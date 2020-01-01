Сила природы: Почему нужно отдавать предпочтение "зеленой косметике"

Преимущества средств из натуральных ингредиентов.

Природа - неиссякаемый источник вдохновения для ученых и косметологов по всему миру. Современная жизнь такая быстрая и неудержимая, что порой хочется поставить ее на паузу, чтобы вернуться к корням. Еще столетие назад люди ощущали особую связь с природой, посвящая ей свободное время и бесконечное количество магических ритуалов. В XXI веке “шаманство”, которое мы можем себе позволить - использование в каждодневной бьюти-рутине средств с натуральным составом.

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Для того, чтобы восстановить силы, окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, нужно позволить себе хотя бы на мгновение почувствовать силу простоты природы. На полках специализированных магазинов мы видим множество призывно сверкающих “зеленых” баночек, которые убеждают нас в своей значимости. Вот только зачем выбирать неизвестные бренды, продукция которых, возможно, и является полностью натуральной, если можно обратиться к верным бьюти-товарищам. Сегодня многие компании уходовой косметики пополняют свои линейки средствами с натуральным составом ингредиентов. Например, немецкий бренд Nivea создал собственные “зеленые” средства, состав которых на 99% состоит из природных ингредиентов. Ivona рассказывает, в чем же преимущество косметики из натуральных составляющих.

В составе натуральные масла

Для увлажнения кожи, защиты и восстановления природного липидного барьера идеально подходит аргановое масло. Поэтому оно широко используется в косметологии. Ночной крем с подобным элементом защиты обеспечивает не только “оборону” лица ночью, но и гарантирует невероятную мягкость кожи на следующее утро.

Nivea, Naturally Good, Ночной крем с маслом арганы pinterest

Приятная текстура

В такой косметике минимальное содержание искусственных компонентов и отдушек, поэтому ароматы и текстура приятны в использовании. Дневной и ночной кремы торговой марки Nivea особенно здорово наносить на лицо: слегка жирная, но увлажняющая структура первого добавляет уверенности в защите кожи от вредных окружающих факторов. Ночной же крем с органическим маслом арганы бережно и невесомо обволакивает лицо, создавая защитный барьер даже во время сна.

Преимущества косметики из натуральных ингредиентов pinterest

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Для чувствительной кожи

Уверены, вы и сами не раз сталкивались с проблемой гиперчувствительной кожи. Вредные выбросы в атмосферу, повышенный стресс, а также неустойчивые погодные условия нисколько не способствуют здоровью вашего лица. Кожа раздражается от множества компонентов разного происхождения. Для нее актуально поддержание здорового защитного барьера кожи. Масла и мягкие растительные компоненты восстанавливают гидролипидный барьер и препятствуют его повреждению. Именно так действует органическая ромашка в составе дневного крема для лица торговой марки Nivea, а также зеленый чай, который уникально выполняет работу природного ионизатора.

Nivea, Narurally Good, Дневной крем с органичной ромашкой pinterest

Забота о здоровье

Эффективные и полезные косметические продукты - это мягкие формулы, которые учитывают потребности кожи и не вредят окружающей среде, что в долгосрочной перспективе также является заботой. Дневной крем с органичной ромашкой подходит для самой чувствительной кожи, а также в течение 24 часов обеспечивает мягкую заботу о вашем лице, успокаивает раздражения и снимает покраснения.

Преимущества косметики из натуральных ингредиентов pinterest

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Молекулярная “кухня”

В состав средств из новой линейки Nivea “Naturally Good” входит больше 98% натуральных ингредиентов и лишь 2% дополнительных составляющих, которые обеспечивают стабильность и безопасность формулы. Впрочем, ингредиенты, добытые из природы ( в том числе и вода) после обработки сохраняют больше чем половину своей молекулярной структуры. Именно этот фактор обеспечивает максимальный уход за кожей и гиперзаботу о том, чтобы как можно больше природных компонентов попало в глубинные слои дермы.

Доверие к косметическим брендам выстраивается у нас в течении всей жизни. Nivea еще никогда не обманывала наших ожиданий, предлагая только качественную продукцию по весьма бюджетным ценам. Новая линейка бренда под названием “Naturally Good” призвана восстановить утраченную связь человека с природой. Больше 98% ингредиентов косметической линейки могут похвастать натуральным происхождением, половина которых сохраняет свою первоначальную молекулярную структуру. Насыщенная жизнь в мегаполисе требует от нас повышенной стрессоустойчивости, которая, впрочем, порой оборачивается нервными срывами и полной потерянностью. Бесконечная сила и мощь природы - то, что может нам помочь восстановить внутреннюю гармонию. Невероятные ароматы ромашки, зеленого чая и арганового масла утром помогут приобрести энергетический заряд, а вечером успокоят потревоженные нервы.

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