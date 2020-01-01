Визуальная ошибка: Звезды, которые выглядят старше своих лет

Вы будете удивлены, узнав реальные лета знаменитых красоток из нашей “возрастной” подборки.

Современные женщины обеспокоены многими бьюти-вопросами, одним из самых важных среди которых является вопрос возрастных изменений визуально заметных на лице. Удивительно, но некоторые молодые красотки, которым еще равно задумываться об антиэйдж средствах, выглядят совсем не по возрасту “выдержанно”, серьезно и почтительно. Казалось бы, на их лицах не видно ни малейших признаков морщин или других условностей стареющей внешности, но они все равно в наших глазах предстают намного взрослее своего реального возраста. Не слишком подходящий макияж, строгая манера самопрезентации, лишний вес - Ivona представляет ТОП-8 знаменитостей, которые по разным причинам совсем не соответствуют своим паспортным годам.

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Кендалл Дженнер, 24 года

Сложно представить, что одной из самых красивых, хоть и не без помощи пластических хирургов, девушке из клана Кардашьян-Дженнер всего 23 года. Мы не можем отрицать тот факт, что топ-модель обладает достаточно классической внешностью, которую некоторые, впрочем, осуждают за отсутствие изюминки. Однако для своего настоящего возраста девушка выглядит старше. Участие в невероятном количестве рекламных кампаний, утомительные кастинги и показы, а также еженедельные светские мероприятия, помноженные на любовь к толстой “штукатурке”, выливаются в абсолютно пластиковую “возрастную” внешность.

Кендалл Дженер pinterest

Кайли Дженнер, 22 года

Мы никак не можем понять, что происходит с дамами известного армянского семейства, ведь большинство из них выглядит настолько старше своих лет, что, когда раскрывается их реальный возраст, удивление сдержать очень сложно. Сестре Кендалл Кайли Дженнер всего 21 год - вы можете в это поверить?! В данном случае буквально на лицо все та же проблема: слишком сложный мейк, невообразимые “старящие” укладки, эксцентричные наряды и богатый опыт семейной и медийной жизни не очень положительно сказываются на внешности одной из самых богатых девушек США.

Кайли Дженнер pinterest

Бейонсе, 38 лет

Сколько лет мы уже слушаем потрясающие, своенравные и дерзкие биты Бейонсе? 10, 20 или всю жизнь? Мы полагали, что певица знает секрет вечной молодости, ведь она всегда выглядела невероятно эффектно и не только благодаря роскошными формами. Однако на самом деле исполнительнице “Crazy in Love” и “Beautiful Liar” всего 38 лет, а выглядела она одинаково, как мы теперь понимаем, “созревше“ на протяжении всей карьеры.

Бейонсе pinterest

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Анджелина Джоли, 44 года

Мы, как и большинство трезво рассуждающих жителей планеты Земля, обожаем Джоли. И не можем отрицать ни ее актерского таланта, который до сих пор не был раскрыт должным образом, ни неплохие задатки режиссера. К тому же она невероятно красивая женщина с самыми чувственными губами в киноидустрии и глубокими голубыми глазами. Вот только нездоровая худоба и не слишком здоровый образ жизни ранних лет оставил неизгладимый отпечаток на лице Анджелины. Еще одним сопутствующим фактором того, что вечную Малефисенту тяжело воспринимать всего лишь 44-летней стал тяжелый бракоразводный процесс, сплетни вокруг которого до сих пор не утихли.

Анджелина Джоли pinterest

Сестры Олсен, 33 года

Близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен взрослели в прямом смысле на наших глазах. Мы наблюдали их совсем маленькими в фильме “Двое: я и моя тень”, подростками в кинолентах наподобие “Побеждая Лондон” и уже совсем статными девушками, которые открыли собственную дизайнерскую линию одежды. Мы не можем отрицать, что внешность девушек достаточно спорна, хотя лично мы влюблены в их огромные глаза и впалые щеки, но на 33 года они, увы, совсем не выглядят. Возможно, проблема в том, что избранники сестер гораздо старше своих вторых половинок - неприятное следствие неравного брака.

Сестры Олсен pinterest

Марго Робби, 29 лет

На данный момент одной из самых успешных и подающей большие надежды актрис Голливуда 29 лет. На пороге 30-летия она выглядит все так же роскошно, как и в юности. Вот только проблема в том, что Марго Робби смотрелась гораздо старше своего реального возраста с самого начала карьеры. В сериале “Пан Американ”, который вышел почти 10 лет назад, актриса выглядела ровно также как и сейчас, хотя на тот момент она была совсем юной девушкой. Остается только мечтать, что и в будущем Марго навечно зависнет на отметке в 29 лет, а ее внешность не будет меняться с течением времени.

Марго Робби pinterest

Леди Гага, 34 года

Гага - еще одна прекрасная провокаторша, которая никогда не отличалась спокойным образом жизни. Со времен ее “Poker Face” прошло больше 10 лет, видимо поэтому нам кажется, будто мы знаем Леди Гагу всю свою жизнь. На самом деле Стефани Джерманотте всего 33 года, а вот выглядит она, увы, гораздо старше. И хотя в последнее время певица предпочитает более спокойный и сдержанный макияж и стиль в одежде, но воспринимать ее на реальный возраст все равно достаточно тяжело.

Леди Гага pinterest

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Адель, 32 год

Не удивляйтесь, но британской певице, обладательнице многочисленных музыкальных наград всего 31 год. Подозреваем, что мы можем назвать сразу несколько причин подобного визуального несоответствия. Во-первых, излишняя пышность тела всегда прибавляет возраста, в отличие от слегка пухленьких щечек, которые немного молодят. А во-вторых, любимый певицей ретро-стиль с закрытыми миди-платьями и высокими бабеттами на голове еще никогда не позволял выглядеть мене строго и младше.

Адель pinterest

Над секретом молодости средневековые алхимики и современные бьюти-ученые бились с одинаковым рвением. Полностью постигнуть все глубины женской красоты, а именно той области, которая отвечает за вечно молодую внешность, не суждено никому. Однако с помощью современных хитростей и мейк-ап-приемов можно несколько замаскировать собственный возраст, выдав себя как юную и беспечную даму. Звездам из нашей подборки точно бы стоило чуть больше внимания уделить тому, какими они кажутся в глазах других людей. Общественное мнение - сомнительный приоритет, однако настоящей звезде жизненно необходимо выглядеть если не моложе своих настоящих лет, то хотя бы соответствующе.

Раннее мы писали о том, каких ошибок нужно избегать при нанесении макияжа.

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