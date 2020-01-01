Цвета vs Нюд: Самые модные тренды макияжа весны 2020

Актуальные тенденции, которые не оставят равнодушной ни одну модницу.

Новый фэшн-сезон объявляем официально открытым - весна уже полностью главенствует и в наших гардеробах, и в косметичках. Именно наполнению последней и посвящен наши новый материал, который позволит всем модницам сориентироваться в актуальных подиумных мейк-ап-новинках. Для того, чтобы в точности повторить макияж моделей с показов самых авторитетных дизайнеров мира, вам обязательно понадобится качественная декоративная косметика. Ivona подобрала для вас не только наилучшие новинки мейк-ап-тенденций, но и проверенные средства, которые позволят вам творить как заправские визажисты. Весной 2020 рекомендуем сосредоточить свое внимание на цветах - именно им посвящено большинство трендов из подборки хитов мейк-ап-тенденций. Вне зависимости от того, какие оттенки вы выбираете - яркие, пастельные или нюдовые, задача сделать их акцентом вашего макияжа должна быть ключевой.

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#nomakeup

Идеальный тренд для тех, кто только на пути к принятию себя без макияжа. Достаточно выровнять тон лица, зафиксировать гелем брови — и можно смело идти покорять просторы фэшн-вселенной. Впрочем, для того чтобы добиться нужного эффекта нюдового мейка, вам не обойтись без универсальной палетки для коррекции и тонирования лица. С помощью зеленого оттенка вы легко нейтрализуете покраснения, а сиреневый или оранжевый заметно осветлят натуральный тон кожи.

Палитра для коррекции и тонирования для лица ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition

Черно-красная классика

Существуют тренды, которые не выходят из моды вне зависимости от того, что именно происходит в современном фэшн-сообществе. Парное сочетание черных стрелок и красной помады - именно та тенденция, которая остается актуальной уже много десятилетий. Впрочем, весной 2020 мы предлагаем вам поэкспериментировать с ультрамодными текстурами и вместе классической глянцевой помады использовать яркий тинт. Кроме того, что вы сможете легко насытить губы влагой и сделать их более нежными, вы еще и сумеете добавить такой необходимый визуальный объем.

Тинт с эффектом увеличения губ ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition

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Цветные веки

Всех оттенков радуги, любых форм и размеров. Причем в моде и монохромные, и контрастные рисунки, для создания которых можно смешивать не только цвета, но и текстуры. Например, поверх кремовых пигментов или теней пройтись неоновым жидким лайнером.

Палитра для макияжа глаз и губ ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition

Акцент на брови

Если вы хотите создать по-настоящему стильный и сильный образ на весну 2020, то должны понимать, что именно брови следует сделать визиткой своего лука. Неопрятные, на первый взгляд неухоженные, но, в сущности, абсолютно продуманные и откорректированные. Стойкий карандаш для бровей позволит вам воплотить в жизнь любые задуманные идеи - он однозначно должен прочно обосноваться в вашей косметички.

Стойкий карандаш для бровей ARTISTRY STUDIO™Tokyo Edition

Румяные щечки

Уверены, вы не только слышали о скульптурирование лица, но и умеете мастерски реализовывать технику с помощью бронзеров и хайлайтеров. Весной 2020 в ход идет другой тренд, смысл которого, впрочем, остается неизменным. С помощью румян также можно скульптурировать лицо: область скул, щек и глаз. Такую технику макияжа визажисты называют «дрейпингом». Бархатистые румяна наносятся очень легко, мягко, а растушевываются без усилий - их точно никогда не будет слишком много.

Пудровые румяна для щек ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition

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Яркие ресницы

Эпоха 80-х считается ключевой не только в фэшн-сегменте, но и в мейк-ап-индустрии. Если пока вы не готовы воплотить стандартные диско-тренды, начните с малого. Яркая тушь, например синего оттенка, акцентирует внимание на оттенке глаз, добавит эффектности любому луку, но при этом и не будем сильно выбиваться из концепции образа пай-девочки. Впрочем, даже хорошим девчонкам иногда очень хочется “включить” свою внутреннюю бунтарку - весной 2020 вы имеете на это право.

Цветная тушь для ресниц ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition

Каждый сезон мы знакомимся с новыми или хорошо забытыми трендами, которые оказываются абсолютно уместными в условиях современности. Дизайнеры и визажисты мастерски выбирают тенденции, которые с первого взгляда занимают заслуженное место в сердцах настоящих модниц. Весной 2020 перед вами абсолютная свобода действий - алые губы в сочетании с классическими стрелками, нежность полуобнаженного лица или пастельная романтика на веках. В красоте мейк-ап-тенденций мы не смеем сомневаться, но для того, чтобы создать действительно качественный макияж следует особое внимание уделить инструментам самовыражения. Без первосортной декоративной косметики вы точно не сможете создавать модные весной 2020 “полотна” на ваших личиках.

Раннее мы писали о том, какие стрижки весной 2020 считаются настоящими хитами сезона.

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