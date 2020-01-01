Оттенки молодости: Окрашивание для женщин 35+

Какой цвет волос может добавить в ваш образ юности и свежести.

Женщины вплоть до наступления преклонного возраста стараются всяческими доступными им способами сохранять моложавость внешности и природную красоту. Однако не многим дано наслаждаться привлекательным и естественным процессом старения, который бы гармонировал с их внутренним самоощущением. Именно поэтому дамы после того, как перешагнули определенный возрастной порог, стараются и поддерживать себя в хорошей физической форме, и одежду подбирать, которая скрывала бы их реальный возраст, и бьюти-хитростями пользуются, но все попытки идут насмарку, когда один-единственный нюанс предательски вырывается из целостного образа, буквально крича всем вокруг о том, сколько вам на самом деле лет. Ivona подразумевает неправильно выбранный оттенок волос, который может, как омолодить ваш образ, так и мгновенно состарить его. Раскрываем секреты идеального подобранного колорирования для женщин всех типажей.

Читай также: Красивая подруга: ТОП-13 самых привлекательных девушек Бонда в истории

Для блондинок

Медовый блонд

Светлый цвет волос подсознательно воспринимается как нечто хрупкое, изящное, то, что непременно хочется взять под свою защиту и опеку. Именно поэтому блондинистые локоны так нравятся мужчинам, которым уж очень хочется казаться на фоне своих девушек сильными и значимыми. Однако, если ваша цель - убрать некоторые возрастные отпечатки времени, то стоит позабыть о нетерпимости к гендерным стереотипам и опробовать оттенок “медового блонда” для своих локонов. Однако, несмотря на его явный “молодильный“ эффект, женщинам с холодным цветом лица лучше его не выбирать - в комбинации они будут смотреться не слишком гармонично.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Пшеничный оттенок

Если вы желаете не только придать свежести своему лицу, но и сгладить слишком резкие черты внешности, то стоит присмотреться к классическому пшеничному оттенку, который по своей колористической гамме максимально естественен. Благодаря окрашиванию именно этим цветом вы сможете акцентировать внимание на выразительных глазах, а в сочетании со светлой кожей он будет смотреться действительно роскошно.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Карамельный цвет

Если вы обладаете роскошными волосами темного оттенка и при этом страстно мечтаете стать наконец блондинкой, то в качестве “пограничного“ цвета рекомендуем вам стильный “карамельный“. Не стоит бросаться из одной крайности в другую: никто, кроме разве что звезд кинематографа, не меняет брюнетистые пряди на платиновые в два счета. К тому же карамельный оттенок - один из явных фаворитов среди бьюти-трендов на 2020 год, а еще он будет чрезвычайно уместен в паре с темными глазами и смуглой кожей.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Темный блондин

В том случае, если вы обладаете от природы светлыми волосами, которыми природа одарила вас в комплекте с оливкового тона кожей и светлыми глазами, то стоит выбрать для окрашивания оттенок “темный блонд“. Очень благородный и даже аристократичный цвет точно позволит вам выглядеть моложе своих лет и в целом значительно освежит ваш образ.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Для брюнеток

Читай также: Скульптурирование: Идеальная челка по форме лица

Мокко

Оттенок кофе с молоком часто относят к разряду “блонда“, однако большинство экспертов сходятся во мнение, что “мокко“ больше “тянется” к темным оттенкам. Вероятнее всего подобная путаница происходит потому, что этот цвет действительно универсален, ведь сочетается как со светлой, так и с темной кожей. К тому же именно такой цвет волос, который полжизни выбирает вечно молодая Лиз Херли, сможет лучше всего скрыть ваш реальный возраст. Вы же не скажите, что британке уже 54? А это официальный факт, между прочим!

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Каштан

Брюнеткам, которые мечтают освежить свой природный тон, ни в коем случае не стоит выбирать слишком темные цвета: черный или иссиня-черный. Ровно, как и светлые оттенки, которые не только не в состоянии освежить ваш образ, но могут и приплюсовать несколько лишних годков. Если у вас смуглая кожа, то лучше всего остановить поиски вашего идеального цвета для окрашивании прядей в классический каштан - он без сомнения сделает вас визуально более привлекательной и даже посвежевшей.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Теплый шоколад

Единственное правило, которого должны придерживаться брюнетки при выборе омолаживающего оттенка волос, это то, что для холодного цветотипа ни в коем случае нельзя выбирать теплые и наоборот. Цвет молочного шоколада - один из беспроигрышных вариантов колорирования, который подойдет женщинам с “горячим“ оттенком кожи. А если хотите и вовсе превратиться в девочку, то поиграйтесь со стильными техниками брондирования - светлые кончики прядей по эффективности воздействия приравниваются к зелью молодости.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Читай также: Процесс увядания: Типы старения и индивидуальные бьюти-средства

Для рыжеволосых

Рыжие волосы - без сомнения в молодости выглядят очень эффектно и ярко, но, к сожалению, именно они с возрастом могут акцентировать внимание на всех недочетах внешности, таких как пигментные пятна, морщинки и прочее. Ни в коем случае не стоит краситься в ярко-рыжий оттенок, ведь этот молодежный цвет лишь прибавит вам несколько лишних лет и прекратит в пошлую “возрастную“ бестию. Однако и слишком светлые тона в данном случае тоже неуместны - с ним ваше лицо станет блеклым, нечетким и абсолютно невыразительным. Удачно справиться с возрастными отпечатками помогут естественные, средне-насыщенные тона рыжего спектра. Для теплой, персиковой кожи идеально подойдут оттенки меди и корицы. А для холодной кожи – дерево и мускатный орех.

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Окрашивание для женщин после 35 лет pinterest

Уверены, вы много раз сталкивались с проблемой несоответствия всех “освежающих“ и “юных“ деталей вашего образа и не слишком профессионально выбранного оттенка волос. Для того, чтобы всегда оставаться молодой и красивой, следует более тщательно подходить к выбору идеального оттенка локонов, который способен наподобие молодильным яблочкам “снять“ с вас груз ответственности в виде лишних визуальных нескольких лет жизни.

Раннее мы писали о том, как обеспечить стойкость вашего макияжа летом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram