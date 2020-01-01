Карантин : как не ограничивать себя в уходовых процедурах?Реклама
Условия карантина создали для многих людей дискомфорт с точки зрения полноценного ухода за собой. Теперь часть услуг, предоставляемых в эстетической сфере, ограничены рамками закона и собственными убеждениями потенциальных клиентов в максимальной изоляции. Однако, уход за кожей в домашних условиях возможен, если следовать рекомендациям профессионалов из сферы эстетической косметологии.
Домашний уход за кожей
Дерматологи Diamond Laser рекомендуют время карантина использовать с максимальной пользой для здоровья и красоты. В этот период следует дать коже отдых, минимизировав или полностью исключив использование декоративной косметики.
Важным на этапе ухода является процесс очищения кожи. Независимо от типа и состояния эпидермиса и дермы, следует отказаться от применения агрессивных моющих средств и скрабов с крупными абразивными частицами. Лучше удалять ороговевший слой кожи мягким гоммажем, не повреждающим ткани лица.
Сухую и чувствительную кожу важно защищать от пересыхания. С целью восстановления защитного липидного барьера дерматологи рекомендуют использование кремов, сывороток и масок с физиологическими липидами (церамидами, жирными кислотами).
В уходе за жирной проблемной кожей следует сделать акцент на удалении избытка кожного себума мягкими, не пересушивающими средствами. А также проводить тонизацию кожи для восстановления ее рH уровня и насыщения ее полезными веществами.
При проблеме куперозной кожи важно использовать щадящие уходовые средства, содержащие витамин С, и защищать ее от действия ультрафиолетовых лучей. Возрастная кожа нуждается в дополнительной дозировке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты для восстановления функций и упругости эпидермиса, сокращения морщин. Следует обратить особое внимание на содержание этих компонентов в домашней косметике.
Онлайн-консультация врачей в клинике Diamond Laser
Клиника Diamond Laser поддерживает выбор каждого пациента оставаться дома на период карантина, поэтому с заботой о вас мы внедрили онлайн-сервис консультаций. Для удобства каждый наш пациент может отправить фото проблемной зоны в нашу клинику или же записаться на консультацию в режиме видео-связи с доктором ежедневно с 10.00 до 21.00. Оплату видео-консультации можно совершить дистанционно, предварительно получив реквизиты у администраторов клиники.
В рамках консультации пациент получит ответы на все волнующие вопросы и ему будут выданы рекомендации по лечению. В качестве рекомендаций дерматологи клиники пропишут профильные наружные средства и, при необходимости, медикаментозное лечение. Поддержка пациента врачом гарантирована на весь период лечения.
Какие проблемы решает клиника Diamond Laser
Мы решаем трихологические, дерматологические и эстетические проблемы. К нашим дерматологам обращаются с угревой болезнью, следами постакне, рубцами, шрамами, морщинами, опущением тканей лица, растяжками, лишними жировыми отложениями и прочими дефектами. Чистки, пилинги, уколы красоты, массажи лица и тела, удаление новообразований, лечение пигментации, лечение грибка ногтей – это те процедуры, которые наиболее востребованы среди наших пациентов.
В условиях карантина, согласно инструкции Минздрава Украины, клиника Diamond Laser работает в обычном режиме – 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00 по предварительной записи. В нашем медицинском учреждении соблюдены все санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила. Мы обеспечиваем свой персонал и пациентов одноразовыми защитными масками и санитайзерами. Стерилизация кабинетов проводится регулярно кварцевыми лампами закрытого типа. Прием пациентов проводится в порядке предварительной записи с интервалами в 30 минут между посещениями.
Клиника лазерной медицины Diamond Laser.
Карантин: як не обмежувати себе в Догляду процедурах?
Умови карантину створили для багатьох людей дискомфорт з точки зору повноцінного догляду за собою. Тепер частина послуг, що надаються в естетичній сфері, обмежені рамками закону і власними переконаннями потенційних клієнтів в максимальної ізоляції. Однак, догляд за шкірою в домашніх умовах можливий, якщо дотримуватись рекомендацій професіоналів зі сфери естетичної косметології.
Домашній догляд за шкірою
Дерматологи Diamond Laser рекомендують час карантину використовувати з максимальною користю для здоров'я і краси. У цей період слід дати шкірі відпочинок, мінімізувавши або повністю виключивши використання декоративної косметики.
Важливим на етапі догляду є процес очищення шкіри. Незалежно від типу і стану епідермісу і дерми, слід відмовитися від застосування агресивних миючих засобів і скрабів з великими абразивними частинками. Краще видаляти ороговілий шар шкіри м'яким гоммаж, що не пошкоджує тканини обличчя.
Суху і чутливу шкіру важливо захищати від пересихання. З метою відновлення захисного ліпідного бар'єру дерматологи рекомендують використання кремів, сироваток і масок з фізіологічними ліпідами (церамідами, жирними кислотами).
У догляді за жирною проблемною шкірою слід зробити акцент на видаленні надлишку шкірного себума м'якими, що не пересушує засобами. А також проводити тонізацію шкіри для відновлення її рH рівня і насичення її корисними речовинами.
При проблемі куперозной шкіри важливо використовувати щадні Догляду засоби, що містять вітамін С, і захищати її від дії ультрафіолетових променів. Вікова шкіра потребує додаткової дозуванні колагену, еластину і гіалуронової кислоти для відновлення функцій і пружності епідермісу, скорочення зморшок. Слід звернути особливу увагу на зміст цих компонентів в домашній косметиці.
Онлайн-консультація лікарів в клініці Diamond Laser
Клініка Diamond Laser підтримує вибір кожного пацієнта залишатися вдома на період карантину, тому з турботою про вас ми впровадили онлайн-сервіс консультацій. Для зручності кожен наш пацієнт може відправити фото проблемної зони в нашу клініку або ж записатися на консультацію в режимі відео-зв'язку з доктором щодня з 10.00 до 21.00. Оплату відео-консультації можна зробити дистанційно, попередньо отримавши реквізити у адміністраторів клініки.
В рамках консультації пацієнт отримає відповіді на всі хвилюючі питання і йому будуть видані рекомендації по лікуванню. В якості рекомендацій дерматологи клініки пропишуть профільні зовнішні кошти і, при необхідності, медикаментозне лікування. Підтримка пацієнта лікарем гарантована на весь період лікування.
Які проблеми вирішує клініка Diamond Laser
Ми вирішуємо тріхологічні, дерматологічні та естетичні проблеми. До наших дерматологів звертаються з висипом хворобою, слідами постакне, рубцями, шрамами, зморшками, опущеними тканин обличчя, розтяжками, зайвими жировими відкладеннями і іншими дефектами. Чистки, пілінги, уколи краси, масажі обличчя і тіла, видалення новоутворень, лікування пігментації, лікування грибка нігтів - це ті процедури, які найбільш затребувані серед наших пацієнтів.
В умовах карантину, відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров'я України, клініка Diamond Laser працює в звичайному режимі - 7 днів на тиждень з 10.00 до 21.00 за попереднім записом. У нашому медичному закладі дотримані всі санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила. Ми забезпечуємо свій персонал і пацієнтів одноразовими захисними масками і САНІТАЙЗЕР. Стерилізація кабінетів проводиться регулярно кварцовими лампами закритого типу. Прийом пацієнтів проводиться в порядку попереднього запису з інтервалами в 30 хвилин між відвідинами.
Клініка лазерної медицини Diamond Laser.
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
Полная версия правил