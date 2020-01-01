Локоны и метамарфозы: ТОП-6 самых модных стрижек на весну 2020

Какие образы и укладки смогут самостоятельно начать новую главу вашей жизни.

Новый весенне-летний сезон можно считать официально открытым. И если с содержимым наших гардеробов мы разобрались, то пришло время найти что-то новое и для наших прелестных головок. С наступлением каждой свежей поры хочется изменить, и если не мир, то хотя бы себя. Именно поэтому нам, как всегда, в подобных ситуациях приходят на помощь идеи по смене внешнего имиджа. На весну 2020 мы собрали для вас самые свежие и интересные идеи крутых укладок и стрижек. Подиумные тренды и эстетическая прелесть замысловатых причесок знаменитостей - то, что может вдохновить на смену собственного имиджа. Для того, чтобы соответствовать модным тенденциям не обязательно кардинально менять длину своих прядей, ведь всегда можно найти подходящую прическу для своих локонов. Ivona представляет ТОП-6 самых актуальных стрижек весенне-летнего сезона 2020, которые поражают своим неудержимым темпераментом.

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Маллет

Именно эта стрижка была популярны в 80-е года прошлого века - неоднозначная рокерская эстетика снова влилась в современные тренды. Неопрятная, “мохнатая” укладка будет здорово смотреться весной 2020 и на прямых волосах, и на кудрявых, поэтому любая девушка, готовая добавить в свой имидж искринки сумасшествия, может испробовать на себе стильный маллет. Подобные укладки, конечно, лучше всего будут смотреться в паре с рокерским стилем, но и цветочные платья, плиссированные юбки и строгие брючные костюмы смогут добавить гармонии в ваш образ.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

Локоны + челка

Весной 2020 именно челка считается главным трендом сезона. Конечно, подобная смена имиджа входит в понятие радикальные изменения, но, когда еще экспериментировать, если не в нестабильный и такой изменчивый високосный год? Локоны должны оставаться максимально натуральными, а вот челка пусть будет слегка мятой и небрежной - чувство внутреннего полета и абсолютной расслабленности в приоритете.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

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Удлиненный боб

Прическа удлиненный боб не сходит с языков модных стилистов и имиджмейкеров уже несколько сезонов подряд. Весной 2020 она снова попадает в ТОП актуальных стрижек. Вся прелесть боба заключается в том, что вы вольны экспериментировать с текстурой ваших прядей. Так, и пляжные локоны, и натуральные кудри будут смотреться здорово в такой длине. К тому же, у вас развязаны руки перед разнообразными техниками укладок: зачесывайте пряди назад с помощью геля или приподнимайте боковые пряди - универсальность укладки даже не поддается обсуждению.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

Кудрявые 70-е

Казалось, что пляжные локоны, как у вечных подруг серфингистов, никогда не выйдут из моды, но весной 2020 им на смену пришли кудри из 70-х. Влажные, объемные и очень вспыльчивые - конечно, они будут к лицу не всем, но те, кто смогут приноровиться к стильному тренду, точно останутся довольны. В качестве вдохновения используйте свежие фото актрисы Сандры О или снимки топ-моделей из далеких гламурных 70-х.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

И снова Рэйчел

Каскад Рэйчел Грин также несколько сезонов подряд попадает в списки самых стильных укладок современности, но именно в этом и заключается вся прелесть прически. Вечный тренд, полюбив который, вы не сможете разочароваться в его универсальности. Разная длина прядей позволяет солнечным бликам свободно играть в ваших волосах, а переливы оттенков добавляют объема природным тонким волосам.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

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Косое каре

Если вы являетесь обладательницей волос средней или короткой длины, то и для вас у нас есть красивое весеннее обновление смены имиджа. Каре с боковым пробором мгновенно придаст волосам дополнительного объема, а выглядеть будет очень нетривиально. Короткие стрижки из трендов весны 2020 должны воплощать дух 70-х, другими словами, быть немного небрежными, воздушными и дерзкими. Косое каре подходит по всем критериям.

Самые модные стрижки на весну 2020 pinterest

Легкий беспорядок, ветер в голове, аккуратная неопрятность - выбирая новую укладку или даже стрижку, вы обязательно должны помнить об этих приоритетных условиях. Впрочем, многие из актуальных в новом весенне-летнем сезоне 2020 причесок позволяют вам проявить абсолютную свободу действий. Выбирайте сумасшедший боб или еще более энергичную укладку в стиле 70-х, но помните о том, что комфорт - главное условие женской красоты. Если вы не ощущаете себя готовой к кардинальным изменениям, то лучше отложить в сторону новомодные идеи, и остановить свой выбор на проверенных опытом и временем вечно модных укладках. Каскад в стиле героини “Друзей”, кажется, обречен на вечное попадание в списки хитов среди укладок.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 идей “зеленого” маникюра смогут поднять вам настроение весной 2020.

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