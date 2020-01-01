Hair-набор: ТОП-9 обязательных средств по уходу за волосами
Волосы - важнейшая часть женского аллюра. Та “изюминка”, которая логично завершает образ. С помощью правильной прически девушка может завоевать целый мир, но также может обнаружить, что ее “армия красоты” была повержена из-за банальных незнаний основ ухода за шевелюрой. Для того, чтобы волосы всегда выглядели здоровыми, ухоженными и блестящими, недостаточно пользоваться привычными масс-маркетовскими шампунем и маской. Уход должен быть более разумным, а что самое главное - полноценными. Вы будете удивлены, но забота о своих прядях включает в себя практически десяток разнокалиберных средств. Даже, если на полочке в вашей ванной комнате стоят баночки с пахучими текстурами, это никак не означает, что вы ухаживаете за волосами правильно. Ivona представляет ТОП-9 обязательных продуктов для локонов, без которых невозможно добиться красоты и блеска прядей.
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- Шампунь
Логично предположить, что уход за волосами начинается именно с шампуня. При выборе этого первостепенного продукта вы должны учитывать индивидуальные особенности волос. Присмотритесь к прядям, определите, что именно им нужно - сила, избавление от перхоти, ломкости или придание блеска. Помните, что профессионалы бьюти-индустрии советуют мыть голову не реже, чем раз в два дня. Классический жидкий шампунь - для будничного ухода, а сухой - лишь для исключительных событий.
- Кондиционер
Всякий раз, когда вы моете волосы, используйте кондиционер. Наносить его нужно лишь на влажные пряди, распределяя по всей длине, но избегая прикорневой зоны. Секрет кондиционера для волос заключается в том, что он обволакивает чешуйки невидимой защитной пленкой, которая не позволяет им натягиваться во влажном состоянии. А от того локоны становятся более послушными, расчесать которые не составит никак проблем.
- Маска для волос
Каждый день мы неспециально или вполне осознанно подвергаем наши волосы стрессовым ситуациям. Солнце, минусовая температура, фен, утюжок, плойка, соленая вода - нашим локонам никогда нет покоя. Именно поэтому им нужна дополнительная защита и поддержка в виде маски. Один раз в неделю обязательно устраивайте салон на дому, балуя локоны питательным средством.
- Термозащита
В преддверии летнего сезона средство с термозащитой становится особенно популярным. Впрочем, девушки, которые едва ли не каждый день используют плойки и утюжки, должны всегда пользоваться средствами, позволяющими делать различные манипуляции над прядями без вреда для них. Всякий раз перед использованием стайлинг-инструментов, пользуйтесь продукцией для волос с термовоздействием.
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- Сыворотка
Поврежденные, секущиеся волосы нуждаются в дополнительном уходе. Даже девушки с на первый взгляд идеальной шевелюрой не должны забывать о магическом воздействие сыворотки для волос. Ведь для того, чтобы заполучить красивые локоны, за ними нужно тщательно ухаживать. Сыворотка поможет восстановить структуру волос, а масла, входящие в ее состав, благотворно повлияют на потускневшие кончики.
- Гель для волос
Если вы хотите добиться красивой и аккуратной прически, то вам точно не обойтись без идеального геля для волос. Именно он поможет смоделировать укладку как у моделей на показах мировых Недель моды. При прическе “конский хвост“ нанесите гель на область возле висков - он «укротит» пушковый волос на висках, и прическа будет смотреться идеально. Также гелем следует воспользоваться, если вы хотите создать идеально гладкую укладку.
- Мусс
Не многие женщины могут похвастать объемной от природы шевелюрой. Если вашим волосам не хватает силы и густоты, то на помощь могут прийти стайлинг-средства. Именно таковым является мусс для локонов, благодаря которому пряди становятся плотными, а укладка более стильной. Но помните, что нельзя наносить эти средства на корни, чтоб не нарушать жизнедеятельность волос.
- Масло для волос
В последнее время масла для волос переживают бум популярности. Они восстанавливают шелковистость волос и придают блеск, увлажняют кончики, питают витаминами, защищают от ультрафиолетового воздействия. В общем, незаменимая в вашем бьюти-наборе вещь, поддерживающая эффектность локонов.
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- Спрей
В качестве финального аккорда мы предлагаем парфюмированный спрей для волос, который покроет локоны невесомой ароматной дымкой. Никакой “полезности” он в себе не несет, но ведь не все женщины - практичные рационализаторши. Выбирайте флер, который подчеркнет вашу индивидуальность, и отправляйтесь покорять мир с высоко поднятой головой и стильной укладкой.
Женщина, которая ухаживает за собой не только выглядит более “дорогой”, уверенной в себе и привлекательной, но и чувствует себя таковой. Казаться и быть - две разные вещи, из которых именно вторая является залогом успеха. Любая девушка должна с умом подходить к выбору средств для ухода за своей внешностью, а особенно за локонами. Красивые, здоровые, сильные пряди обязательно пробьют вам путь к бьюти-Олимпу. Но добиться признания невозможно без верных соратников. Правильно подобранные средства для волос и комплексный уход за локонами - ключевое правило внешней красоты.
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