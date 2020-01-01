Витаминный заряд: Необходимые элементы для перезагрузки организма

Формула, которая поможет справиться с последствия зимнего кризиса.

Салонные процедуры, регулярный домашний уход, грамотно подобранные уходовые средства, правильное питание - сколько еще “комплектующих” красивой внешности вы сможете назвать? Ручаемся, что об одном очень важном компоненте забывают большинство женщин. Особенно безграмотно поступают те, которые хотят обновить кожу лица после зимнего застоя, при этом не прибегая к помощи специальных добавок. Авитаминоз - привычное дело, с которым сталкивается едва ли не каждый человек на пороге очередного теплого сезона. Для женщин же эта “хворь” может обернуться ужасающим состоянием лица, на оздоровление которого в будущем можно потратить всю весенне-летнюю пору. Если вы не хотите мучаться из-за тусклой или бледной кожи, акне, сухости и прочих малоприятных последствий отсутствия в вашем организме нужных витаминов, то стоит позаботиться об искусственном обогащении организма. Ivona рассказывает, какие ТОП-5 биодобавок улучшат состояние вашей дермы накануне отпускного сезона.

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Витамин А

Данный витамин уже давно известен как активный борец с преждевременным старением, акне и постакне - конечно, мы говорим о том самом ретиноле. Он ускоряет процесс регенерации тканей, осветляет пигментные пятна, способствует разглаживанию морщин и ускоряет дополнительную выработку коллагена. Если вас напрягает регулярное употребление батата, кураги, желтков и печени трески, то всегда можно найти подходящий витаминный комплекс, который вмиг насытит ваш организм таким необходимым элементом.

Какие добавки помогут справиться с весенним авитаминозом pinterest

Витамин В1

Если название “тиамин” ни о чем вам не говорит, то возможно Витамин В1 расскажет вам больше о своем функционале. Двойное название важнейшего для здоровья кожи элемента должно врезаться в вашу память. Ищите упоминание тиамина в составе средств уходовой косметики, а также на многочисленных витаминных комплексах. Именно В1 способствует нормальному функционированию нервной системы человека, что как известно благоприятно воздействует на кожу лица. Стресс не только приводит в запущение наш организм, но и пагубно влияет на красоту дермы. Так, именно он провоцирует высыпания и покраснения кожи. Витамин В1 способствует дополнительной эластичности кожи, борется с мелкими морщинками и неприятными раздражениями.

Комплекс Омега-3 NUTRILITE, Amway Amway

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Витамин В7

После зимы многие женщины сталкиваются с проблемой тусклого цвета лица, а также ломкостью волос и ногтей. В7 - он же биотин и так называемый “витамин красоты” - самый верный, действенный и незаменимый помощник в поддержании здоровья и красоты вашей внешности. Причем речь идет не только о тканях кожи. Биотин отвечает за “расцветание” вашего образа в целом. Именно он заметно улучшает цвет лица, а также делает кожу более упругой и эластичной. Куриная печень и яичные желтки - не единственные источники биотина, ведь его можно употреблять и в виде полезных биодобавок.

Какие добавки помогут справиться с весенним авитаминозом pinterest

Витамин С

Уверены, вы и сами сможете рассказать о пользе витамина С для кожи, а также функционирования организма в целом. Это настоящий энергетик для кожи, без которого нельзя рассчитывать на приобретение красивой и молодой внешности. Аскорбиновая красота задействована во многих процессах организма, работая как мощный антиоксидант и стимулятор выработки коллагена. Косметика с витамином С отлично увлажнит кожу, а также усилит воздействие средств с SPF-фактором. Весной и летом можете не беспокоиться за свои пигментные пятна и следы пост-акне, ведь дополнительное употребление кислоты в виде биодобавок улучшит кожу лица и сделает ее более сверкающей.

Мультивитамин, жевательные таблетки, NUTRILITE, Amway Amway

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Витамин Е

Именно этот витамин часто рекомендуют употреблять дополнительно косметологи и дерматологи. Ведь витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает обезвоживание кожи, а также ускоряет процесс заживления ран. Регулярное употребление авокадо, миндаля, злаковых, подкрепленное биодобавками, поможет замедлить процессы старения кожи. Причем большинство в курсе, что достаточное количество витамина E, биотина, цинка и селена невероятно важны для женской красоты. Но не многие знают, что добиться от их приема заметного результата можно лишь в комплексе с витамином C. Только комплексный подход поможет вам достичь совершенного вида вашей кожи и внешности в целом.

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Не многие привыкли употреблять витамины в виде биодобавок, а тем более использовать средства, обогащенные витаминными формулами. Не стоит полагаться на природу, рассчитывая, что вы сможете получать необходимое количество полезных веществ из фруктов и овощей. Для того, чтобы быть уверенными в том, что ваша кожа не останется без должного внутреннего контроля, нужно внимательно следить за регулярным “оздоровлением” организма. Витаминные добавки от проверенного и зарекомендованного производителя - тот недостающий элемент идеального плана бьюти-ухода.

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