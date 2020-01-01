Невинная простота: ТОП-5 трендов летнего макияжа 2020

Невесомые текстуры, легкий блеск и сочные акценты - узнайте, какой бьюти-образ специалисты определили самым актуальным.

Лето так и манит нас, призывая определяться с ключевыми сезонными трендами как можно скорее. Если вы не знаете, с чего стоит начать, то лучше пойти с самого ключевого. Даже, если вы надели самый стильный ансамбль 2020 года, лук не будет полноценным без актуального макияжа. Ведущие мировые визажисты предлагают делать ставку на беспроигрышную свежесть и натуральность. Ощутите себя современной тургеневской барышней, оставив лицо в состоянии первобытной завершенности. Идеальный тон кожи, легкое сияние, загар, который намекает, что вы не привыкли отсиживаться в тени в прямом и переносном смысле слова - мейк-ап сезона лето 2020 должен быть едва заметным, но графичным. Предлагаем делать ставку на идеальную кожу и эффектно распахнутый взгляд - так вы будете казаться особенно нежной и ранимой, даже если в душе вы готовы покорять самые немыслимые вершины. Ivona представляет ТОП-5 ключевых трендов макияжа летней поры 2020.

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Нежное сияние

Матовые текстуры летом 2020 будут не более популярны, чем джинсы-скинни. Уверены, вы поняли наш намек правильно - даешь здоровый блеск кожи. Вот только и здесь нужно быть очень аккуратными, ведь сверкающими мы можем оставить лишь выступающие части лица, будто одарив их свежим и здоровым сиянием. Пудра-хайлайтер справится с этим заданием на отлично, не только создав стильный образ, но и проделав работу по корректировке овала лица.

Пудра-хайлайтер "Дует", Yves Rocher Yves Rocher

Натуральный загар

Летний сезон принято встречать во всеоружии, а легкий загар - так и вовсе обязательный компонент “знойного” бьюти-образа. Если вы не желаете подвергать свою кожу опасному воздействию солнечных лучей, а выглядеть модно все же хочется, на помощь придет пудра с эффектом загара. Не волнуйтесь, вы не будете выглядеть так, будто только что вышли после 5-часовой процедуры в солярии. Легкий бронзовый оттенок, будто поцелованной солнцем кожи, - именно то, что сможет сделать из вас красотку la-nature летом 2020.

Пудра "Дует" с эффектом загара, Yves Rocher Yves Rocher

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Пронзительный взгляд

Тушь - обязательный компонент макияжа в любое время года. Летом многие женщины бояться подчеркивать красоту глаз, оправдывая это зноем и нежеланием ходить в образе панды. Водостойкая тушь способна не только идеально разделить волоски, изобразив подобие настоящего веера, но и позаботиться о 24-часовой защите вашей красоты. Кроме того, масло миндаля поможет укрепить реснички, подарив им ощущение непрекращающейся заботы.

Водостойкая тушь для ресниц "Объем 360", Yves Rocher Yves Rocher

Свежий глаз

В период нестабильной мировой ситуации стресс, недосыпания и не совсем здоровый образ жизни - привычные атрибуты нашей жизни. Нарушенный режим сна может грозить не только резким увеличением веса, но и проблемами с кожей. Впрочем, справиться с последствиями беспокойной ночи легко можно с правильным декоративным средством. Замаскировать темные круги под глазами летом 2020 вызывается невесомый флюидный-консилер, который обеспечивает натуральный и здоровый вид кожи в проблемных зонах.

Жидкий консиллер "Эффект сияния", Yves Rocher Yves Rocher

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Призрачный поцелуй

Не многие женщины рискнут в 30-градусную жару расхаживать по “асфальтовым джунглям” с ярко накрашенными помадой губами. В такой зной даже самая дорогая и качественная косметика может подвести. Что же делать, если пользоваться привычными средствами невозможно, а ходить с “обнаженными” губами кажется настоящей пыткой? Решить проблему легко сможет бальзам, который придаст устам полупрозрачный оттеночный эффект. Смородина, малина, манго, ваниль - нет, мы не перечисляем вам вкусы джелато на выбор, а лишь предлагаем отыскать любимый тон ароматного бальзама для губ.

Коллекция бальзамов для губ "Plaisirs Nature", Yves Rocher Yves Rocher

Женщина, уверенная в своей красоте, знает, что она красива по умолчанию. И никакой яркий макияж или бьюти-тренды не могут заставить ее сомневаться в своем превосходстве. Не правы те дамы, которые предпочитают круглый год ходить с абсолютно “обнаженным” лицом. Природа подарила нам данные, которые нужно подчеркивать или лишний раз лишь слегка корректировать. Бьюти-индустрия каждый сезон предлагает новые средства, которые радуют своей продуманностью и совершенством. Нежный макияж, едва акцентирующий внимание на вашей естественной идеальности, сделает из простой девушки настоящую богиню - яркую, неповторимую и очаровательную.

Раннее мы писали о том, какие оттенки лака на лето 2020 считаются самыми модными.

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