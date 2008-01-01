Первая кукла Barbie, вдохновленная известной украинкой

Угадайте, кто смог стать почетным членом вселенной Mattel.

Уверены, вы знаете, что 9 марта - всеукраинский праздник. Именно в этот день родился легендарный национальный Кобзарь - Тарас Шевченко. Вот только мы решили добавить еще одно значимое событие к этому дню. 9 марта - это еще и дата появления на свет самой популярной куклы в мире. В этом году блондинистой красотке Барбаре Миилисент Робертс исполняется 61 год. Если вы еще не поняли, то мы говорим о кукле Barbie - игрушке, о которой до сих пор мечтают девочки по всему миру.

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Больше полувека назад, когда Рут Хендлер презентовала свое изобретение на международной ярмарке игрушек, выглядела Барби типично для эпохи 60-х. Стройная, светловолосая, задорно улыбающаяся - идеальная девушка, на которую равнялись девочки с самого юного возраста. С тех пор куклы Барби подвергались многочисленными инновациям и изменениям. Темнокожие, лысые, пухловатые - каких только вариантов не выдумал концерн Mattel, чтобы соответствовать нормам и желаниям современности. Наконец пришло время и Украине гордится увековечиванием своих героинь в истории моды и культуры. Ivona рассказывает о первой кукле-украинке.

В шлеме в оттенках украинского флага, в белоснежном костюме фехтовальщицы, со светловолосой копной и, конечно, со шпагой в руках - именно так выглядит новая кукла Барби, вдохновленная спортсменкой Ольгой Харлан. Выбор именно нашей фехтовальщицы неслучаен, ведь перечислить все ее награды невозможно - насколько их у нее много. В ее коллекции есть медали всех отливов с Олимпиад, начиная с 2008 года. Украина гордится своей 29-летней чемпионкой, поэтому теперь настало время и всего мира узнать о нашей красавице. Согласитесь, очередной способ прославить нашу страну выбран очень гламурный.

Ольга Харлан и кукла, посвященная ей pinterest

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Концерн Mattel известен тем, что пытается подстроить свои изобретения под нужды и требования социума. Так, за последние года в их коллекциях появлялись тематически куклы, представляющие женщин различных профессий. Равные права для детей во всем мире стали главных фактором создания куклы Эллы, которая потеряла свои волосы в борьбе с онкологическим заболеванием. Цифровая эпоха внесла свои коррективы в образ культовой куклы. Так, в 2015 году появилась технологичная Барби, которая не просто была оснащена камерой, микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем передачи данных, но и умела разговаривать с детьми.

Куклы Барби - не просто красивые модницы, но и ответственные работницы pinterest

Различные типажи кукол Барби - темнокожие, низкого роста, плюс-сайз pinterest

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Концерн Mattel за все время своего существования не раз подвергался нападкам со стороны феминисток и бодипозитивистов, которые указывали на то, что девочкам-подросткам навязывались невозможные, разрушающие психику нормы и стандарты. Так, в 2016 году компания создает кукол плюс-сайз формата, а также дополняет линейку красотками миниатюрных форматов и темнокожими. В прошлом году в честь 60-летнего юбилея концерна была создана кукла, вдохновленная образом топ-модели Адвоа Абоа. Именно подопечная Наоми Кэмпбелл в 2019 году была признана главной манекенщицей.

Адвоа Абоа в образе куклы Барби pinterest

Удивительно, что в линейке знаменитых кукол Барби до сих пор не появилось ни одной украинки. Наши женщины известны своими гуманистическими, модными, литературными и социальными достижениями по всему миру. Однако, здорово, что именно прославленная и титулованная спортсменка Ольга Харлан первой среди наших дам была воплощена в виде легендарной куклы Барби. В костюме фехтовальщицы, со шпагой в руке и в маске из стразов в цветах украинского флага она выглядит очень стильно, хоть и не совсем привычно. Впрочем, мы нисколько не сомневаемся в успехе новой модели Mattel, ведь в наше время кукла Барби - не просто хорошенькое личико, стройная фигурка и модная одежда, а воплощение настоящей женщины. Сильной, смелой, современной, стойкой - дамы нового типажа.

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