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Желатин во благо: Ламинирование бровей в домашних условиях

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Простые шаги, которые помогут преобразиться при минимуме вложений.
Ламинирование бровей в домашних условиях
Ламинирование бровей в домашних условиях
pinterest

Брови считаются каркасом лица - поддерживающим равновесие и придающим взгляду особой искринки. Именно они способны как враз преобразить ваше лицо и сделать его более выразительным, так и лишить акцентов и добавить в вашу внешность больше тривиальности. Никакая женщина не хочет быть посредственной, ведь это свидетельствует не столько о природных недостатках черт, сколько о неумении подчеркнуть красоту того, чем наделила наследственность. На карантине у многих женщин появилось так много свободного времени, что даже просмотр любимых телесериалов не доставляет былого удовольствия. Если вам надоело по третьему кругу изучать драматичные события, разворачивающиеся в “Аббатстве Даунтон”, то, возможно, пришло время заняться бьюти-рутиной. Ламинирование бровей желатином - одна из тех процедур, которой вы обязаны уделить внезапно появившееся время досуга. Процедура эта очень простая и не затратная, а результат поразит вас настолько, что вы удалите номер вашего броу-мастера из телефонной книги. Ivona рассказывает, как сделать “каркас” лица неотразимым в домашних условиях элементарно просто. 

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Преимущества 

  • Во-первых, нужно напомнить, что процедура домашнего ламинирования бровей с помощью желатина действительно копеечная. Конечно, в период карантина вы рискуете столкнуться с проблемой отсутствия продукта в магазинах, но поиски его вас не разочаруют. 
  • Во-вторых, желатин, как вам известно, является очень полезным ингредиентом. Он содержит большое количество натурального коллагена, который насыщает и укрепляет волоски. Он обволакивает их и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Более того, именно благодаря коллагену чешуйки волосков закрываются, а волосинки становятся послушными, блестящими и эластичными.  
  • В-третьих, желатин также напитывает волоски такими необходимыми микроэлементами как кальций, фосфор и магний. Дополнительная “пропитка” бровей никогда не будет лишней, а особенно после сложного и убийственного периода зимнего сезона. 

Ламинирование бровей в домашних условиях
Ламинирование бровей в домашних условиях
pinterest

Недостатки 

  • Нужно понимать, что подобные домашние процедуры не могут похвастать “накопительным” эффектом. Конечно, в течении первых трех недель брови будут вас радовать привлекательным видом, но повторять ламинирование желатином нужно хотя бы раз в месяц. 

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  • Если кто-то ожидает увидеть смоделированные брови, изменившие свою густоту, ширину или длину, то спешим напомнить, что волшебство за пределами Хогвартса запрещено. Обработанные волоски будут продолжать свой рост, а потому их все еще придется выщипывать, корректируя форму.  

Ламинирование бровей в домашних условиях
Ламинирование бровей в домашних условиях
pinterest

  • Запомните, что эффект от желатинового ламинирования проявляется не сразу, а лишь на протяжении первых трех суток. Если вы готовитесь к какой-то особенной дате, например к окончанию “домашнего заключения”, то есть карантина, лучше этот момент учесть.  
  • И, конечно, не забывайте о возможных аллергических реакциях. Домашние компоненты часто могут повлиять на их появление, ведь кожа на лице очень тонкая и чувствительная. Проверьте изготовленное средство по старинке - на сгибе локтя. 

Ламинирование бровей в домашних условиях
Ламинирование бровей в домашних условиях
pinterest

Рецепт 

Для стандартной процедуры ламинирования бровей вам понадобится: 

  • 0,5 чайной ложки желатинового порошка; 
  • 3 чайные ложки воды. 

Смешайте эти ингредиенты в мисочке и поставьте на четверть часа в холодильник, чтобы желатин набух. Далее нагрейте смесь на водяной бане или в микроволновке так, чтобы желатин стал жидким и растворился, однако ни в коем случае не доводите его до кипения. Дождитесь остывания и приступайте к нанесению. 

Для гладкости и питания после остывания к полученной смеси можно добавить 0,5 чайной ложки бальзама для волос и 5 капель жидкого витамина А и столько же жидкого витамина Е. 

Для окрашивания к готовому составу добавьте готовую к применению разведенную краску в количестве 1 чайной ложки.

Ламинирование бровей в домашних условиях
Ламинирование бровей в домашних условиях
pinterest
 

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Процесс 

  1. Смойте с лица абсолютно всю косметику и протрите его обычным тоником. 
  2. Придайте бровям желаемую форму, а потому, если нужно, удалите лишние волоски и расчешите их по вашему вкусу. 
  3. Обработайте брови обезжиривателем на спиртовой основе и расчешите щеточкой. За неимением последней можете использовать простую, чистую кисточку для туши. 
  4. На зону вокруг бровей толстым слоем нанесите жирный крем. 
  5. Ватной палочкой намазывайте готовый желатиновый состав по нужной форме, а затем пройдитесь щеточкой, чтобы уложить волоски. 
  6. Оставьте маску в среднем на 40 минут, а в редких случаях и на час.  

Уверены, что любой женщине нравится “поиграться” с домашними бьюти-лайфхакам - теми, что не отнимают ни лишнего времени, ни средств. Ламинирование бровей желатином - одна из таких процедур, результат которой поразит вас в самое сердце. В условиях пандемии и “закрытого” образа жизни у женщин нет возможности каждые две недели наведываться к своему броу-мастеру за корректировкой формы, а потому на помощь приходят простые и понятные домашние суррогаты. Поверьте, результат вас не разочарует, и даже после завершения “домашнего ареста” вы еще сто раз подумаете, прежде чем снова записаться к своему личному визажисту. 

Раннее мы писали о том, как обновить кожу лица после зимы

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Теги: ламинирование бровей дома, желатин, брови, домашний уход
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Источник: ivona.bigmir.net

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