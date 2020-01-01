Детская припухлость: Мир покоряет новый молодящий бьюти-тренд

Как беби-фейс заменил контуринг и провозгласил свои права в индустрии красоты.

Долгое время овальная форма лица считалась идеальной - без слишком броских акцентных деталей, сглаженная, но не пухлая, великолепна в своей лаконичности. Девушки с прочими типами внешности с помощью укладок, челок, макияжа, аксессуаров и головных уборов пытались приблизиться к совершенству. “Квадрат” стеснялся слишком выразительных скул, “круг” - сглаженных черт, а “сердце” - уж очень широкого лба. В 2015 году индустрия красоты поразила новым открытием - техникой контуринга. Лицо как у Ким Кардашьян стало эталонным, а скучные красотки с идеальным овалом остались на задворках бьюти-сферы. Девушка с любой формой головы могла преобразиться с помощью правильных средств и нескольких сотен взмахов кисточкой. Точеные скулы стали ключевым символом красоты нового поколения. В 2020 году контуринг, стробинг и прочие техники остались далеко позади, ведь популярность набирает новый тренд - baby-face. Ivona рассказывает, что эта за “зверь”, и как он поможет омолодиться.

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Джиджи Хадид

Топ-модель Джиджи Хадид обладает типичной круглой формой лица - эталонной и показательной. По ее внешности можно изучать тренд “беби-фейс”, ведь в идеале после преображения ваше личико должно выглядеть именно так. Пухлые, но не накаченные губы, милые щечки и ямочки - в свои 24 года Джиджи выглядит гораздо моложе.

Джиджи Хадид pinterest

Миранда Керр

Австралийскую топ-модель, экс-супругу Орландо Блума и “ангела” Victoria’s Secret можно назвать законодательницей моды на беби-фейс лица. Когда Керр начинала свою карьеру в 2000-х в моде были совсем другие типажи - strong-face или tom-boy, но круглое личико не смогло стать на преграде ее популярности.

Миранда Керр pinterest

Линдси Уиксон

Еще одна красотка, которая начала свою модельную карьеру необычайно рано именно благодаря своей абсолютно нетипичной и уникальной внешности. Если вы хотите изучить тренд беби-фейс, то стоит со всех ракурсов рассмотреть лицо Линди Уиксон. Розовые щечки, маленькие, но пухлые губки и даже диастема - все в ней говорит о юношеской красоте.

Линдси Уиксон pinterest

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс никогда не считала главной красавицей Голливуда, но, кажется, 2020 год может стать ее новым прорывом. Теперь ее “детская” внешность с большими щеками и невыразительными скулами - главный критерий идеала. Тем более, что стареть Джен тоже будет очень “мягко” - сейчас ей 29 лет, но овал лица остается таким же нежным, как и пять лет назад.

Дженнифер Лоуренс pinterest

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Селена Гомес

Сколько бы не было лет Селене Гомес, а она вечно кажется ребенком, нарядившимся в мамино вечернее платье и покопавшимся в ее косметичке. А все благодаря круглому типу лица, которое даже спустя 20 лет позволит певице и актрисе казаться молодой и привлекательной.

Селена Гомес pinterest

Джемма Уорд

Еще одна австралийская топ-модель конца 90-х обрела популярность не только благодаря круглолицей внешности или пухлым щечкам, но и своей вечной юности. Такой типаж беби-фейс “обрекает” его обладательницу на медленное старение. Для моделей этот факт можно считать несомненным плюсом, ведь путь манекенщиц и так не долог.

Джемма Уорд pinterest

Лейтон Мистер

Девушка, которая отличается невероятной внешностью - все ее ямочки хочется рассматривать вечно. Милые щечки в Лейтон Мистер гармонично сочетаются с нежными губами и потрясающими огромными глазами. Сейчас главной стерве “Сплетницы” 33, но кажется, что со времен своей легендарной роли, она нисколько не поменялась внешне.

Лейтон Мистер pinterest

Эмилия Кларк

Эту актрису часто наделяет другим “титулом” - главной “британской розы” кинематографа, но все-таки именно тренд-беби-фейс в 2020 году в ее случае выходит на первый план. Ничего особенного в ее лице нет, но лишь один взгляд на нее немного, а все же согревает душу. Ей одинаково хорошо со светлыми и темными волосами, с яркими smokey и в образе no makeup.

Эмилия Кларк pinterest

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Магдалена Фраковяк

Полячка, которая была главной звездой моделлинга 10 лет назад, со временем совсем не меняется. Кстати, именно она - идеальный пример того, как щеки могут сочетаться и даже гармонировать с широкими скулами. Да, ее форма лица напоминает квадрат, но именно типаж беби-фейс вырывается на первый план. Невероятно комплексная внешность, которая наилучшим образом смотрится в натуральном варианте - берите пример.

Магдалена Фраковяк pinterest

Именно тренд на “детские личика” в 2020 году приобретает небывалую популярность. Индустрия красоты устала от якобы идеальных лиц - с точеными скулами и совершенными линиями подбородка. Теперь красоты исчисляется в ямочках на пухлых щечках, сглаженности линий, огромных глазках олененка Бэмби и пухлых губках. Иными словами, лицо в стиле Джиджи, а не ее “идеальной” сестрицы, считается эталонным. Согласитесь, круглолицые девушки часто кажутся гораздо моложе своих лет. До 40 лет им даже нечего беспокоиться об антивозрастных средствах - процесс увядания естественным способом для них приостанавливается. Конечно, не все женщины обладают круглым лицом, но с помощью правильных мейк-ап-техник можно легко обмануть природу. Что может быть проще, чем “нарисовать” собственное лицо? Тем более, что теперь форма, которая вечно оставалась не у дел, становится главной героиней бьюти-индустрии. Не нужно прятать щечки и широкие скулы за завесами прядей, ведь именно красота припухлостей - новый тренд 2020 года.

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