Детская припухлость: Мир покоряет новый молодящий бьюти-тренд
Долгое время овальная форма лица считалась идеальной - без слишком броских акцентных деталей, сглаженная, но не пухлая, великолепна в своей лаконичности. Девушки с прочими типами внешности с помощью укладок, челок, макияжа, аксессуаров и головных уборов пытались приблизиться к совершенству. “Квадрат” стеснялся слишком выразительных скул, “круг” - сглаженных черт, а “сердце” - уж очень широкого лба. В 2015 году индустрия красоты поразила новым открытием - техникой контуринга. Лицо как у Ким Кардашьян стало эталонным, а скучные красотки с идеальным овалом остались на задворках бьюти-сферы. Девушка с любой формой головы могла преобразиться с помощью правильных средств и нескольких сотен взмахов кисточкой. Точеные скулы стали ключевым символом красоты нового поколения. В 2020 году контуринг, стробинг и прочие техники остались далеко позади, ведь популярность набирает новый тренд - baby-face. Ivona рассказывает, что эта за “зверь”, и как он поможет омолодиться.
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- Джиджи Хадид
Топ-модель Джиджи Хадид обладает типичной круглой формой лица - эталонной и показательной. По ее внешности можно изучать тренд “беби-фейс”, ведь в идеале после преображения ваше личико должно выглядеть именно так. Пухлые, но не накаченные губы, милые щечки и ямочки - в свои 24 года Джиджи выглядит гораздо моложе.
- Миранда Керр
Австралийскую топ-модель, экс-супругу Орландо Блума и “ангела” Victoria’s Secret можно назвать законодательницей моды на беби-фейс лица. Когда Керр начинала свою карьеру в 2000-х в моде были совсем другие типажи - strong-face или tom-boy, но круглое личико не смогло стать на преграде ее популярности.
- Линдси Уиксон
Еще одна красотка, которая начала свою модельную карьеру необычайно рано именно благодаря своей абсолютно нетипичной и уникальной внешности. Если вы хотите изучить тренд беби-фейс, то стоит со всех ракурсов рассмотреть лицо Линди Уиксон. Розовые щечки, маленькие, но пухлые губки и даже диастема - все в ней говорит о юношеской красоте.
- Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс никогда не считала главной красавицей Голливуда, но, кажется, 2020 год может стать ее новым прорывом. Теперь ее “детская” внешность с большими щеками и невыразительными скулами - главный критерий идеала. Тем более, что стареть Джен тоже будет очень “мягко” - сейчас ей 29 лет, но овал лица остается таким же нежным, как и пять лет назад.
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- Селена Гомес
Сколько бы не было лет Селене Гомес, а она вечно кажется ребенком, нарядившимся в мамино вечернее платье и покопавшимся в ее косметичке. А все благодаря круглому типу лица, которое даже спустя 20 лет позволит певице и актрисе казаться молодой и привлекательной.
- Джемма Уорд
Еще одна австралийская топ-модель конца 90-х обрела популярность не только благодаря круглолицей внешности или пухлым щечкам, но и своей вечной юности. Такой типаж беби-фейс “обрекает” его обладательницу на медленное старение. Для моделей этот факт можно считать несомненным плюсом, ведь путь манекенщиц и так не долог.
- Лейтон Мистер
Девушка, которая отличается невероятной внешностью - все ее ямочки хочется рассматривать вечно. Милые щечки в Лейтон Мистер гармонично сочетаются с нежными губами и потрясающими огромными глазами. Сейчас главной стерве “Сплетницы” 33, но кажется, что со времен своей легендарной роли, она нисколько не поменялась внешне.
- Эмилия Кларк
Эту актрису часто наделяет другим “титулом” - главной “британской розы” кинематографа, но все-таки именно тренд-беби-фейс в 2020 году в ее случае выходит на первый план. Ничего особенного в ее лице нет, но лишь один взгляд на нее немного, а все же согревает душу. Ей одинаково хорошо со светлыми и темными волосами, с яркими smokey и в образе no makeup.
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- Магдалена Фраковяк
Полячка, которая была главной звездой моделлинга 10 лет назад, со временем совсем не меняется. Кстати, именно она - идеальный пример того, как щеки могут сочетаться и даже гармонировать с широкими скулами. Да, ее форма лица напоминает квадрат, но именно типаж беби-фейс вырывается на первый план. Невероятно комплексная внешность, которая наилучшим образом смотрится в натуральном варианте - берите пример.
Именно тренд на “детские личика” в 2020 году приобретает небывалую популярность. Индустрия красоты устала от якобы идеальных лиц - с точеными скулами и совершенными линиями подбородка. Теперь красоты исчисляется в ямочках на пухлых щечках, сглаженности линий, огромных глазках олененка Бэмби и пухлых губках. Иными словами, лицо в стиле Джиджи, а не ее “идеальной” сестрицы, считается эталонным. Согласитесь, круглолицые девушки часто кажутся гораздо моложе своих лет. До 40 лет им даже нечего беспокоиться об антивозрастных средствах - процесс увядания естественным способом для них приостанавливается. Конечно, не все женщины обладают круглым лицом, но с помощью правильных мейк-ап-техник можно легко обмануть природу. Что может быть проще, чем “нарисовать” собственное лицо? Тем более, что теперь форма, которая вечно оставалась не у дел, становится главной героиней бьюти-индустрии. Не нужно прятать щечки и широкие скулы за завесами прядей, ведь именно красота припухлостей - новый тренд 2020 года.
Раннее мы писали о том, как с помощью бьюти-инструментов создать образ настоящей богачки.
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