Процесс увядания: Типы старения и индивидуальные бьюти-средства

Как правильно выбирать продукты ухода в зависимости от вашей возрастной предрасположенности.

Старение - естественный и закономерный физиологический процесс, от которого не может уберечься ни одна женщина. Впрочем, не стоит воспринимать первые признаки возрастных изменений или даже последующее их усугубление как причину для паники и постоянного беспокойства. Не станем сыпать клишированными фразами о том, что женщина, как и вино со временем становится только лучше - не стоит строить несбыточных иллюзий. Конечно, никому не хочется превратиться в даму, лишь ностальгирующую по временам, когда она была молода и прекрасна. Именно поэтому важно определить свой тип старения как можно раньше, чтобы предотвратить проблемы, с которыми можно было справить еще тогда, когда их влияние было легко минимизировать. В зависимости от вашего морфотипа нужно подбирать и уходовые процедуры, и, конечно, косметику. Определив тип старения, можно предугадать, как будет меняться ваше лицо, а также четко идентифицировать проблемы, с которыми предстоит борьба. Ivona рассказывает, какие существуют 4 морфотипа, и подсказывает идеальные уходовые средства, подобранные с учетом кастомизации.

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Мелкоморщинистый морфотип

Девушки с типом старения “мелкоморщинистый” обречены на ранее появление морщинок, ведь их сухая кожа подразумевает снижение упругости тканей. Впрочем, в данном случае вам не нужно беспокоиться по поводу “проседания” черт, пигментации и прочих характеристик иных морфотипов.

Признаки

признаки фотоповреждения кожи (пигментация);

худощавое телосложение;

сухая кожа лица;

слабо развитая подкожно-жировая клетчатка (именно в силу нехватки собственных жиров) и как следствие — сухая кожа.

Шэрон Стоун - мелкоморщинистый морфотип pinterest

Какую косметику выбирать

Для предотвращения потери влаги рекомендуется использовать средства, увлажняющие кожу, а также направленные на стимулирование клеточного обмена, восстановление сухой и обезвоженной кожи и обеспечение антиоксидантной защиты.

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Деформационный морфотип

Самый распространенный тип старения в наших широтах - “деформационный”. Беспрекословный плюс данного морфотипа в том, что лицо очень долго будет оставаться относительно молодым, но затем так же резко может превратиться в “гримасу”. В данном случае оно будто бы “оплывает” вниз, то есть теряет четкие контуры. Единственное действенное средство против заметного старения - всегда поддерживать нормальный вес, чтобы обезопасить себя от повышенной отечность.

Признаки

выраженные носогубные складки;

отечность век;

плотное телосложение;

лицо в большинстве случаев отличается некоторой полнотой, склонностью к покраснению и куперозу;

комбинированный или жирный тип кожи;

хорошо развитая подкожно-жировая клетчатка.

Катрин Денев - деформационный морфотип pinterest

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Какую косметику выбирать

Средства должны быть направлены на стимуляцию синтеза коллагена, восстанавливать эластичность и подтягивать кожу, уменьшать выраженность морщин и ускорять процесс клеточного обновления кожи.

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Усталый морфотип

Самым благоприятным типом старения считается именно “усталый морфотип”, ведь он подразумевает лишь минимальные возрастные изменения, которые легко откорректировать с помощью практически любых антиэйдж-средств. С утра лица девушек подобного типа выглядят свежо и привлекательно, а вот к вечеру могут быть заметно изможденными и грустными.

Признаки

как правило, нормальный или комбинированный тип кожи;

нормальное или худощавое телосложение;

среднеразвитый уровень подкожно-жировой клетчатки, а также средний мышечный слой.

Софи Марсо - усталый морфтотип pinterest

Какую косметику выбирать

энергетические маски и сыворотки с высоким содержанием активных компонентов;

средства, в состав которых входят антиоксиданты, витамины С, Е, которые будут блокировать действие свободных радикалов масла.

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Мышечный морфотип

Если ваш морфотип - “мышечный”, то мы готовы поздравить вас от всей души. Это загадочное название подразумевает, что вы будет сохранять молодость лица очень долго, а сосредоточить свое внимание в будущем нужно будет лишь на борьбе с пигментацией. Морщины и отеки - точно не ваша история.

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Признаки

Характерен для жителей Азии, а также для представителей других морфотипов, у которых при активных мимических мышцах наблюдается слаборазвитая подкожно-жировая клетчатка.

Люси Лью - мышечный морфотип pinterest

Какую косметику выбирать

Так как первая проблема, которую начинают видеть представители этого морфотипа, — пигментация, то важно подбирать средства ухода, которые будут бороться именно с ней. Ретинол, витамин С, отшелушивающие средства. Далее стоит подключать увлажняющие средства.

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Не нужно подымать панику и впадать в отчаяние, заметив первые морщинки, пигментные пятна или отеки. После 25 лет девушкам нужно направить все свои силы на то, чтобы как можно дольше поддерживать естественную красоту своего лица. Для того, чтобы правильно определить бьюти-процедуры и средства, вам необходимо четко знать ваш тип старения. Это довольно легко сделать в домашних условиях - с помощью нехитрого теста. Так вы будете точно знать, какие именно проблемы ожидают вас в будущем. Вы будете предупреждены, а потому вооружены и особо опасны - никакие возрастные изменения не смогут устоять перед вашим напором и желанием расправиться с ними. Не упустите тот момент, когда повернуть время вспять будет уже невозможно. Определить “врага” и устранить его - залог привлекательной внешности на долгие годы.

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