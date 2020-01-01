Упражнения, которые “поднимут” уголки губ

Эффективный фейслифтинг, который подскажет, как превратить “маску Пьеро” в счастливое лицо.

Любая женщина хочет выглядеть моложе своих лет - буквально до последнего вдоха поражать всех знакомых и родственников свежим и цветущим внешним видом. Именно поэтому большинство женщин в возрасте после 35 лет предпочитают обращаться за помощью к косметологам и даже пластическим хирургам. Филлеры, конечно, способны решить все ваши проблемы, но они также обезображивают внешность, изменяют данные природой черты лица и вносят в вашу красоту искусственность. Одной из самых распространенных проблем для многих женщин являются опущенные уголки губ. Именно они придают лицу ощущение перманентной усталости. Подобный визуальный недостаток добавляет от 5 до 10 лишних лет жизни, а также превращает вашу внешность в “маску постоянной скорби”. Ivona рассказывает, как “поднять” уголки губ в домашних условиях с помощью трех эффективных упражнений лицевой гимнастики.

Читай также: Эффект антиэйдж: Главные уловки по созданию омолаживающего мейка

Почему появляются опущенные уголки

Каждый человек ежедневно испытывает многообразную гамму эмоций. Именно поэтому с возрастом все те чувства, которые мы ощущали, начинают неумолимо отражаться на наших лицах. Кроме того, с годами объем щек становится меньше, кожа теряет эластичность и упругость, лицо начинает обвисать, сползая вниз. Неудивительно, что женщина с опущенными уголками губ выглядит старше своих лет, а кроме того, еще и уставшей от жизни.

Упражнения, которые поднимут опущенные уголки губ Pinterest

Впрочем, существует еще одна значительная причина, по которой спустя года ваши губы могут оказаться в незавидном положении. Дело в том, что распространенным фактором, почему уста опускаются с одной стороны или сразу с обеих, является врожденная форма носогубных складок. Чтобы отдалить момент старения, нужно чаще улыбаться, расслабляя треугольную мышцу.

Упражнения, которые поднимут опущенные уголки губ Pinterest

Учитывая расположение мышц на лице, становится ясно, что треугольная мышца крепится к круговой. Именно в этом месте она испытывает максимальное напряжение. Изначально все это напряжение бесконтрольно, но со временем сами мышцы становятся заложниками данного положения: они напряжены, а остальные расслаблены и постепенно атрофируются.

Упражнения, которые поднимут опущенные уголки губ Pinterest

Читай также: «Кошачий взгляд»: Модные стрелки для девушек с разной посадкой глаз

Как справиться с проблемой

Многие женщины пытаются изменить ситуацию, прорисовывая поднятые вверх уголки губ карандашом. Впрочем, подобная техника в конечном итоге может обернуться для вас реальной неудачей. Поверьте, до “маски клоуна” в этом случае совсем недалеко. Поэтому лучше всего поднимать уголки губ с помощью эффективных упражнений фейслифтинга. Всего 10-15 минут каждодневной рутины помогут вам значительно подтянуть черты вашего лица. Совсем необязательно чуть что обращаться к пластическим хирургам - даже в домашних условиях можно минимизировать эффект прожитых лет.

Упражнения, которые поднимут опущенные уголки губ Pinterest

Упражнение 1. Сложите губы в форму «трубочки» и вытяните их максимально вперед. Почувствуйте напряжение мышц. Основное правило – следите за положением подбородка, он должен быть неподвижным.

Упражнение 2. Приоткрыв рот, максимально заверните губы внутрь, как бы обхватив зубки. И теперь, из данного положения попытайтесь улыбнуться своему отражению.

Читай также: Toffee nails: Тренд маникюрной моды на весну 2020

Упражнение 3. Пошлите себе воздушный поцелуй – это отличная тренировка для тонуса лица, а также эффективный метод поднять себе настроение с утра.

Упражнения, которые поднимут опущенные уголки губ Pinterest

Еще лет 7 назад многие женщины воспринимали фейслифтинг как небылицу и откровенную ложь. Мало кто верил в то, что с помощью кривляний можно вернуть своему лицу выражение 10-летней давности. Однако, практика показала, что лицевые упражнения действительно помогают и от мелких морщинок избавиться, и подтянуть овал лица в целом. Для большинства женщин, которые привыкли ярко выражать свои эмоции, мимические изменения - привычное дело. Постоянные переживания и стрессы являются одной из причин опущения уголков губ. Впрочем, решить проблему гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Отмените все записи в салоны красоты или на прием к пластическим хирургам - фейслифтинг поможет сэкономить деньги, и вернуть вашему личику свежесть.

Раннее мы писали о том, какие самые стильные снимки Адель вдохновляют нас спустя года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram