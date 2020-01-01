Упражнения, которые “поднимут” уголки губ
Любая женщина хочет выглядеть моложе своих лет - буквально до последнего вдоха поражать всех знакомых и родственников свежим и цветущим внешним видом. Именно поэтому большинство женщин в возрасте после 35 лет предпочитают обращаться за помощью к косметологам и даже пластическим хирургам. Филлеры, конечно, способны решить все ваши проблемы, но они также обезображивают внешность, изменяют данные природой черты лица и вносят в вашу красоту искусственность. Одной из самых распространенных проблем для многих женщин являются опущенные уголки губ. Именно они придают лицу ощущение перманентной усталости. Подобный визуальный недостаток добавляет от 5 до 10 лишних лет жизни, а также превращает вашу внешность в “маску постоянной скорби”. Ivona рассказывает, как “поднять” уголки губ в домашних условиях с помощью трех эффективных упражнений лицевой гимнастики.
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- Почему появляются опущенные уголки
Каждый человек ежедневно испытывает многообразную гамму эмоций. Именно поэтому с возрастом все те чувства, которые мы ощущали, начинают неумолимо отражаться на наших лицах. Кроме того, с годами объем щек становится меньше, кожа теряет эластичность и упругость, лицо начинает обвисать, сползая вниз. Неудивительно, что женщина с опущенными уголками губ выглядит старше своих лет, а кроме того, еще и уставшей от жизни.
Впрочем, существует еще одна значительная причина, по которой спустя года ваши губы могут оказаться в незавидном положении. Дело в том, что распространенным фактором, почему уста опускаются с одной стороны или сразу с обеих, является врожденная форма носогубных складок. Чтобы отдалить момент старения, нужно чаще улыбаться, расслабляя треугольную мышцу.
Учитывая расположение мышц на лице, становится ясно, что треугольная мышца крепится к круговой. Именно в этом месте она испытывает максимальное напряжение. Изначально все это напряжение бесконтрольно, но со временем сами мышцы становятся заложниками данного положения: они напряжены, а остальные расслаблены и постепенно атрофируются.
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- Как справиться с проблемой
Многие женщины пытаются изменить ситуацию, прорисовывая поднятые вверх уголки губ карандашом. Впрочем, подобная техника в конечном итоге может обернуться для вас реальной неудачей. Поверьте, до “маски клоуна” в этом случае совсем недалеко. Поэтому лучше всего поднимать уголки губ с помощью эффективных упражнений фейслифтинга. Всего 10-15 минут каждодневной рутины помогут вам значительно подтянуть черты вашего лица. Совсем необязательно чуть что обращаться к пластическим хирургам - даже в домашних условиях можно минимизировать эффект прожитых лет.
Упражнение 1. Сложите губы в форму «трубочки» и вытяните их максимально вперед. Почувствуйте напряжение мышц. Основное правило – следите за положением подбородка, он должен быть неподвижным.
Упражнение 2. Приоткрыв рот, максимально заверните губы внутрь, как бы обхватив зубки. И теперь, из данного положения попытайтесь улыбнуться своему отражению.
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Упражнение 3. Пошлите себе воздушный поцелуй – это отличная тренировка для тонуса лица, а также эффективный метод поднять себе настроение с утра.
Еще лет 7 назад многие женщины воспринимали фейслифтинг как небылицу и откровенную ложь. Мало кто верил в то, что с помощью кривляний можно вернуть своему лицу выражение 10-летней давности. Однако, практика показала, что лицевые упражнения действительно помогают и от мелких морщинок избавиться, и подтянуть овал лица в целом. Для большинства женщин, которые привыкли ярко выражать свои эмоции, мимические изменения - привычное дело. Постоянные переживания и стрессы являются одной из причин опущения уголков губ. Впрочем, решить проблему гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Отмените все записи в салоны красоты или на прием к пластическим хирургам - фейслифтинг поможет сэкономить деньги, и вернуть вашему личику свежесть.
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