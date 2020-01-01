Краса не скасовується: ТОП-3 справи під час карантину для себе, коханої

Нова карантинна реальність привнесла зміни в життя кожної з нас. Тепер в Мережі лідирують запити «як зняти гель-лак в домашніх умовах», «фітнес вдома», «як пофарбувати відросле коріння», «самостійне зняття нарощених вій». Як же грамотно використати вимушене домашнє ув'язнення, щоб вийти з цієї ситуації не жертвою, а переможницею?

1. Влаштуйте відновлювальний марафон

Для нігтів

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Ви знали, що перерва між гель-лаком має тривати 2 тижні і влаштовуватися через кожні дві процедури? Безперервний манікюр призводить до пересушування і витончення нігтів.

Зараз деякі, знявши гель-лак, і самі це побачили. Хтось купив все для домашнього нанесення гель-лаку. Але куди мудріше приділити час відновленню нігтів. Допоможуть:

- Ванни з морською сіллю (1 ст.л. солі на 1 склянку води), з йодом і соком апельсину (2 ч.л. звичайної солі, 3-4 краплі йоду, 1/3 склянки свіжого соку, 1/3 склянки води ), а також йодово-масляні (2 ст.л. рослинного масла, 1 ч.л. 5% настоянки йоду і 1 стакан води). Вода для ванночки має бути кімнатної температури, час процедури - близько 10 хвилин.

- Втирання в нігтьову пластину по краплі лимонного соку 1 раз на день.

- Використання лікувальних сироваток і масл для нігтів.

- Вживання спеціального комплексу для здоров’я та краси волосся, нігтів та шкіри Перфектил Оріджинал . Це допомога та відновлення зсередини.

Для вій

Нарощені вії облетіли, як осіннє листя? Нарешті є нагода допомогти зміцнитися своїм рідним! Будуть актуальними наступні процедури.

- Змазування вій касторовою олією 1 раз на 2-3 дня. Наносити її зручно чистою щіточкою для туші.

- Маска з касторової, реп'яхової олії і соку алое. Змішайте всі компоненти в пропорції 1: 1 та наносіть на 25 хвилин 2 рази на тиждень.

- Застосування лікувальної косметичної продукції - сироваток, гелів. І обов'язково користуйтеся кремом для повік, особливо уздовж лінії росту вій.

- Вживання спеціального комплексу для здоров’я та краси волосся, нігтів та шкіри Перфектил Оріджинал. Це допомога та відновлення зсередини.

Для волосся

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Не маєте змоги скористатися послугами перукаря, але можете «оживити» та зміцнити волосся власними силами. Допоможуть маски, мораторій на користування феном, а також вітамінний комплекс Перфектил Оріджинал або Перфектил Плюс Волосся з посиленою формулою для екстразахисту та живлення волосся.

Для шкіри

Нарешті можна дати перепочити обличчю від макіяжу та побалувати його різними масками. Стає вже сонячно, тому віддавайте перевагу зволожуючим маскам.

Особливу увагу варто приділити шкірі рук. Часте використання мила і антисептиків сильно її висушує. За часів карантину частіше, ніж зазвичай користуйтеся кремом, робіть маски та ванночки для рук. Використовуйте більш жирний крем, ніж зазвичай. Він краще утримує вологу.

Посилить процедури догляду за шкірою вітамінний комплекс Перфектил Плюс Шкіра. До його складу входять 28 активних компонентів, біотин, Омега-3 та коензим Q10 — вони сприяють живленню шкіри зсередини та попереджають утворення зморщок.

2. Займайтеся фітнесом кожен день

Хтось не знає, куди подіти купу вільного часу, що раптом з'явився. А хтось, навпаки, до своєї роботи отримав ще обов'язки з навчання дітей, додалося готування та прибирання. Але як би там не було, знайдіть можливість для фізичної активності.

Краще, щоб це була година в конкретний час. Попросіть домашніх залишити вас одну в кімнаті. Попередньо знайдіть в Мережі відео-уроки, які б вам підійшли і займайтеся. Можна працювати з власною вагою або використовувати бутлі з водою. А якщо відчуваєте, що на фізичні вправи та спорт вам не вистачає сил – спробуйте один з комплексів Перфектил , які спеціально створені для підтримки не тільки жіночої краси, а й енергії та життєвого тонусу.

3. Додайте вітамінів у меню

Стрес, недостатні фізичні навантаження, а також близькість холодильника важко узгоджуються з правильним харчуванням. Тож постарайтеся зробити прийоми їжі хоча б більш зеленими, нехай овочі, фрукти, свіжа зелень будуть в кожному прийомі їжі. Тим більше, що перша зелень вже є в продажу. А вона має Anti-age ефект, підвищує імунітет і навіть допомагає поліпшити настрій - те, що наразі потрібно!

Зараз буде вірним рішенням «пропити» вітамінний комплекс. Так, зазвичай до комплексної вітамінізації організму вдаються в осінньо-зимовий період та ранньою весною. Але тепер, коли ми стали мало бувати на сонці і гуляти в парках, організму вкрай потрібна вітамінна підтримка. Хороший варіант і для здоров'я, і для краси - вітамінні комплекси Перфектил .

Вони допомагають безпосередньо організму підтримати роботу імунної системи в цей непростий період:

- вітамін С, бета-каротин і селен, що входять до складу комплексу, підтримують імунну систему і підсилюють захисні функції організму;

- пантотенова кислота, вітаміни В1, В3 стимулюють вироблення енергії і підтримують життєвий тонус при фізичних та психологічних навантаженнях;

- магній, вітаміни В6, В12, вітамін Д нормалізують діяльність нервової системи, допомагають в боротьбі зі стресом і забезпечують гарний настрій.

Зручно, що в лінійці вітамінних комплексів Перфектил є декілька позицій, які можна підібрати під індивідуальні потреби. Зробила це й топ-модель та акторка Хайді Клум. Вона вживала Перфектил і розповіла, що завдяки йому її шкіра стала сяючою, волосся — блискучішим та здоровішим, а нігті міцнішими. «Перфектил має цілий спектр вітамінів та мінералів. Формули підкріплені 20-річними науковими дослідженнями. Саме це привернуло мою увагу», - поділилася враженнями Хайді.

Подивіться на карантин не як на обмеження, а як на можливість відновити красу як ззовні, так із середини. А з нашими порадами ви будете повністю готові до літнього сезону «у всій красі»!

Реклама. Перфектил. Не є лікарськими засобами. DM.UA.PER.20.04.01