Toffee nails: Тренд маникюрной моды на весну 2020

Нейл-арт, который легко повторить в условиях самоизоляции.

Чем занимаются модные девушки на карантине? Большинство, наверняка, перепробовало уже все самые актуальные варианты макияжа, хоть и ходить пока особо некуда. Самые смелые прически были опробованы и признаны интересными. Домашний бьюти-уход, маски, скрабы - чем только не пытаются развлекаться фэшионисты. Уверены, что вы многое узнали не только о своем характере в условиях самоизоляции, но и наконец поняли, какой стиль в одежде и макияже вам стоит чаще использовать в обычной жизни. Нам даже кажется, что вы уже сумели использовать все многочисленные флакончики с лаками, ведь маникюр - отличный способ поднять себе настроение и чем-то занять кучу свободного времени.

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Если вы перепробовали все возможные нейл-идеи, то мы предлагаем вам обратить внимание на ключевой тренд весеннего сезона 2020. Ногти со сладким названием “toffee” в цветовой гамме полностью повторяют окрас известного лакомства. Повторить маникюр легко - вам понадобится всего лишь несколько коричнево-бежевых оттенков. Ivona представляет самые замысловатые интерпретации крутого тренда.

Классическая вариация “toffee nails” - ногти, покрытые пятью разными оттенками коричневого лака. От темно-шоколадного до теплого цвета топленного молока. Вы будто рассказываете историю легендарного десерта с помощью собственного маникюра. Разберите сладость на составляющие, и вы поймете, какие именно тона нужно использовать. Наш личный совет - выбирать оттенки, которые будут отличаться лишь в рамках одного-двух цветов. Так, маникюр будет казаться более “гладким”, а градиент - нежным и томным.

Если простая коричнево-бежевая гамма оттенков кажется вам слегка скучной, то можете поэкспериментировать с наклейками. Увлекаться не стоит - замысловатыми рисунками нужно украсить всего несколько ноготков. Анималистический принт остается одним из самых популярных в ногтевой моде, да и с коричневым тоном он часто идет рука об руку.

Матовое покрытие или глянцевое - вот в чем ключевой вопрос весеннего сезона 2020. Конечно, блестящая фактура выглядит куда более гламурной и яркой, но есть некая загадочность в “смазанном” лаке. Нам нравится оба варианта, поэтому выбирайте схему лишь по собственным предпочтениям.

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Самый нежный и романтический вариант “toffee nails” - тот, что создан с помощью пастельных оттенков и с добавлением непривычных “ингредиентов”. В данном случае серый оттенок хоть и выбивается из общей тематики, но зато отлично передает депрессивное настроение любой модницы, которая вынуждена сидеть взаперти.

Даже если в вашем распоряжении есть все два оттенка в правильной цветовой гамме, не стоит отказываться от модного маникюра - “toffee nails”. Молочно-белый и самый карамельный из всех возможных тонов - то, что понадобится вам для создания трендовых ногтей. За неимением достаточного количества оттеночных средств, отдавайте предпочтение глянцевой поверхности.

Если вам отчаянно хочется добавить в жизнь ярких красок и такого необходимого праздника, то, так уж и быть, мы позволяем вам покрыть один ноготок блестящим лаком. Остальные условия остаются прежними - “toffee nails” требует строго подчинения стилистическим правилам, хоть и позволяет некие вольности.

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И снова блестящий вариант “toffee nails”, который выглядит интереснее и благороднее предыдущего благодаря серебристому акценту. Можете сделать подобие французского маникюра или покрыть несколько ноготков металликом - в любом случае нейл-арт от этого нисколько не пострадает.

Почему-то нашим соотечественницам кажется, что чем более роскошным в их личном представлении будет их маникюр, тем более стильно они будут выглядеть. На самом деле кристаллы, стразы, блестки и даже, простите фэшн-бога, бусины - это показатель не изысканного вкуса, а неумения с помощью минимального количества изобразительных средств выразить себя. Стиль заключается не в использование всевозможных вариантов декора, а в лаконичности, сдержанности. “Toffee nails” именно потому нам так сильно нравится, что даже без украшательств, он может с гордостью заявить, что его обладательница - самая настоящая модница.

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