Топ-модель по-американски: ТОП-9 лучших обложек Джиджи Хадид

Самые стильные, знаковые и красивые фото манекенщицы № 1.

Имя Джиджи Хадид известно во всех уголках земного шара. Обычные подиумные или фотомодели чаще остаются неизвестными, ведь большинство из них исчезают также быстро как появляются, а те, что остаются подольше, не обладают запоминающейся внешностью, за которой хотелось бы следить. Появление Джиджи Хадид в фэшн-индустрии можно ознаменовать резким переходом моделлинга в сторону индивидуализации и тиражированности. Нестандартная фигура (достаточно округлые параметры как для манекенщицы), абсолютная красота, а не искрометная “изюминка” как у большинства - Хадид прославилась без особых проблем.

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Ей не пришлось ни худеть, ни переделывать овал или другие части лица как ее сестрице Белле - кажется, что она уже пришла в мир моды готовым образцом идеала. Конечно, нельзя не упомянуть тот факт, что пробиться в фэшн-индустрию с подобной внешностью, а скорее даже телом, было бы не так просто без известной мамы - тоже бывшей топ-модели. Впрочем, для чего нужны родственные связи, если ими нельзя вовремя воспользоваться? Ivona демонстрирует ТОП-10 самых красивых обложек Джиджи, которой 23-го апреля исполняется 25 лет. Поверьте, ее послужной список как для такого возраста необычайно богат.

Карьера Джиджи началась в 2 года, когда ее заметил Пол Марчиано из бренда Guess, но до 2014 года ее работы были скорее посредственными. Дебютировав на Неделе моды в Нью-Йорке, девушка продемонстрировала своей потенциал, и не осталась без внимания модной прессы. Обложка для испанского Vogue открыла миру новое имя - той, что сейчас считается самой высокооплачиваемой манекенщицей в индустрии.

Джиджи Хадид, Vogue Espana pinterest

Появиться на обложке итальянского Vogue мечтает любая модель, ведь именно это отделение легендарного глянцевого журнала справедливо считается самым продвинутым и авангардным. Натуральная красота, простой черный костюм - для того, чтобы быть идеальной Джиджи точно не нужны дополнительные “атрибуты”.

Джиджи Хадид, Vogue Italia pinterest

Как настоящая американка, хоть и с палестинскими корнями, Джиджи Хадид невероятно к лицу всевозможные символы эпохи прославленного Дикого Запада. Широкополая шляпа, природная красота и загадочный взгляд с поволокой - такая девушка могла бы быть подружкой любого ковбоя.

Джиджи Хадид, Vogue Argentina pinterest

Конечно, мы не можем не сделать акцент на обложке американского Vogue, на которой Джиджи появилась вместе со своим тогдашним бойфрендом - певцом Зейном Малликом. После пара несколько раз расставалась и снова сходилась, но в 2020 году наконец произошло полноценное воссоединение. Нужно сказать, что мы этому факту необычайно счастливы - вы только посмотрите, как чудно она смотрятся вместе.

Джиджи Хадид, Vogue US pinterest

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На первый взгляд может показаться, что Джиджи - воплощение типажа “типичной девушки по соседству”. Вот только ее индивидуальность идет гораздо дальше. Хадид - постоянный резидент Недель высокой моды, а это означает, что и в гротескных, театральных образах она не выглядит невероятно органично. “Черно-белая” обложка Harper’s Bazaar лишь доказывает, что в любом амплуа эта красотка смотрится превосходно.

Джиджи Хадид, Harper's Bazaar US pinterest

И еще раз у нас есть возможность доказать универсальность внешности Джиджи Хадид. В образе таинственной и чарующей морской нимфы манекенщица выглядит также органично, как и в простых джинсах закулисами Недель моды, или в рекламных кампаниях бренда Maybelline, чьим официальным послом она и является.

Джиджи Хадид, Vogue Portuguese pinterest

Если вы не знали, то сообщаем, что мусульманский мир тоже интересует модой. Это и не удивительно, если учесть, что у них есть такая стильная красотка как одна из жен эмира Катара - Шейха Моза. Обложки арабского Vogue - это всегда смешение традиционализма, мистики и “высокой моды”. Со своими палестинскими корнями Джиджи Хадид смотрится очень понятно в атмосфере “ледяной” восточной сказки.

Джиджи Хадид, Vogue Arabia pinterest

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Конечно, Джиджи не была бы сама собой, если бы не демонстрировала свою абсолютно нестандартную как для модели фигуру. Ее необычность заключается в том, что она будто находится в рамках своей собственной лиги - не присоединяясь к худосочным девушкам, среди которых и Белла Хадид, но и не уподобляясь “пышнотелым” моделям plus-size.

Джиджи Хадид, Elle US pinterest

Внешность Джиджи является такой востребованной еще и по той причине, что она очень неплохо адаптируется под разнообразные типажи, эпохи и стили. Мэрилин Монро или Брижит Бардо - этой девушке удается всегда и везде выглядеть уместно.

Джиджи Хадид, Vogue Japan pinterest

Можно абсолютно уверенно сказать, что появление в модном мире Джиджи Хадид можно назвать новым периодом его развития. Именно эта американская девушка указала агентам, дизайнерам и кастинг-менеджерам на то, что модель может быть абсолютно нетипичной как по стандартным меркам. Теперь любая манекенщица, которая хочет хоть что-то значить в моделлинге, должна обладать не только абсолютно своеобразной внешностью, но и яркой харизмой. Искрометный юмор, умение пошутить над своими недостатками, уверенность в себе и смелость - мы любим Джиджи за то, что она до сих пор своей работой вдохновляет нас на новые свершения, напоминая, что нет ничего невозможного.

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