать со стикерами. Выберите орнамент, который отобразит ваше настроение. Например, черные небесные пульсары, рассыпанные по нюдовой поверхности ноготков, напомнят о том, как важно мечтать, и загадывать желание при виде падающей звезды. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

В каждой женщине сидит глэм-дива, только и ждущая своего часа. Летом 2020 мы бы не рекомендовали вам давать ей полную свободу действия, то некоторые вольности ей все-таки позволены. Аккуратная линия стразов на одном ноготке - та минимальная свобода, которая кажется уместной и стильной. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Переходим на новый уровень, и превращаем простой нюдовый маникюр практически в произведение бьюти-искусства. Комбинация бежево-розового и газолинового оттенков выглядит достаточно празднично, чтобы можно было появиться на вечеринке года, но и определенно скромно - для деловых будней нейл-арт тоже будет уместен. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

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Разнообразные украшения на ноготках чаще всего выглядят нарочито, непривлекательно и очень пошло. Поэтому, если вы все-таки решили украсить маникюр легким декором, выбирайте самый минималистичный из всех возможных. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

В будничной жизни нам часто не хватает ярких событий. Мы тонем в обыденности и скуке. Именно поэтому женщины приветствуют любые способы, даже самые минимальные, которые помогают впустить в жизнь яркие краски. Нюдовый маникюр с акцентом в виде глиттера поднимает настроение не хуже, чем бокал игристого вина. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Похожая техника, как и в прошлом варианте, но более сладкая, приторная, кокетливая. “Сахарная” поверхность выглядит как мелкие осколки снега, остужая температуру вокруг даже знойным летом, а градуированный нюд указывает сразу на два актуальных тренда сезонного нейл-арта. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Наш любимый вариант летнего маникюра 2020, который одобрили и ведущие стилисты, и самые продвинутые фэшн-блогеры - нейл-арт в оттенках мокко. Повторить его даже в домашних условиях необычайно просто, ведь достаточно всего лишь покрыть ноготки разными оттенками нюда - от цвета “топленного молока” до тона молочного шоколада. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Флористические мотивы могут выглядеть очень лаконично, если не поддаваться всеобщему ажиотажу, и настаивать на простоте декора. Пустите несколько веточек по ноготкам, а в качестве фона выберите матовую поверхность - так вы подчеркнете стиль вашего дизайна. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

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Арт-техника в маникюре летом 2020 продолжает завоевывать своих поклонников, поэтому рекомендуем испытать на деле хотя бы несколько замысловатых рисунков. Для любительниц постоянного движения советуем выбирать акцентные переплетенные схемы, напоминающие о неслучайности линий судьбы. 

Модный нюдовый маникюр на лето 2020
Модный нюдовый маникюр на лето 2020
pinterest

Бежевый маникюр обладает особой привлекательностью, статусом, который никогда не сможет подвинуть ни один новомодный тренд. Прелесть “песчаного” тона заключается в его лаконичности, простоте и скромности, а также универсальности. Девушка, которая печется о своей фэшн-репутации, хорошем вкусе, никогда не станет уподобляться блогершам, заявляющим, что сиюминутные тренды имеют право на жизнь. Ногти-стилетты все еще самый популярный маникюрный трюк лета 2020, но классика останется актуальной и спустя десятки сезонов. Нюд заслуживает вашего внимания, а особенно в тех необычных интерпретациях, которые отобрали мы лично для вас. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 вариантов дизайна ногтей будут актуальны летом 2020. 

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Теги: модный маникюр, маникюр 2020, нюдовый маникюр, маникюр на лето
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Источник: ivona.bigmir.net

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