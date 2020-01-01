Hair-набор: ТОП-9 обязательных средств по уходу за волосами

Эти продукты должны быть в вашей косметичке, если вы хотите хвастать роскошной шевелюрой.

Волосы - важнейшая часть женского аллюра. Та “изюминка”, которая логично завершает образ. С помощью правильной прически девушка может завоевать целый мир, но также может обнаружить, что ее “армия красоты” была повержена из-за банальных незнаний основ ухода за шевелюрой. Для того, чтобы волосы всегда выглядели здоровыми, ухоженными и блестящими, недостаточно пользоваться привычными масс-маркетовскими шампунем и маской. Уход должен быть более разумным, а что самое главное - полноценными. Вы будете удивлены, но забота о своих прядях включает в себя практически десяток разнокалиберных средств. Даже, если на полочке в вашей ванной комнате стоят баночки с пахучими текстурами, это никак не означает, что вы ухаживаете за волосами правильно. Ivona представляет ТОП-9 обязательных продуктов для локонов, без которых невозможно добиться красоты и блеска прядей.

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Шампунь

Логично предположить, что уход за волосами начинается именно с шампуня. При выборе этого первостепенного продукта вы должны учитывать индивидуальные особенности волос. Присмотритесь к прядям, определите, что именно им нужно - сила, избавление от перхоти, ломкости или придание блеска. Помните, что профессионалы бьюти-индустрии советуют мыть голову не реже, чем раз в два дня. Классический жидкий шампунь - для будничного ухода, а сухой - лишь для исключительных событий.

Мицеллярный Шампунь Детокс и Восстановление, Yves Rocher 135 грн makeup.ua

Кондиционер

Всякий раз, когда вы моете волосы, используйте кондиционер. Наносить его нужно лишь на влажные пряди, распределяя по всей длине, но избегая прикорневой зоны. Секрет кондиционера для волос заключается в том, что он обволакивает чешуйки невидимой защитной пленкой, которая не позволяет им натягиваться во влажном состоянии. А от того локоны становятся более послушными, расчесать которые не составит никак проблем.

Кондиционер для волос Eleo, Oriflame, 219 грн makeup.ua

Маска для волос

Каждый день мы неспециально или вполне осознанно подвергаем наши волосы стрессовым ситуациям. Солнце, минусовая температура, фен, утюжок, плойка, соленая вода - нашим локонам никогда нет покоя. Именно поэтому им нужна дополнительная защита и поддержка в виде маски. Один раз в неделю обязательно устраивайте салон на дому, балуя локоны питательным средством.

Восстанавливающая маска для волос SATINIQUE, Amway, 741 грн makeup.ua

Термозащита

В преддверии летнего сезона средство с термозащитой становится особенно популярным. Впрочем, девушки, которые едва ли не каждый день используют плойки и утюжки, должны всегда пользоваться средствами, позволяющими делать различные манипуляции над прядями без вреда для них. Всякий раз перед использованием стайлинг-инструментов, пользуйтесь продукцией для волос с термовоздействием.

Термозащитный спрей HairX StyleSmart, Оriflame makeup.ua

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Сыворотка

Поврежденные, секущиеся волосы нуждаются в дополнительном уходе. Даже девушки с на первый взгляд идеальной шевелюрой не должны забывать о магическом воздействие сыворотки для волос. Ведь для того, чтобы заполучить красивые локоны, за ними нужно тщательно ухаживать. Сыворотка поможет восстановить структуру волос, а масла, входящие в ее состав, благотворно повлияют на потускневшие кончики.

Сыворотка для волос, Avon, 108 грн makeup.ua

Гель для волос

Если вы хотите добиться красивой и аккуратной прически, то вам точно не обойтись без идеального геля для волос. Именно он поможет смоделировать укладку как у моделей на показах мировых Недель моды. При прическе “конский хвост“ нанесите гель на область возле висков - он «укротит» пушковый волос на висках, и прическа будет смотреться идеально. Также гелем следует воспользоваться, если вы хотите создать идеально гладкую укладку.

Мегасильный гель для укладки Taft Power, Schwarzkopf, 79 грн makeup.ua

Мусс

Не многие женщины могут похвастать объемной от природы шевелюрой. Если вашим волосам не хватает силы и густоты, то на помощь могут прийти стайлинг-средства. Именно таковым является мусс для локонов, благодаря которому пряди становятся плотными, а укладка более стильной. Но помните, что нельзя наносить эти средства на корни, чтоб не нарушать жизнедеятельность волос.

Мусс для волос "Кудри", Nivea, 89 грн makeup.ua

Масло для волос

В последнее время масла для волос переживают бум популярности. Они восстанавливают шелковистость волос и придают блеск, увлажняют кончики, питают витаминами, защищают от ультрафиолетового воздействия. В общем, незаменимая в вашем бьюти-наборе вещь, поддерживающая эффектность локонов.

Масло для волос SATINIQUE 700 грн, Amway makeup.ua

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Спрей

В качестве финального аккорда мы предлагаем парфюмированный спрей для волос, который покроет локоны невесомой ароматной дымкой. Никакой “полезности” он в себе не несет, но ведь не все женщины - практичные рационализаторши. Выбирайте флер, который подчеркнет вашу индивидуальность, и отправляйтесь покорять мир с высоко поднятой головой и стильной укладкой.

Парфюмированные спреи для тела и волос, Yves Rocher makeup.ua

Женщина, которая ухаживает за собой не только выглядит более “дорогой”, уверенной в себе и привлекательной, но и чувствует себя таковой. Казаться и быть - две разные вещи, из которых именно вторая является залогом успеха. Любая девушка должна с умом подходить к выбору средств для ухода за своей внешностью, а особенно за локонами. Красивые, здоровые, сильные пряди обязательно пробьют вам путь к бьюти-Олимпу. Но добиться признания невозможно без верных соратников. Правильно подобранные средства для волос и комплексный уход за локонами - ключевое правило внешней красоты.

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