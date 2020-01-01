Снова корейцы: Новый бьюти-лайфхак гарантирует идеальную кожу

Эта простая привычка преобразит вашу кожу.

Странно осознавать, что правила заботы о своем лице мы заимствуем не у ведущих европейских или даже американских косметологов и визажистов. Косметика уровня “люкс” стала чем-то запредельным, о чем даже мечтать не приходится, когда на деле она практически ничем не отличается от своих более бюджетных аналогов. Именно в период неопределенности и откровенного недоверия элитным брендам о себе заявила корейская бьюти-индустрия. Уже не первый год азиаты утверждаются в праве диктовать правила красоты, выдумывая новые подходы ухода за кожей и выпуская средства, которые может себе позволить женщина с любым уровне заработной платы. Именно они вдохновили нас на использование сиюминутных “сплеш-масок”, продуктов с алмазными формулами, и, конечно, патчей, без которых в 2020 году мы просто не представляем своей бьюти-рутины. Ivona рассказывает все о новой выдумке “made in Korea”, которая обойдется вам в копейки.

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Многие женщины так до сих пор и не могут определиться, какой именно способ очищения кожи кажется им наиболее приемлемым. Кто-то настойчиво использует лишь мицеллярную воду, полностью забывая о тонике, который просто необходим, если вы хотите сохранить хороший эпидермис. Кто-то просто пользуется обычной водой для удаления макияжа, отдавая свое лицо на растерзание главному противнику красивой внешности. Некоторые же и вовсе игнорируют средства очищения, предпочитая молочко, лосьон и прочие “тренды”.

Преимущества умывания минеральной водой pinterest.com

Использование минеральной воды в процессе умывания - тот новомодный тренд, который был известен азиаткам еще 10 лет назад. Поговаривают, что именно благодаря ему их кожа и выглядит фарфоровой, лишенной минимальных неровностей. Теперь все женщины мира могут опробовать на себе олдскульный лайфхак, который пришелся по душе самой прогрессивной бьюти-нации.

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В материале для New York Times известный американский дерматолог Денди Энгельман утверждает, что именно чистая газировка грамотно воздействует на кровеносные сосуды и артериальные конечности капилляров. Подобные утверждения могут показаться вам завуалированным нонсенсом, но, другими словами, именно такое стимулирование ускоряет кровообращение, которое так важно в борьбе за красивую кожу. Только с помощью любимой воды большинства жителей мира в эпидермис попадает больше кислорода и других питательных веществ.

Преимущества умывания минеральной водой pinterest.com

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Именно благодаря регенерации, которая с помощью минералки становится более эффективной, клетки кожи быстрее омолаживаются, лицо становится по-настоящему сверкающим, а всяческие покраснения и неровности просто исчезают. Некоторые могут посчитать, что умывание газированной водой - настоящий пилинг, ведь именно пузыри умеют так бережно, но верно счищать с кожи лица грязь, не раздражая ее как агрессивные скрабы.

Преимущества умывания минеральной водой pinterest.com

Кроме того, еще одна неимоверно важная причина использования минеральной воды для умывания и очищения - кислотный баланс. Если обычная водопроводная вода провоцирует сухость из-за своего далеко неудовлетворительного химического состава, то газированная по своим показателям похода на pH человека.

Помните, что чрезмерное использование минералки может неблаготворно воздействовать на кожу лица. Для здорового умывания достаточно проделывать эту процедуру всего несколько раз в неделю. Просто окуните лицо в чашу с газированной водой на 10-15 секунд, а затем протрите кожу ватными дисками. Если ваш эпидермис чрезвычайно чувствительный, то лучше изначально проконсультироваться с косметологом во избежание непредвиденных результатов.

Преимущества умывания минеральной водой pinterest.com

Женщины из-за своей натуры обожают усложнять жизнь не только всем, кто их окружает, но и самим себя. Мы приобретаем немыслимое количество баночек и флакончиков, масок, патчей и прочих “штуковин” в надежде наконец сотворить из своей кожи настоящую “конфетку”. Вот только порой решение вечных проблем находится прям у нас перед носом - стоит его лишь разглядеть. Использование обычной газированной воды - лайфхак, который как утверждают специалисты и помог азиаткам превратить свою неидеальную в вопросе тона кожу в фарфоровую. Оказывается, что еще десять лет назад кореянки знали о преимуществах минералки и повсеместно использовали ее - теперь пришло и наше время.

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