Карантин : как не ограничивать себя в уходовых процедурах?

Условия карантина создали для многих людей дискомфорт с точки зрения полноценного ухода за собой. Теперь часть услуг, предоставляемых в эстетической сфере, ограничены рамками закона и собственными убеждениями потенциальных клиентов в максимальной изоляции. Однако, уход за кожей в домашних условиях возможен, если следовать рекомендациям профессионалов из сферы эстетической косметологии.

Домашний уход за кожей

Дерматологи Diamond Laser рекомендуют время карантина использовать с максимальной пользой для здоровья и красоты. В этот период следует дать коже отдых, минимизировав или полностью исключив использование декоративной косметики.

Важным на этапе ухода является процесс очищения кожи. Независимо от типа и состояния эпидермиса и дермы, следует отказаться от применения агрессивных моющих средств и скрабов с крупными абразивными частицами. Лучше удалять ороговевший слой кожи мягким гоммажем, не повреждающим ткани лица.

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Сухую и чувствительную кожу важно защищать от пересыхания. С целью восстановления защитного липидного барьера дерматологи рекомендуют использование кремов, сывороток и масок с физиологическими липидами (церамидами, жирными кислотами).

В уходе за жирной проблемной кожей следует сделать акцент на удалении избытка кожного себума мягкими, не пересушивающими средствами. А также проводить тонизацию кожи для восстановления ее рH уровня и насыщения ее полезными веществами.

При проблеме куперозной кожи важно использовать щадящие уходовые средства, содержащие витамин С, и защищать ее от действия ультрафиолетовых лучей. Возрастная кожа нуждается в дополнительной дозировке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты для восстановления функций и упругости эпидермиса, сокращения морщин. Следует обратить особое внимание на содержание этих компонентов в домашней косметике.

Онлайн-консультация врачей в клинике Diamond Laser

Клиника Diamond Laser поддерживает выбор каждого пациента оставаться дома на период карантина, поэтому с заботой о вас мы внедрили онлайн-сервис консультаций. Для удобства каждый наш пациент может отправить фото проблемной зоны в нашу клинику или же записаться на консультацию в режиме видео-связи с доктором ежедневно с 10.00 до 21.00. Оплату видео-консультации можно совершить дистанционно, предварительно получив реквизиты у администраторов клиники.

В рамках консультации пациент получит ответы на все волнующие вопросы и ему будут выданы рекомендации по лечению. В качестве рекомендаций дерматологи клиники пропишут профильные наружные средства и, при необходимости, медикаментозное лечение. Поддержка пациента врачом гарантирована на весь период лечения.

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Какие проблемы решает клиника Diamond Laser

Мы решаем трихологические, дерматологические и эстетические проблемы. К нашим дерматологам обращаются с угревой болезнью, следами постакне, рубцами, шрамами, морщинами, опущением тканей лица, растяжками, лишними жировыми отложениями и прочими дефектами. Чистки, пилинги, уколы красоты, массажи лица и тела, удаление новообразований, лечение пигментации, лечение грибка ногтей – это те процедуры, которые наиболее востребованы среди наших пациентов.

В условиях карантина, согласно инструкции Минздрава Украины, клиника Diamond Laser работает в обычном режиме – 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00 по предварительной записи. В нашем медицинском учреждении соблюдены все санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила. Мы обеспечиваем свой персонал и пациентов одноразовыми защитными масками и санитайзерами. Стерилизация кабинетов проводится регулярно кварцевыми лампами закрытого типа. Прием пациентов проводится в порядке предварительной записи с интервалами в 30 минут между посещениями.

Клиника лазерной медицины Diamond Laser.