Профи против: ТОП-6 средств, которые косметологи запрещают

Бьюи-продукты, которые могут навредить вашей внешности.

Женщины - удивительные существа, ведь мы готовы пользоваться самыми разнообразными, порой ужасающе абсурдными средствами, если их будут рекламировать в глянце, постоянно упоминать звезды или даже в том случае, если их порекомендовали “знающие“ бьюти-блогеры. Однако, стоит признаться, что чаще всего подобные эксперименты заканчиваются плачевно: новые высыпания, неприятное шелушение и иногда даже “сгоревшая“ кожа. Чтобы такого никогда не произошло или не повторилось, пора запомнить, что в уходе за лицом, стоит слушать только профессионалов - они подберут индивидуальный набор средств, который “спасет“ вас и вашу кожу. Ivona представляет ТОП-6 самых опасных продуктов, о существовании которых косметологи советуют поскорее забыть.

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Алкоголь

Конечно, мы говорим не о прямом употребление алкоголя и его производных в виде коктейлей, хотя они тоже мало хорошего могут “подарить“ вашей коже. Но в данном случае мы имеем в виду продукты, на основе спирта, которые сухую кожу могут привести к худшему из всех возможных состояний. В качестве тоника выбирайте амальмид, который содержит танины, тип полифенола, который делает его естественным вяжущим средством для уменьшения выделения кожного сала. Также он снимает воспаления и успокаивает раздражения.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

Зубная паста

Десятилетиями бытует мнение, что зубная паста - удивительное средство, которое помогает эффективно и очень быстро бороться с малейшими высыпаниями. Уверены, об этом свойстве зубного порошка вам рассказывала еще бабушка, а вы как прилежная девочка, до сих пор продолжаете верить небылицам и буквально калечите собственную кожу. На самом деле подобные “прижигания“ вызывают лишь раздражение и еще более обильные высыпания. Если вы действительно ищите средство, которое может быстро “погасить“ воспаляющийся прыщик, то лучше присмотритесь к средствам на основе пероксида бензоила, которая убивает бактерии и уменьшает воспаление.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

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Синтетические духи

Каждая женщина понимает, что парфюмы - обязательное условие ее идеального и роскошного образа. Они помогают запоминаться, завлекать, притягивать внимание и своим шлейфом заставлять окружающих еще долго вспоминать о вас. Вот только синтетические духи, в составе которых есть бензол и альдегиды, которые могут вызывать аллергические реакции, являются опасными бьюти-продуктами. Если подобные вещества попадут в глаза, то это несомненно приведет к покраснениям и раздражения, а особенно вокруг чувствительной зоны у глаз. Лучше один раз заплатить несколько тысяч и приобрести качественные духи, чем потом мучаться с походами к специалистам. Не забывайте, что скупой платит дважды.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

Теплый воск

Конечно, в современном мире никто не считает иконой красоты Фриду Кало, которая в свое время была признана одной из самых роскошных женщин, не смотря, а точнее даже благодаря, обильной растительности на лице. И даже вопреки расхожему мнению, что мужчины находят “усики“ привлекательными, в чем мы беспрекословно сомневаемся, девушки неистово ведут борьбу с нежелательными волосками. В упорной битве с густой растительностью они решают, что наилучший способ устранить недостатки внешности - прибегнуть к помощи теплого воска. Специалисты все как один настаивают, что лазер или пинцет будут куда менее губительны для нежной кожи. Вместе с волосками воск снимает и верхний слой дермы. Особенно опасна процедура, если вы пользуетесь вспомогательными уходовыми продуктами на основе ретинола (формы витамина А), так вы рискуете получить ожоги, волдыри и даже шрамы.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

Абразивные частички

Не сомневаемся, что многие вас, наших читательниц, обожают разнообразные скрабы с особо крупными и жесткими, то есть абразивными, частичками, которые буквально “раздирают“ кожу лица при их тщательном “втирании“. Вы буквально сдираете верхний слой эпидермиса, рассчитывая, что так вы качественнее очистите кожу и точно преподнесете ей невообразимый подарок. На самом же деле различные компоненты, такие как измельченные косточки абрикосов или других фруктов, кофе и какао разрушают защитный слой кожи, раздражают его и травмируют. Особо это актуально для девушек, у которых очень нежная кожа и при контакте с абразивными элементами она начинает шелушиться, что грозит пигментаций и расширением кровеносных сосудов.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

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Силиконовые праймеры

Уверены, что вы точно знаете, что такое праймер и не путаете его с консилером, хотя ряд схожестей между этими продуктами все же прослеживается. Однако праймер лишь совершает подготовку кожи лица к нанесению макияжа, выравнивая ее рельеф с целью последующего лучшего распределения косметики. Но, реальная опасность заключается в силиконовых праймерах, которые безжалостно забивают поры и блокируют поступление кислорода. Особенно опасно данное бьюти-средство в том случае, если кожа и так склонна к высыпаниям, а наличие в составе силикона лишь притягивает бактерии. Прежде, чем приобрести продукт, внимательно изучите этикетку: компоненты, которых следует избегать в составе - циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, диметикон, фенил и триметикон.

Средства для лица, которые запрещают косметологи Pinterest

Никогда не нужно жадничать и экономить деньги, которые могли бы успешно быть потрачены на действенные и качественные бьюти-продукты. Дедовские методы в современном мегаинформированном и развитом обществе окончательно утратили свой авторитет, а особенно после доказанных фактов их негативного воздействия на кожу лица.

Раннее мы писали о том, какой макияж будет в тренде летом 2020.

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