Оттенки лета: ТОП-7 самых модные оттенки маникюра 2020

Классика, нестандартная пастель и шиммер - самые модные варианты нейл-арта.

Идеальный маникюр - то, что может поднять настроение в самый ненастный день в любой ситуации. Ходят легенды, что любимый оттенок лака женщины полностью зависит от ее темперамента и характера. Впрочем, мы подобным домыслам доверять не стали бы, ведь убежденные фэшионисты предпочитают ориентироваться исключительно на модные тренды. На лето 2020 бьюти-эксперты приготовили для девушек нежную и позитивную цветовую гамму. Хотя и без классического “страстного” оттенка не могло обойтись. Ivona представляет ТОП-7 самых стильных оттенков маникюра, которые уже через месяц будут пользоваться небывалой популярностью.

Модные оттенки маникюра на лето 2020

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Красный

Классика Голливуда, любимый оттенок лака главных икон моды снова на пике популярности. Предлагаем и вам приобщиться к самым стильным женщинам современности, обозначив алый оттенок фаворитом летнего сезона 2020. Красный цвет хранит в себе огромное разнообразие тонов и подтонов - любая сможет отыскать тот, что придется по вкусу именно ей. Мы бы рекомендовали проверенную классику - такую, как предпочитала Мэрилин Монро.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

Серый

Графитовый, оттенка грозового неба - подобный цвет выглядит очень романтично и даже трагично. Никогда не поздно добавить в свою жизнь немного драматизма - поверьте, так будет только интереснее. Конечно, серый - очень сложный оттенок, который легко может подчеркнуть все несовершенства маникюра, но зато его универсальность абсолютно безоговорочная.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

Пастельно-желтый

Один из самых популярных оттенков летнего сезона 2020 - нежный пастельно-желтый, который радует глаз своим позитивом и энергичностью. Если монохромность цвета кажется вам чересчур сочной, то можно успешно соединить его с иными тонами, разбавленными белилами. Например, желтый и лиловый отлично смотрятся в паре - попробуйте “конфетный” ансамбль летом 2020.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

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Нежно-голубой

Еще один оттенок, который не разочарует вас летом 2020. В период мировой пандемии хочется окружать себя легкими, простыми и воодушевляющими деталями - цвет безоблачного неба определенно поднимет настроение. Эффектнее всего лак выглядит на длинных ноготках, но в паре элементами французского маникюра он сможет украсить и короткую ногтевую пластину.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

Персиковый

Не яркий, а скорее приглушенный и очень спокойный. Летом 2020 персиковый оттенок лака буквально сливается по цвету с тоном ногтевой пластины, но от того становится только более интересным. Тем более, что это отличный вариант для тех дам, которым буквально некогда поддерживать красоту маникюра в виду занятости. Персиковый тон не нуждается в особой опеке и может выглядеть стильно даже спустя три недели после его нанесения.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

Классический синий

Не стоит забывать о самых важных тенденциях, пускаясь в погоню за микро-трендами, которые еще не успели опробовать главные мировые модницы. Классический синий цвет летом 2020 будет служить подтверждением вашей аристократической натуры, а также легкой консервативности характера. И откажитесь от всяческих нейл-экспериментов - позвольте синему цвету побыть ключевым игроком вашего бьюти-образа.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

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Жемчужно-розовый

Если вы скучали по невероятно женственному и эстетичному оттенку rose gold, спешим обрадовать — он вернулся! На этот раз в контексте маникюрного тренда. Сочетание мерцающего золотистого глиттера и бледно-розовой, практически пудровой основы бьет рекорды популярности. Подобные цветовые комбинации смотрятся уместно в любой ситуации, делают руки более ухоженными визуально и красиво подсвечивают любой цвет кожи.

Модные цвета и оттенки маникюра на лето 2020 pinterest

Бьюти-специалисты отобрали универсальные оттенки лака на лето 2020. Вся их прелесть заключается в том, что они будут выглядеть одинаково круто и на ногтях короткой длины, и на стилетах. Выбирайте цвета, которые подчеркнут естественную форму пластины, но и не забывайте о том, что нейл-арт должен радовать персонально вас. Простота, лаконичность - вот главные тренды летнего сезона 2020. Оставьте в прошлом перенасыщенность маникюра принтами, наклейками и декором. Нет ничего красивее, чем аккуратный однотонный маникюр - именно так предпочитают красить ногти самые успешные женщины мира. Думаем, что лето 2020 - отличная возможность сделать еще один шаг к принятию лаконичности, захватившей фэшн-индустрию.

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