Как быстро снять отек лица: лайфхак за 3 копейки от "супермодели по-украински"

Арина Любителева поделилась способом, который поможет вам обойтись без дорогих косметических средств.

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Многие девушки по утрам сталкиваются с таким явлением, как отек лица. Причин может быть много: от переизбытка воды в организме до недосыпания. Решить эту проблему можно достаточно быстро и даже без применения дорогих кремов и патчей.

Как снять отек лица при помощи обычного чая, рассказала финалистка второго сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Арина Любителева.



как быстро снять отек лица пресс-служба

— Делюсь с вами лайфхаком за три копейки: чтобы снять отек лица, нужно крепко заварить зеленый чай, подождать, пока он немного остынет, и поставить его в холодильник. Когда чай станет холодным, смочите им ватные диски и положите на лицо, — посоветовала модель. — Чай снимет не только отеки, но и покраснения.

Кстати, крепкий зеленый чай можно использовать и как тоник — протирайте им кожу лица и шеи при помощи ватных дисков, если хотите очистить и увлажнить кожу, а также сузить поры.

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