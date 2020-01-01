Идеальный план: ТОП-10 вариантов роскошного летнего маникюра 2020

Классика, яркие художественные решение и лаконичность.

Как бы мы не любили классику, простой минималистичный маникюр, но после насильственного пребывания в четырех стенах и самостоятельной заботы о наших ноготках, хочется испробовать самые сумасшедшие варианты нейл-арта. Впрочем, именно здесь и зиждется проблема, которая может поставить крест на вашем выверенном хорошем вкусе. Мы понимаем, как сильно вам хочется похвастать перед подругами идеальным маникюром, самым ярким, стильным и привлекающим внимание, но никогда не нужно переходить границ дозволенного. Летом 2020 вы можете себе позволить красочные и абсолютно космические нейл-арты, но и они должны быть актуальными, достаточно скромными и изящными. Ivona презентует ТОП-10 самых актуальных вариантов декора для ваших ноготков, которые помогут превратить лето в незабываемое приключение.

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Френч

Классика французского маникюра остается вечно актуально и модной, но летом 2020 разрешаем вам поиграться с самыми яркими текстурами и оттенками. Чтобы добавить в жизнь вспышек краски, предлагаем оформлять френч с помощью неоновых акцентов. Разноцветные кончики или однотонные - выбирайте ту идею, которая сможет сделать из вас диско-мечтательницу.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Цветочный

Нежный и романтический нейл-арт никогда не устареет. Впрочем, как и флористические мотивы в фэшн-индустрии. Сколько бы противники пасторальной женственности не возмущались, а отделаться от цветов в маникюре не удастся и спустя десятки сезонов. Чтобы несколько осовременить классическую идею, миксуйте прозрачные текстуры и яркие бутоны.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Пастель

Вариант, который придется по вкусу и поборницам традиционализма, и тем, кто каждый сезон пытается воссоздать на своих ноготках самые современные тренды. Нежная пастель остается фавориткой благодаря универсальности и спокойствию. Можете использовать контрастные оттенки на ногтях обоих ручек или делать монохромный нейл-арт - все варианты выглядят одинаково стильно.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Градиент

Плавно сменяющиеся оттенки из одной гаммы или противоположные представители спектрального круга летом 2020 могут подарить вам ощущение стильной и мегамодной романтики. Если хотите добавить нотку пикантности, то поэкспериментируйте с неоновыми тонами - так вы сможете воплотить в нейл-арте сразу несколько крутых историй.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

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Хромированные ногти

Так называемая “втирка” или алмазное покрытие уже несколько сезонов подряд удерживается на вершине всех модных хит-парадов. Вероятно, настолько популярным он стал из-за ностальгических ноток 1990-х, которые явно угадываются в этом маникюре. На лето 2020 голографическое хромирование - однозначно самый стильный и трендовый вид нейл-фантазий.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

“Битое стекло”

Новинка летнего маникюра 2020, который, мы уверены, вы еще не успели опробовать. Выглядит такой нейл-арт очень нарядно - подойдет для любого торжественного события, если делать его в ярких оттенках драгоценных камней. Если же выберите более спокойные и лаконичные цвета, то получится отличный вариант на каждый день.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Минимализм

Женщины никогда не перестанут возвращаться к некогда актуальному геометрическому минимализму. Есть нечто привлекательное, абсолютно понятное в четко выверенных линиях, полной симметрии. Летом 2020 предлагаем делать ставку на совсем миниатюрные рисунки, а оттенки использовать нарочито спокойные, но с красочными акцентами.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Фольга

Актуальная несколько сезонов назад фольга отвоевала себе право на существование и летом 2020. Подобная история выглядит достаточно торжественно, но при этом и универсально. Вам не придется переделывать вечерний нейл-арт после громкого роскошного события. Предлагаем делать ставку на металлизированные поверхности, а вот вспомогательные оттенки выбирать исключительно спокойные.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

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Графика

Один из самых верных способов проявить свою фантазию и нерастраченный пыл недооцененного художника - выбрать глубокомысленный нейл-арт. За вдохновением можете обратиться к любимым гравюрам или картинам. Впрочем, не стоит украшать каждый ноготок миниатюрой на любимое классическое произведение - одного акцента будет предостаточно.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Неон

Последний по списку, но точно не по актуальности маникюрный тренд на лето 2020 - жизнерадостный неон. Кислотные оттенки в текущем сезоне вернулись на подиумы, а потому не удивительно, что перекочевали они и на ноготки. Здесь все очень просто: выбирайте самый симпатичный тон, придумайте неброский дизайн и обратитесь к специалисту за воплощением своей задумки.

Модные варианты маникюра на лето 2020 Pinterest

Принято считать, что женщине с по-настоящему идеальным вкусом никогда в жизни не опустятся до ультрасовременных вариантов нейл-арта наподобие декора в виде фольги или “битого стекла”. Впрочем, именно разнообразные варианты хромированного маникюра, неонового и пастельного градиента выбирают современные модницы, девушки с миллионами подписчиков в Инстаграме. И здесь вы должны сами для себя решить, кем вы на самом деле являетесь. Если классическая история ближе к сердцу, то можете смело выбирать алые, нюдовые и нежно-розовые нейл-варианты. Если же в вас сидит модница, которая на пути к завоеванию фэшн-статуса не остановится ни перед чем, то наши ТОП-10 идей точно придутся кстати.

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