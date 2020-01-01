Эффект антиэйдж: Главные уловки по созданию омолаживающего мейка

Бьюти-трюки, которые пригодятся женщинам 50+.

Многие женщины, которые могут назвать себя дамами средних лет или даже старше, сталкиваются с общей проблемой. Их внешность больше не выглядит такой здоровой, молодой, свежей, как еще 5-10 лет назад. Рассматривая свое лицо в зеркале, многие женщины начинают впадать в самую настоящую депрессию. Однако Ivona с уверенностью может сказать, что отчаиваться не стоит ни в каком возрасте. Нет проблем, с которыми не может справиться правильный макияж с эффектом лифтинга. Конечно, никто не гарантирует, что после мейк-ап преображения ваши носогубные складки и морщины на лбу разгладятся волшебным образом - это было бы слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Однако несколько эффективных бьюти-техник мы все-таки можем вам подсказать. Поверьте, с ними вы сможете легко сбросить 5-10 лет жизни даже, если это будет всего лишь эффект оптического обмана зрения.

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Возрастные изменения

Не думайте, что единственная проблема, с которой сталкиваются женщины за 50 - морщины. На самом деле возрастных изменений существует гораздо больше. К ним можно отнести и тусклый цвет лица, не такой четкий как в молодости овал лица, дряблость кожи и даже обвисание. Конечно, мы не станем обманывать ваши надежды и говорить, что волшебный мейк-ап способен преодолеть все эти проблемы, но все же отвлечь внимание от недостатков он вполне может. Хитрость лифтинг-макияжа заключается в том, чтобы замаскировать не слишком привлекательные черты лица и акцентировать внимание на тех, которые достойны похвалы. В принципе, все, как и в обычном мейке, которые вы делали еще в молодости - маскировка и детализация.

Правила лифтинг-макияжа

1. Не забывайте про увлажнение лица, ведь от этого момента зависит цвет лица, а также сухость, которая может вылиться в порцию новых морщин и “сеточек”.

Лора Дерн Pinterest

2. Не бойтесь использовать средства с эффектом сияния. Например, можете добавить капельку подобной базы в ваш привычный тональный крем, а также в консилер, которым вы маскируете круги под глазами. Так вы легко сможете избавиться от “землистого” цвета кожи, который преследует многих женщин 50+.

Риз Уизерспун Pinterest

3. Если овал вашего лица окончательно “поплыл”, то воспользуйтесь преимуществами контуринга. Приподнять или вернуть “на место” скулы поможет хороший бронзер, примененный в правильных участках.

Шарлиз Терон Pinterest

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4. В лифтинг-макияже никогда не следует забывать о румянах, ведь они значительно омолаживают лицо, а особенно если в них есть эффект сияние. Наносите средство на “яблочки” щек и растушевывайте по направлению к вискам - проверенное и действенное средство.

Кортни Кокс-Аркетт Pinterest

5. Если не желаете акцентировать внимание на морщинах под глазами, лучше откажитесь от подводки на нижних веках. Сделайте акцент на верхних, тем самым отвлекая внимание от проблемных зон лица.

Хелена Бонем Картер Pinterest

6. С губами также нужно быть максимально аккуратными: помните, что именно “сияние” - ключевой секрет успешного лифтинг-макияжа. Как вы могли догадаться, мы предлагаем вам ограничиться блеском для губ или прозрачным бальзамом, которые придадут дополнительного мерцания и отвлекут внимание от тусклого цвета лица.

Сара Джессика Паркер Pinterest

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7. Но самый главный секрет лифтинг-макияжа - линии, которые должны всегда стремиться вверх. Это относится абсолютно ко всем участкам лица, как к скулам, так и к векам. Стрелки и штрихи растушевки румян, бронзера должны всегда уходить наверх, ведь именно так можно добиться эффекта подтяжки лица.

Пенелопа Крус Pinterest

Мы никогда не перестанем повторять, что женщины красивы в абсолютно любом возрасте. Конечно, по большей части состояние кожи дамы зависит от того, насколько осознанную жизнь она вела в молодости и как ухаживала за собой в более зрелом возрасте. Многие дамы 35+ начинают всерьез задумываться об встречах с пластическим хирургом или хотя бы с косметологом, который предложит действенные “уколы красоты”. Но сразу бежать на рандеву с “богами” красоты было бы слишком глупо, видя, насколько круто выглядят актрисы, которым далеко за 50 и они никогда не были у бьюти-мастеров. Хелена Бонем Картер, Джулия Ормонд, Хелен Миррен - список можно продолжать бесконечно. На самом деле все, что вам нужно для того, чтобы заметно омолодить свою внешность - несколько хитрых трюков бьюти-техник. Грамотный макияж легко сотрет с вашего лица следы прожитой доли и заметно освежит вашу внешность.

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