Пить или не пить: Насколько вреден кофе для вашей кожи

Вся правда о том, как действительно ароматные зерна влияют на здоровье и красоту.

Представьте себе абсолютно привычную ситуацию: вы проснулись, открыли глаза, увидели первые лучи нового дня. Какие мысли и желания приходят в голову сперва? Готовы поспорить, что большинство, провалявшись еще несколько минут в постели, побегут на кухню, заваривать себе ароматный и крепкий напиток. Кофе - классический или с разнообразными добавками, способен не только поднять настроение в 7 утра, но и обеспечить энергетическим зарядом на целый день. Чашка американо или капучино с утра, а затем еще одно эспрессо после обеда - одно дело, а вот постоянное снабжение своего организма тонизирующим напитком - совсем другое. Как на самом деле влияет кофеин не только на здоровье в целом, но и на важную составляющую нашей красоты - кожу лица? Ivona рассказывает, чем вредно кофе при неконтролируемом употребление, а также открывает секрет оптимального количества выпитого кофе в течении дня.

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Самыми большими любителями кофе в мире считаются американцы. Совсем не удивительно, если принять во внимание тот факт, что они даже изобрели вариант напитка, который назвали в свою честь. И хотя итальянцы яростно называют их варварами, которые посмели испоганить божественный напиток какой-то водой, мы ничего не имеем против слабого, но все равно бодрящего кофе по-американски.

Уверены, вы знаете, что ключевым и самым полезным элементом кофе являются антиоксиданты, содержащиеся в нем. Именно они могут улучшить состояние кожи, однако исследования в этой области все еще продолжаются. Известно, что именно эти вещества борются со свободными радикалами, которые вызывают старение. Таким образом, антиоксиданты должны помочь бороться с ухудшением состояния дермы, хотя ученые в этом исследовании говорят о том, что кофеин лучше применять местно.

Вред кофе для кожи лица pinterest

Вред же кофе начинается с того момента, когда начинает вызывать гиперадренализм. Именно этот напиток стимулирует надпочечники вырабатывать гормоны стресса - кортизол, адреналин и норадреналин. Вы знаете, что обычно организм “выбрасывает” их лишь в качестве защитного механизма, когда мы сталкиваемся с неприятными и пугающими ситуациями. После стрессового положения все процессы приходят в обычное состояние, а гормоны снижаются. Но в современном обществе большинство людей все время находятся в состоянии высокого уровня стресса, который известен как хронический стресс.

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Проблема здесь в том, что кофе увеличивает реакцию вашего организма на стресс, а это означает, что ваше тело производит больше кортизола, адреналина и норэпинефрина, чем нужно, по крайней мере, вдвое больше нормального количества. И внимание, именно в этом кроется главный вред кофе: именно кортизол, а точнее его излишнее количество в организме, приводит к появлению прыщей и акне.

Вред кофе для кожи лица pinterest

Что еще хуже, гормоны стресса также заставляют организм вырабатывать избыток инсулина, а он вызывает реакции в нашем теле, которые увеличивают вероятность и серьезность высыпаний на коже.

Из-за высокой кислотности кофе портит кишечную флору. Это означает, что кислота убивает полезные бактерии вашего желудка, оставляя место для патогенных бактерий, которые будут процветать без контроля. Это состояние известно как дисбактериоз. Когда флора кишечника нарушена, вы сталкиваетесь с риском дефицита питательных веществ, нарушения всасывания пищи, протекающей кишки и других проблем с пищеварением, включая состояние кожи, что приводит к появлению прыщей, а также сухости кожи.

Вред кофе для кожи лица pinterest

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Для того, чтобы никогда не сталкиваться с “кофейными” высыпаниями и не бояться сделать лишний глоток кофе, нужно помнить о безопасной норме употребления крепкого напитка, а точнее о важном дополнении ритуала наслаждения. После каждого выпитого американо или эспрессо обязательно нужно насыщать организм стаканом чистой воды. Только так вы сможете компенсировать водный баланс, не беспокоясь о том, что уже завтра на вашем лице могут появиться новые высыпания.

Вред кофе для кожи лица pinterest

Вне зависимости от того, насколько сильно вы теперь засомневались в ваших кофейных предпочтениях, не стоит забывать, что вред напиток может нанести вашей коже лишь в том случае, если его употребление будет бесконтрольным. Уверены, вы наслышаны о всех полезных свойствах антиоксидантов, содержащихся в зернах, а потому знаете, что пить кофе не только можно, а даже нужно. Американские ученые доказали, что употребление более 4 чашек кофе в день может на 20% снизить риск развития раковых заболеваний. Согласитесь, цифра весьма внушительная, а особенно на фоне того, насколько опасной становится эта болезнь. Не у всякой медали есть вторая сторона, поэтому не забывайте, что нельзя каждый прием пищи и перерывы между ними сопровождать полулитровыми чашками кофе. Вкусно, бодряще и очень стильно, но, к сожалению, не всегда так полезно, как хотелось бы.

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