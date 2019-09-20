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Toffee nails: Тренд маникюрной моды на весну 2020

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Нейл-арт, который легко повторить в условиях самоизоляции.
Новый тренд маникюрной моды весны 2020
Новый тренд маникюрной моды весны 2020
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Чем занимаются модные девушки на карантине? Большинство, наверняка, перепробовало уже все самые актуальные варианты макияжа, хоть и ходить пока особо некуда. Самые смелые прически были опробованы и признаны интересными. Домашний бьюти-уход, маски, скрабы - чем только не пытаются развлекаться фэшионисты. Уверены, что вы многое узнали не только о своем характере в условиях самоизоляции, но и наконец поняли, какой стиль в одежде и макияже вам стоит чаще использовать в обычной жизни. Нам даже кажется, что вы уже сумели использовать все многочисленные флакончики с лаками, ведь маникюр - отличный способ поднять себе настроение и чем-то занять кучу свободного времени.  

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Если вы перепробовали все возможные нейл-идеи, то мы предлагаем вам обратить внимание на ключевой тренд весеннего сезона 2020. Ногти со сладким названием “toffee” в цветовой гамме полностью повторяют окрас известного лакомства. Повторить маникюр легко - вам понадобится всего лишь несколько коричнево-бежевых оттенков. Ivona представляет самые замысловатые интерпретации крутого тренда. 

Классическая вариация “toffee nails” - ногти, покрытые пятью разными оттенками коричневого лака. От темно-шоколадного до теплого цвета топленного молока. Вы будто рассказываете историю легендарного десерта с помощью собственного маникюра. Разберите сладость на составляющие, и вы поймете, какие именно тона нужно использовать. Наш личный совет - выбирать оттенки, которые будут отличаться лишь в рамках одного-двух цветов. Так, маникюр будет казаться более “гладким”, а градиент - нежным и томным. 

Если простая коричнево-бежевая гамма оттенков кажется вам слегка скучной, то можете поэкспериментировать с наклейками. Увлекаться не стоит - замысловатыми рисунками нужно украсить всего несколько ноготков. Анималистический принт остается одним из самых популярных в ногтевой моде, да и с коричневым тоном он часто идет рука об руку. 

Матовое покрытие или глянцевое - вот в чем ключевой вопрос весеннего сезона 2020. Конечно, блестящая фактура выглядит куда более гламурной и яркой, но есть некая загадочность в “смазанном” лаке. Нам нравится оба варианта, поэтому выбирайте схему лишь по собственным предпочтениям.  

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Самый нежный и романтический вариант “toffee nails” - тот, что создан с помощью пастельных оттенков и с добавлением непривычных “ингредиентов”. В данном случае серый оттенок хоть и выбивается из общей тематики, но зато отлично передает депрессивное настроение любой модницы, которая вынуждена сидеть взаперти. 

Даже если в вашем распоряжении есть все два оттенка в правильной цветовой гамме, не стоит отказываться от модного маникюра - “toffee nails”. Молочно-белый и самый карамельный из всех возможных тонов - то, что понадобится вам для создания трендовых ногтей. За неимением достаточного количества оттеночных средств, отдавайте предпочтение глянцевой поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こっくりしたネイルがしたくて、、

Публикация от mi (@mimish.ri_n)

Если вам отчаянно хочется добавить в жизнь ярких красок и такого необходимого праздника, то, так уж и быть, мы позволяем вам покрыть один ноготок блестящим лаком. Остальные условия остаются прежними - “toffee nails” требует строго подчинения стилистическим правилам, хоть и позволяет некие вольности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiem, że to już nie czas na takie kolory, ale ta stylizacja była wykonana 2 miesiące temu 🙈 Tak, właśnie takie mam czasami opóźnienia... 😅 Jednakże uwielbiam takie stylizacje, więc może i Was zainspiruje 😊 Od małego: Mokka Arte Brillante, Midas, Toffi Coffee, En Vouge i Champagne gel polish (który jeszcze mi się ostał w mojej kolekcji kolorów 😁 bo chyba już go od jakiegoś czasu nie ma w Indigo). Miłego poniedziałku kochani 😊😘 ______ I'm aware it's not the time for such colours but I've done them 2 month ago. 🙈 Yep, sometimes I'm soooo late with pictures... 😅 However I love stylisations like that so maybe I will inspire you 😊 From little finger: Mokka Arte Brillante, Midas, Toffi Coffee, En Vouge and Champagne gel polish. Have a happy Monday! 😊😘 . #indigonails #indigoukofficial #agatiindigo #indigoeducator #indigonailsleeds #nudenails #brownnails #loveindigo #indigolovers #nails #nailsnailsnails #nailsinspiration #nailsinspo #perfectnails #nails2inspire #nails4today #beautifulnails #indigo #passion #hobby #loveit #newnails #glitter #lovenails #cute #nice #perfect #nailstagram #instagood #stayhome

Публикация от Agata Krawczyk (@agatii_indigo)

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И снова блестящий вариант “toffee nails”, который выглядит интереснее и благороднее предыдущего благодаря серебристому акценту. Можете сделать подобие французского маникюра или покрыть несколько ноготков металликом - в любом случае нейл-арт от этого нисколько не пострадает.  

Почему-то нашим соотечественницам кажется, что чем более роскошным в их личном представлении будет их маникюр, тем более стильно они будут выглядеть. На самом деле кристаллы, стразы, блестки и даже, простите фэшн-бога, бусины - это показатель не изысканного вкуса, а неумения с помощью минимального количества изобразительных средств выразить себя. Стиль заключается не в использование всевозможных вариантов декора, а в лаконичности, сдержанности. “Toffee nails” именно потому нам так сильно нравится, что даже без украшательств, он может с гордостью заявить, что его обладательница - самая настоящая модница.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 парфюмов вам нужны, чтобы прочувствовать атмосферу весны 2020. 

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Теги: маникюр, модный маникюр, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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