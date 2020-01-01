Коса до пояса: Почему наращивание волос - не всегда разумное решение

Негативные последствия, с которыми могут столкнуться девушки, желающие приобрести объемную шевелюру.

Густые, длинные и роскошные - именно о таких волосах мечтает любая девушка, если она и не может признаться в этом даже самой себе. Испокон веков девичья коса считалась символом красоты, целомудренности. Это было некое богатство, сокровище, которое девушки тщательно оберегали. Существует ведическое поверье, которое гласит, что чем длиннее и естественнее у женщины шевелюра, тем она спокойнее и счастливее. Нередко, желая расстаться со своей прошлой жизнью или проблемами, девушки обрезают волосы, чтобы разорвать связь с пережитым.

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Впрочем, наша сегодняшняя история о том, как современные девушки всяческими средствами стараются нарастить пряди. Лет 10 назад искусственные волосы считались самым ярким символом красоты. В 2020 году спрос на процедуру несколько поубавился, но востребованность ее все равно велика. Желая обмануть природу и приобрести якобы красивые волосы, многие женщины забывают о последствиях подобных процедур. Ivona рассказывает, с какими негативными результатами могут столкнутся дамы, которые продолжают настойчиво крепить капсулы искусственных локонов.

Противопоказания

Нельзя свои волосы подвергать наращиванию при:

длине меньше пяти сантиметров. Иначе пряди не получится прикрепить;

ломких и поврежденных родных локонах. Прежде их необходимо пролечить;

возрасте до 16 лет, так как волосы еще очень слабы;

беременности. Изменения гормонального фона могут отразиться на волосистой части головы;

ВСД и частых головных болях;

сильном выпадении локонов;

при повреждениях кожных покровов на голове;

антибиотико,- гормоно и химиотерапии;

повышенной чувствительности кожи.

Наращивание волос - негативные последствия и результаты pinterest

Основные последствия

Ленточное наращивание

В основе способа — прикрепление искусственных локонов к родным с помощью лент разной ширины.

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Возможные проблемы и как их избежать:

заметные места крепления. Недостаток возникает, когда техника применялась на редких волосах. Опытный мастер не порекомендует ленточное наращивание обладателям такой шевелюры;

пряди спутываются, ленты отпадают, места крепления видны. Причина — несвоевременная коррекция. Срок наступает через 1,5–2 месяца. А при быстром росте волос — еще раньше;

ленты отклеиваются. Это происходит, когда уходовые средства (бальзамы, маски) попадают на места крепления. Стоит избегать таких участков, а также убрать из обихода жирную косметику.

Наращивание волос - негативные последствия и результаты pinterest

Техника вплетения

Основа — плетение. В зависимости от техники, подразделяется на афронаращивание и бразильское. В первом случае подсоединение наращиваемых прядей происходит путем пришивания тресс к подготовленным косичкам, во втором — переплетением искусственных и естественных локонов.

Последствия и способы борьбы с ними:

образование спутанных комков — дредов. Их трудно убрать, иногда приходится отрезать. Чтобы избежать появления дредов, нужно пользоваться бальзамами после каждого мытья головы. Следует часто расчесывать шевелюру, заплетать в косу перед сном и беречь от спутывания на ветру;

ломкость волоска. В косе локоны вплетены очень туго, это может привести к их травмированию. Избежать последствий поможет своевременная коррекция, при которой косы переплетаются в других местах. Травмировать шевелюру может и ошибка в уходе. Нельзя расчесывать мокрые пряди и ложиться спать, не высушив их.

Наращивание волос - негативные последствия и результаты pinterest

Капсульное наращивание

Выполняется различными способами: горячим (итальянская и английская техники) и холодным (испанская и японская техники).

Чтобы разобраться в том, портит ли наращивание волос капсульным методом родную шевелюру, стоит узнать о проблемах, с которыми есть риск столкнуться:

«сползание» капсул. Несколько штук — это нормально. Когда они сползают массово — это признак того, что была нарушена технология. Избежать проблемы поможет опытный мастер. Еще одной причиной может стать неправильный уход. Нельзя наносить косметические средства на места крепления и подвергать эти участки действию высоких температур. Избегайте силиконо и кислотосодержащих бальзамов, шампуней;

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большие или «колючие» капсулы. Недостаток опыта у мастера. Ищите проверенного человека;

спутывание. Стоит часто расчесывать пряди и пользоваться специальными косметическими средствами. Спутанности могут появляться и тогда, когда наращивание делал неопытный мастер или же, были использованы некачественные материалы (искусственные или низкосортные пряди). В последнем случае убедитесь, что в работе используются славянские волосы. Они наиболее комфортны в носке;

появление колтунов. Выпадение волосков в небольшом количестве — нормальный процесс. При капсульном наращивании выпавшие волосы остаются в капсулах. Со временем они путаются и образовываются колтуны. Тщательно расчесывайте пряди и прибегайте к процедуре коррекции своевременно;

заметные места крепления. Причиной может стать неудачное наращивание. Чем опытнее мастер, тем менее заметны создаваемые капсулы.

Наращивание волос - негативные последствия и результаты pinterest

Несмотря на то, что натуральность уже стала ключевым символом модных тенденций последних минимум пяти сезонов, многие женщины никак не могут взять под контроль свои устаревшие антистильные взгляды. Самые модные супермодели, актрисы и блогеры обрезают пряди, выбирая вместо калифорнийской укладки боб, каре, пикси, гарсон и множество других коротких стрижек. Все дамы, которые настойчиво пытаются нарастить объемные, густые и длинные локоны, должны помнить, что кроме нотки вульгарности они ничего другого в свой имидж не смогут привнести. Неестественные пряди не только выглядят непривлекательно, но еще и могут повлиять на натуральный рост волос. Прежде чем записаться на процедуру, нужно десять раз подумать. Не забывайте, что короткие укладки - ключевой пик современного фэшн-процесса.

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