Топ-модель по-американски: ТОП-9 лучших обложек Джиджи Хадид
Имя Джиджи Хадид известно во всех уголках земного шара. Обычные подиумные или фотомодели чаще остаются неизвестными, ведь большинство из них исчезают также быстро как появляются, а те, что остаются подольше, не обладают запоминающейся внешностью, за которой хотелось бы следить. Появление Джиджи Хадид в фэшн-индустрии можно ознаменовать резким переходом моделлинга в сторону индивидуализации и тиражированности. Нестандартная фигура (достаточно округлые параметры как для манекенщицы), абсолютная красота, а не искрометная “изюминка” как у большинства - Хадид прославилась без особых проблем.
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Ей не пришлось ни худеть, ни переделывать овал или другие части лица как ее сестрице Белле - кажется, что она уже пришла в мир моды готовым образцом идеала. Конечно, нельзя не упомянуть тот факт, что пробиться в фэшн-индустрию с подобной внешностью, а скорее даже телом, было бы не так просто без известной мамы - тоже бывшей топ-модели. Впрочем, для чего нужны родственные связи, если ими нельзя вовремя воспользоваться? Ivona демонстрирует ТОП-10 самых красивых обложек Джиджи, которой 23-го апреля исполняется 25 лет. Поверьте, ее послужной список как для такого возраста необычайно богат.
Карьера Джиджи началась в 2 года, когда ее заметил Пол Марчиано из бренда Guess, но до 2014 года ее работы были скорее посредственными. Дебютировав на Неделе моды в Нью-Йорке, девушка продемонстрировала своей потенциал, и не осталась без внимания модной прессы. Обложка для испанского Vogue открыла миру новое имя - той, что сейчас считается самой высокооплачиваемой манекенщицей в индустрии.
Появиться на обложке итальянского Vogue мечтает любая модель, ведь именно это отделение легендарного глянцевого журнала справедливо считается самым продвинутым и авангардным. Натуральная красота, простой черный костюм - для того, чтобы быть идеальной Джиджи точно не нужны дополнительные “атрибуты”.
Как настоящая американка, хоть и с палестинскими корнями, Джиджи Хадид невероятно к лицу всевозможные символы эпохи прославленного Дикого Запада. Широкополая шляпа, природная красота и загадочный взгляд с поволокой - такая девушка могла бы быть подружкой любого ковбоя.
Конечно, мы не можем не сделать акцент на обложке американского Vogue, на которой Джиджи появилась вместе со своим тогдашним бойфрендом - певцом Зейном Малликом. После пара несколько раз расставалась и снова сходилась, но в 2020 году наконец произошло полноценное воссоединение. Нужно сказать, что мы этому факту необычайно счастливы - вы только посмотрите, как чудно она смотрятся вместе.
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На первый взгляд может показаться, что Джиджи - воплощение типажа “типичной девушки по соседству”. Вот только ее индивидуальность идет гораздо дальше. Хадид - постоянный резидент Недель высокой моды, а это означает, что и в гротескных, театральных образах она не выглядит невероятно органично. “Черно-белая” обложка Harper’s Bazaar лишь доказывает, что в любом амплуа эта красотка смотрится превосходно.
И еще раз у нас есть возможность доказать универсальность внешности Джиджи Хадид. В образе таинственной и чарующей морской нимфы манекенщица выглядит также органично, как и в простых джинсах закулисами Недель моды, или в рекламных кампаниях бренда Maybelline, чьим официальным послом она и является.
Если вы не знали, то сообщаем, что мусульманский мир тоже интересует модой. Это и не удивительно, если учесть, что у них есть такая стильная красотка как одна из жен эмира Катара - Шейха Моза. Обложки арабского Vogue - это всегда смешение традиционализма, мистики и “высокой моды”. Со своими палестинскими корнями Джиджи Хадид смотрится очень понятно в атмосфере “ледяной” восточной сказки.
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Конечно, Джиджи не была бы сама собой, если бы не демонстрировала свою абсолютно нестандартную как для модели фигуру. Ее необычность заключается в том, что она будто находится в рамках своей собственной лиги - не присоединяясь к худосочным девушкам, среди которых и Белла Хадид, но и не уподобляясь “пышнотелым” моделям plus-size.
Внешность Джиджи является такой востребованной еще и по той причине, что она очень неплохо адаптируется под разнообразные типажи, эпохи и стили. Мэрилин Монро или Брижит Бардо - этой девушке удается всегда и везде выглядеть уместно.
Можно абсолютно уверенно сказать, что появление в модном мире Джиджи Хадид можно назвать новым периодом его развития. Именно эта американская девушка указала агентам, дизайнерам и кастинг-менеджерам на то, что модель может быть абсолютно нетипичной как по стандартным меркам. Теперь любая манекенщица, которая хочет хоть что-то значить в моделлинге, должна обладать не только абсолютно своеобразной внешностью, но и яркой харизмой. Искрометный юмор, умение пошутить над своими недостатками, уверенность в себе и смелость - мы любим Джиджи за то, что она до сих пор своей работой вдохновляет нас на новые свершения, напоминая, что нет ничего невозможного.
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