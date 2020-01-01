Весеннее пробуждение: Как “разбудить” кожу после зимы

Как обновить кожу после затяжного периода сухости и огрубения.

Весна хоть и не радует нас стабильностью погодных условий, но все же не заметить явных намеков на положительные изменения невозможно. Солнце греет уже совсем не так как зимой - оно палящее и стабильно опасное, а ветер все еще достаточно агрессивный. Несмотря на еще как минимум три недели “коронавирусного” карантина, забывать о том, что женщины должны всегда оставаться прекрасным полом нельзя. Как раз за время “домашнего поселения” у вас есть время тщательно проанализировать состояние кожи, определить проблемные зоны и выяснить, как лучше с ними справиться. Используем предложенные обстоятельства с умом - восстанавливаем кожу после затяжной, хоть и умеренно прохладной зимы. Весной любая женщина желает выглядеть идеально. Светящаяся, чистая и визуально ровная кожа - главные компоненты успокоения и счастья дам. Ivona предлагает ТОП-5 шагов к подготовке лица для теплого сезона.

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Больше жидкости

Невообразимо банальный совет, который многих заставляет внутренне содрогаться, но его эффективность от ваших сомнений никак не уменьшается. Два литра воды в сутки - средняя и вполне реальная норма, которую вы должны выпивать. С наступлением весны коже нужно помочь изнутри. Косметологи настоятельно рекомендуют перестать хитрить и начать употреблять нужное количество жидкости - кожа за это только скажет вам “спасибо”. В результате такого увлажнения органы и в том числе самый большой из них получат достаточное количество воды, избыток которой выведется естественным путем.

Как восстановить кожу после зимы

Очищение

Мы уже неоднократно говорили о том, что индивидуально подобранные средства по уходу за кожей лица зависят от многих факторов. Сезон, тип кожи, распорядок дня, гормональный фон - все это и многое другое должно влиять на то, как именно вы выбираете продукцию по, например, очищению. После продолжительного зимнего периода сухую кожу лучше всего восстанавливать с помощью питательных средств для умывания и демакияжа. Владелицам же жирной или комбинированной кожи не стоит пользоваться продуктами, содержащими спирт. Молочко для снятия макияжа и увлажняющий крем для лица помогут ускорить процесс восстановления дермы.

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Поменяйте крем

Многие женщины при выборе средств для лица забывают об одном очень важном факторе здоровья кожи. Солнцезащитный барьер должен присутствовать даже в продукции для зимнего ухода, а уж о более теплых сезонах и говорить нечего. Именно ультрафиолетовые лучи влияют на то, насколько быстро будет стареть ваша кожа - не стоит давать им лишних причин выполнить свою “грязную” задачку. На весну выбирайте средства обязательно с маркировкой SPF. Легкий флюид или увлажняющий крем - защита от солнца должна быть в любом случае.

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Ретинол и гиалуроновая кислота

Согласны, звучит страшно и непонятно, но именно эти два компонента в составе средств вашего бьюти-набора помогут подготовить кожу к весеннему периоду. От их наличия зависит то, насколько эффективного ткани вашей дермы смогут подготовиться к знойному сезону. Ретинол в данном случае помогает восстановить природное сияние кожи, а гиалуроновая кислота и вовсе входит в состав эпителия, а потому незаменима при операции “полное обновление”.

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Табу на пилинг

Многие современные женщины обожают процедуры пилинга - глубокое очищение кожи с ее постепенным обновлением. Причем, любят не домашние ритуалы, а очень эффективные салонные. Зимой подобное рвение помочь своей коже лица приобрести достойный вид мы не можем не похвалить, но вот с наступлением знойного сезона с пилингами нужно быть осторожнее. Если вы и вовсе не можете отказаться от любимой процедуры, то переходите на самые легкие ее версии - фруктовые или АНА-кислотные. Солнечные лучи и “обновленная” кожа не совместимы, поэтому даже после минимального косметологического внедрения обязательно тщательно увлажняйте кожу средствами с SPF-факторами.

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Зимой у нас есть огромное количество климатических и эмоциональных причин выглядеть не совсем идеально. Согласитесь, сохранить кожу в ее наилучшем виде при порывчатых ветрах и снежных метелях очень тяжело. Впрочем, неприглядности всегда можно замаскировать или прикрыть объемным шарфом. Весной у вас точно не получится “замаскировать” сухость или воспаления, а потому нужно действовать более разумно. Всего 5 простых шагов помогут вам приблизить вашу кожу к ее прежнему состоянию. Вы сами будете чувствовать себя гораздо увереннее, понимая, что находитесь в лучшей форме.

Раннее мы писали о том, в чем преимущество “зеленой” косметики.

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