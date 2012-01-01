Маникюр богачки: Оттенки и тренды, которые повысят ваш статус

Тенденции, которые смогут изменить ваше социальное положение враз.

Если вам хочется в любой ситуации сверкать и выглядеть по-настоящему изысканно, то нужно понимать, что образ должен быть выполнен отменно с головы до кончиков ногтей. Многие женщины наивно полагают, что, чем больше стразов, фольги или невообразимых бусин они нацепляют на свои пальчики, тем более стильно, модно и роскошно будут выглядеть. История моды учит нас одному важному правилу, которое многие современные дамы предпочитают сбрасывать со счетов: настоящая изысканность должна быть скромной и элегантной. Все эти яркие оттенки, кислотные акценты, невероятная длина и странная форма - всего лишь остромодные тенденции, которые не имеют ровным счетом никакого отношения к вечно модным характеристикам. Ivona рассказывает, с помощью каких минималистичных и женственных трендов можно сделать образ гораздо более аристократичным.

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Розовый

Девушки, которые располагают средствами, предпочитают экономить свое время, а потому выбирают универсальные и практичные покрытия. Гель-лак - просто, удобно и красиво. С ним вам не нужно думать о записи на новый нейл-сеанс по крайней мере две недели. Женщины, которые искренне заботятся о своей внешности, которые знают, что такой быть богатой, а не просто казаться нею, предпочитают бледно-розовые оттенки маникюра. Пыльная роза, нежный розово-бежевый - вариантов миллион. Выглядят все они очень нежно, женственно и невероятно стильно.

Как выглядит маникюр богатой девушки pinterest

Френч

Обычно чем проще девушка, тем более вычурным и внушительным будет ее маникюр. Френч уже давно считается классикой, которую предпочитают самые стильные и изысканные дамы. Не те, которые обожают гоняться за остромодными трендами, а те, что понимают важность вечно актуальных тенденций. Французский маникюр всегда выглядит ухоженно и благородно, а для того, чтобы его выполнить вам не потребуется ни ломать голову над фантазийными идеями, ни просиживать несколько часов в салоне. Действительно, богатые светские дивы любят делать акцент на роскошных кольцах, для которых маникюр служит лишь неброским фоном.

Как выглядит маникюр богатой девушки pinterest

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Красный

Не всегда богатым девушкам хочет наблюдать свои ногти в практически первозданном виде. Порой цвет буквально просится в рамках повседневного лука любой статусной дамы. Оттенки красного шикарного смотрятся на фоне кожаного тиснения любой брендовой сумочки или на руле габаритного автомобиля. Однако, и здесь есть свои секреты. Если не хотите, чтобы ваши ногти выглядели вульгарно, выбирайте умеренную длину, а иначе пошлых коннотаций вам никак не избежать.

Как выглядит маникюр богатой девушки pinterest

Естественная форма

Вы можете нам не поверить, что богатые женщины - деловые дамы или светские львицы, предпочитают натуральность во всем. Конечно, если речь не идет о гиалуроновой кислоте во всех возможных ее проявлениях. Форму для маникюра они выбирают простую и натуральную - миндалевидную, “мягкий” квадрат, овальную. Если хотите, что ваши ногти смотрелись благородно и ухоженно, то откажитесь от безумных идей пик, скошенных «помадок» и стилетов.

Как выглядит маникюр богатой девушки pinterest

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Средняя длина

Билли Айлиш, Рианна, сестры Хадид - именно эти инфлюенсеры в прямом смысле слова влияют на тот, как мы будет выглядеть завтра. Мы наблюдаем за их внедрением остромодных трендов в свой гардероб и образ, и предпочитаем повторять в точности за ними. Вот только невероятная длина ногтей, которую пропагандируют нейл-мастера, выглядит удручающе пошло и антистильно. Светские дамы предпочитают оставлять натуральную среднюю длину ногтя - так их маникюр выглядит ухоженно. В данном случае вам нужно определиться с тем, что для вас важнее: соответствие трендам или возможность выглядеть по-настоящему дорого.

Как выглядит маникюр богатой девушки pinterest

Как видите минимализм, лаконичность, простота и женственность все еще остаются главными показателями красоты и изысканности. Ухоженная дама, которая может позволить себе тратить немалые суммы на собственный внешний вид, никогда не будет кичиться своими возможностями. Наоборот ее образ будет скорее милым, нежным и скромным, не привлекающем лишнего внимания, но четко говорящем о безупречном вкусе его обладательницы. Маникюр - та деталь вашего имиджа, которую лучше оставлять максимально натуральной - нетронутой и невинной. Здорово, что повысить свой социальный и фэшн-статус можно с помощью абсолютно простых трюков. Нежный оттенок или классический красный, средняя длина и естественная форма ногтей - залог маникюра на миллион долларов.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 оттенков волос будут наиболее популярны в 2020 году.

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