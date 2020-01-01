Парфюмерный гардероб: Выбираем гармоничный аромат под настроение

Каждая женщина многогранна и особенна в своей самоидентификации. Порой нам тяжело определить, что движет нами в те или иные моменты жизни, потому что эмоциональные диапазон женщин настолько велик, что уследить за его постоянными колебаниями невероятно сложно. Мы привыкли менять свои образы в зависимости от определенных случаев. Вечеринка или выход в театр, деловой образ для работы или бизнес-конференции, городская прогулка или просто шопинг - мы мастерски миксуем вещи и оформляем самые разнообразные луки. Но парфюмерная грамота среди наших дам развита не так глубинно. Большинство женщин привыкли жить с одним (максимум двумя) ароматом, который они “надевают” и в компании с официальным образом, и с вечерним платьем. Теперь пришло время обогащаться новыми лайфстайл-правилами.

Авторская линейка парфюмированной воды Yves Rocher дополнилась тремя новыми ароматами - Tropicale Tentation, Sable Fauve и Garden Party. Каждый из 9 запахов вдохновлен природой и ее магнетизмом. Страстная, вдохновленная, целеустремленная - под каждое эмоциональное состояние в линейке парфюмерной воды бренда Yves Rocher найдется определенный аромат. Прочувствуйте себя, войдите в облако духов и с гордостью вступайте в новый день.

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Вдохновение - Tropicale Tentation

Кто из нас не мечтал отправиться в кругосветное путешествие, чтобы в том числе насладиться далекими землями и забытыми уголками азиатского наслаждения? Тропический аромат от Yves Rocher -Tropicale Tentation позволит хотя бы на мгновение перенестись на белоснежный пляж, солнечное побережье и сказку абсолютного, полнейшего вдохновения. Солирующий ноты горького апельсина, восточного османтуса, яркого жасмина позволят вам легко стать героиней одного из рассказов Сомерсета Моэма.

Соблазнительность - Sable Fauve

Самый загадочный и пылкий аромат от всей линейки Yves Rocher – Sable Fauve посвящен песчаным дюнам, таинственности дикой природы, смене жаркого солнца прохладой вечерней неги. Ладанник, бобы тонка создают абсолютно невообразимо сладкий, миндальный и немного дымный аромат для женщин, которые умеют соблазнять.

Феерия - Garden Party

Весна на пороге, а потому хочется добавить в жизнь легкости, беззаботности и неудержимой радости. Новый аромат из линейки Yves Rocher – Garden Party посвящен гедонистическому подходу к жизни, наслаждению ее каждым мгновением. Цветочный аромат с нежным, но настойчивым аккордом розы - для фееричной встречи весны.

Решимость - Nouveau Genre

Если вы ощущаете, что феминистические высказывания и эмансипированние фэшн-индустрии для вас не пустой звук, то предлагаем добавить решимости в ваш облик и с помощью идеального аромата. Nouveau Genre - сильная и уверенная композиция, которая готова поразить притягательностью бобов тонка, белого мускуса и тонким древесным шлейфом пачуль.

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Таинственность - Autour de Minuit

Первое свидание - одно из самых волнующих событий в жизни каждой женщины. Вы не знаете, к чему готовиться, как себя вести, вы сбиты с толку и погружены в абсолютную атмосферу таинственности. Если вы хотите пробудить в себе загадочность и мистичность, парфюмерная вода Autour de Minuit от Yves Rocher - уникальное сплетение пудрового ириса, лимонной свежести ветивера и сладкого мандарина.

Чувственность - Cuir de Nuit

В каждой женщине таится загадочная и таинственная дама, которая лишь ждет подходящего случая, чтобы проявить всю мощь своей страстной натуры. Но аромат Cuir de Nuit от Yves Rocher не о женщине-вамп, а скорее о двойственности души каждой девушки. Нежность и чувственность сплетаются воедино благодаря ароматам какао, кофе, ванили и розового перца.

Упоительность -Plein Soleil

Если много раз в течение жизни вам хотелось стать главной героиней одной из сказок “Тысячи и одной ночи”, то Yves Rocher готов мгновенно воплотить вашу мечту в реальность. Будоражащий и упоительный аромат Plein Soleil готов погрузить вас в атмосферу пряного восточного мира с его жарким солнцем и шумными улицами. Удивительная цветочная композиция, которая приобретает особый шарм благодаря пряности кардамона и мускусным вибрациям сандалового дерева.

Беззаботность - Matin Blanc

Как прекрасны выходные, когда можно ничем не заниматься, а лишь валяться в постели, наслаждаясь солнечными бликами и свежестью утреннего воздуха. Парфюмерная вода Matin Blanc от Yves Rocher- ода цветочной композиции, которая раскрывается медовой сладостью фледоранжа, свежестью бергамота и нежностью нероли. Идеальный запах для неспешных и беззаботных мгновений, когда не хочется делать ровным счетом ничего.

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Стремительность - Sel d’Azur

Что может быть прекраснее прогулок морским побережьем, смешения ароматов морской соленой воды, солнца и сосен? Цитрусовый аромат Yves Rocher Sel d’Azur - симфония могучего кедра, знойного и настойчивого грейпфрута и нежного ветивера. Если вы ощущаете в себе легкость, беспрекословную нацеленность на результат и жажду новых ощущений, то лучше аромата вам не найти.



Парфюм, как и платье - неотъемлемая часть женского гардероба. Правильно подобранный аромат, дополняет образ, придавая ему настроение. Немного грубый с нотками древесины и кожи - аромат сильной женщины, бизнесвумен, способной управлять не только своим временем, аромат женщины способной управлять миром, предпочитающей сдержанный классический образ дополненный грубыми прямыми линиями, заимствованными из мужского гардероба. Сладкий, пьянящий, цветочный аромат - идеальное дополнение для кокетливого образа.Аромат женщины, настроенной на приключения и новые знакомства. Воздушный летний лук всегда хочется наполнить дополнительной легкостью, свежестью и простотой​. Анастасия Колосова - дизайнер бренда Dress Factory by Anastasia Kolosova.

Парфюмерный гардероб - базовая составляющая жизни любой современной женщины. Мы больше не можем себе позволить пользоваться определенным ароматом всю жизнь, каким бы элитным или любимым он не был. Важно уметь чувствовать ситуацию, и в зависимости от вашего эмоционального фона выбирать подходящий аромат. Линейка парфюмерной воды французской торговой марки Yves Rocher обладает безоговорочными преимуществами. Стоимость позволяет экспериментировать с самыми разнообразными ароматами, а натуральный состав компонентов обеспечивает поддержание выбранного с утра настроения в течение всего дня.