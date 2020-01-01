Желатин во благо: Ламинирование бровей в домашних условиях
Брови считаются каркасом лица - поддерживающим равновесие и придающим взгляду особой искринки. Именно они способны как враз преобразить ваше лицо и сделать его более выразительным, так и лишить акцентов и добавить в вашу внешность больше тривиальности. Никакая женщина не хочет быть посредственной, ведь это свидетельствует не столько о природных недостатках черт, сколько о неумении подчеркнуть красоту того, чем наделила наследственность. На карантине у многих женщин появилось так много свободного времени, что даже просмотр любимых телесериалов не доставляет былого удовольствия. Если вам надоело по третьему кругу изучать драматичные события, разворачивающиеся в “Аббатстве Даунтон”, то, возможно, пришло время заняться бьюти-рутиной. Ламинирование бровей желатином - одна из тех процедур, которой вы обязаны уделить внезапно появившееся время досуга. Процедура эта очень простая и не затратная, а результат поразит вас настолько, что вы удалите номер вашего броу-мастера из телефонной книги. Ivona рассказывает, как сделать “каркас” лица неотразимым в домашних условиях элементарно просто.
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Преимущества
- Во-первых, нужно напомнить, что процедура домашнего ламинирования бровей с помощью желатина действительно копеечная. Конечно, в период карантина вы рискуете столкнуться с проблемой отсутствия продукта в магазинах, но поиски его вас не разочаруют.
- Во-вторых, желатин, как вам известно, является очень полезным ингредиентом. Он содержит большое количество натурального коллагена, который насыщает и укрепляет волоски. Он обволакивает их и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Более того, именно благодаря коллагену чешуйки волосков закрываются, а волосинки становятся послушными, блестящими и эластичными.
- В-третьих, желатин также напитывает волоски такими необходимыми микроэлементами как кальций, фосфор и магний. Дополнительная “пропитка” бровей никогда не будет лишней, а особенно после сложного и убийственного периода зимнего сезона.
Недостатки
- Нужно понимать, что подобные домашние процедуры не могут похвастать “накопительным” эффектом. Конечно, в течении первых трех недель брови будут вас радовать привлекательным видом, но повторять ламинирование желатином нужно хотя бы раз в месяц.
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- Если кто-то ожидает увидеть смоделированные брови, изменившие свою густоту, ширину или длину, то спешим напомнить, что волшебство за пределами Хогвартса запрещено. Обработанные волоски будут продолжать свой рост, а потому их все еще придется выщипывать, корректируя форму.
- Запомните, что эффект от желатинового ламинирования проявляется не сразу, а лишь на протяжении первых трех суток. Если вы готовитесь к какой-то особенной дате, например к окончанию “домашнего заключения”, то есть карантина, лучше этот момент учесть.
- И, конечно, не забывайте о возможных аллергических реакциях. Домашние компоненты часто могут повлиять на их появление, ведь кожа на лице очень тонкая и чувствительная. Проверьте изготовленное средство по старинке - на сгибе локтя.
Рецепт
Для стандартной процедуры ламинирования бровей вам понадобится:
- 0,5 чайной ложки желатинового порошка;
- 3 чайные ложки воды.
Смешайте эти ингредиенты в мисочке и поставьте на четверть часа в холодильник, чтобы желатин набух. Далее нагрейте смесь на водяной бане или в микроволновке так, чтобы желатин стал жидким и растворился, однако ни в коем случае не доводите его до кипения. Дождитесь остывания и приступайте к нанесению.
Для гладкости и питания после остывания к полученной смеси можно добавить 0,5 чайной ложки бальзама для волос и 5 капель жидкого витамина А и столько же жидкого витамина Е.
Для окрашивания к готовому составу добавьте готовую к применению разведенную краску в количестве 1 чайной ложки.
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Процесс
- Смойте с лица абсолютно всю косметику и протрите его обычным тоником.
- Придайте бровям желаемую форму, а потому, если нужно, удалите лишние волоски и расчешите их по вашему вкусу.
- Обработайте брови обезжиривателем на спиртовой основе и расчешите щеточкой. За неимением последней можете использовать простую, чистую кисточку для туши.
- На зону вокруг бровей толстым слоем нанесите жирный крем.
- Ватной палочкой намазывайте готовый желатиновый состав по нужной форме, а затем пройдитесь щеточкой, чтобы уложить волоски.
- Оставьте маску в среднем на 40 минут, а в редких случаях и на час.
Уверены, что любой женщине нравится “поиграться” с домашними бьюти-лайфхакам - теми, что не отнимают ни лишнего времени, ни средств. Ламинирование бровей желатином - одна из таких процедур, результат которой поразит вас в самое сердце. В условиях пандемии и “закрытого” образа жизни у женщин нет возможности каждые две недели наведываться к своему броу-мастеру за корректировкой формы, а потому на помощь приходят простые и понятные домашние суррогаты. Поверьте, результат вас не разочарует, и даже после завершения “домашнего ареста” вы еще сто раз подумаете, прежде чем снова записаться к своему личному визажисту.
Раннее мы писали о том, как обновить кожу лица после зимы.
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