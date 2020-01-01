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Оттенки молодости: Окрашивание для женщин 35+

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Какой цвет волос может добавить в ваш образ юности и свежести.
Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

Женщины вплоть до наступления преклонного возраста стараются всяческими доступными им способами сохранять моложавость внешности и природную красоту. Однако не многим дано наслаждаться привлекательным и естественным процессом старения, который бы гармонировал с их внутренним самоощущением. Именно поэтому дамы после того, как перешагнули определенный возрастной порог, стараются и поддерживать себя в хорошей физической форме, и одежду подбирать, которая скрывала бы их реальный возраст, и бьюти-хитростями пользуются, но все попытки идут насмарку, когда один-единственный нюанс предательски вырывается из целостного образа, буквально крича всем вокруг о том, сколько вам на самом деле лет. Ivona подразумевает неправильно выбранный оттенок волос, который может, как омолодить ваш образ, так и мгновенно состарить его. Раскрываем секреты идеального подобранного колорирования для женщин всех типажей. 

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Для блондинок 

  • Медовый блонд 

Светлый цвет волос подсознательно воспринимается как нечто хрупкое, изящное, то, что непременно хочется взять под свою защиту и опеку. Именно поэтому блондинистые локоны так нравятся мужчинам, которым уж очень хочется казаться на фоне своих девушек сильными и значимыми. Однако, если ваша цель - убрать некоторые возрастные отпечатки времени, то стоит позабыть о нетерпимости к гендерным стереотипам и опробовать оттенок “медового блонда” для своих локонов. Однако, несмотря на его явный “молодильный“ эффект, женщинам с холодным цветом лица лучше его не выбирать - в комбинации они будут смотреться не слишком гармонично. 

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

  • Пшеничный оттенок 

Если вы желаете не только придать свежести своему лицу, но и сгладить слишком резкие черты внешности, то стоит присмотреться к классическому пшеничному оттенку, который по своей колористической гамме максимально естественен. Благодаря окрашиванию именно этим цветом вы сможете акцентировать внимание на выразительных глазах, а в сочетании со светлой кожей он будет смотреться действительно роскошно. 

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

  • Карамельный цвет  

Если вы обладаете роскошными волосами темного оттенка и при этом страстно мечтаете стать наконец блондинкой, то в качестве “пограничного“ цвета рекомендуем вам стильный “карамельный“. Не стоит бросаться из одной крайности в другую: никто, кроме разве что звезд кинематографа, не меняет брюнетистые пряди на платиновые в два счета. К тому же карамельный оттенок - один из явных фаворитов среди бьюти-трендов на 2020 год, а еще он будет чрезвычайно уместен в паре с темными глазами и смуглой кожей. 

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

  • Темный блондин 

В том случае, если вы обладаете от природы светлыми волосами, которыми природа одарила вас в комплекте с оливкового тона кожей и светлыми глазами, то стоит выбрать для окрашивания оттенок “темный блонд“. Очень благородный и даже аристократичный цвет точно позволит вам выглядеть моложе своих лет и в целом значительно освежит ваш образ. 

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

Для брюнеток 

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  • Мокко  

Оттенок кофе с молоком часто относят к разряду “блонда“, однако большинство экспертов сходятся во мнение, что “мокко“ больше “тянется” к темным оттенкам. Вероятнее всего подобная путаница происходит потому, что этот цвет действительно универсален, ведь сочетается как со светлой, так и с темной кожей. К тому же именно такой цвет волос, который полжизни выбирает вечно молодая Лиз Херли, сможет лучше всего скрыть ваш реальный возраст. Вы же не скажите, что британке уже 54? А это официальный факт, между прочим! 

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

  • Каштан  

Брюнеткам, которые мечтают освежить свой природный тон, ни в коем случае не стоит выбирать слишком темные цвета: черный или иссиня-черный. Ровно, как и светлые оттенки, которые не только не в состоянии освежить ваш образ, но могут и приплюсовать несколько лишних годков. Если у вас смуглая кожа, то лучше всего остановить поиски вашего идеального цвета для окрашивании прядей в классический каштан - он без сомнения сделает вас визуально более привлекательной и даже посвежевшей.

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest
 

  • Теплый шоколад  

Единственное правило, которого должны придерживаться брюнетки при выборе омолаживающего оттенка волос, это то, что для холодного цветотипа ни в коем случае нельзя выбирать теплые и наоборот. Цвет молочного шоколада - один из беспроигрышных вариантов колорирования, который подойдет женщинам с “горячим“ оттенком кожи. А если хотите и вовсе превратиться в девочку, то поиграйтесь со стильными техниками брондирования - светлые кончики прядей по эффективности воздействия приравниваются к зелью молодости.   

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

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Для рыжеволосых 

Рыжие волосы - без сомнения в молодости выглядят очень эффектно и ярко, но, к сожалению, именно они с возрастом могут акцентировать внимание на всех недочетах внешности, таких как пигментные пятна, морщинки и прочее. Ни в коем случае не стоит краситься в ярко-рыжий оттенок, ведь этот молодежный цвет лишь прибавит вам несколько лишних лет и прекратит в пошлую “возрастную“ бестию. Однако и слишком светлые тона в данном случае тоже неуместны - с ним ваше лицо станет блеклым, нечетким и абсолютно невыразительным. Удачно справиться с возрастными отпечатками помогут естественные, средне-насыщенные тона рыжего спектра. Для теплой, персиковой кожи идеально подойдут оттенки меди и корицы. А для холодной кожи – дерево и мускатный орех.  

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

Окрашивание для женщин после 35 лет
Окрашивание для женщин после 35 лет
pinterest

Уверены, вы много раз сталкивались с проблемой несоответствия всех “освежающих“ и “юных“ деталей вашего образа и не слишком профессионально выбранного оттенка волос. Для того, чтобы всегда оставаться молодой и красивой, следует более тщательно подходить к выбору идеального оттенка локонов, который способен наподобие молодильным яблочкам “снять“ с вас груз ответственности в виде лишних визуальных нескольких лет жизни. 

Раннее мы писали о том, как обеспечить стойкость вашего макияжа летом.

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Теги: окрашивание 2020, цвет волос который молодит, окрашивание волос
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Источник: ivona.bigmir.net

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