Вернуть молодость: Лучшие средства для возрастной кожи

Новая линейка Yves Rocher с лифтинг-эффектом может повернуть время вспять.

Бьюти-легенда гласит, что после 25 лет красота женщины начинает постепенно увядать: контур лица становится менее четким, появляются предательские морщины, а отеки и вовсе становятся обычным делом. Как бы прискорбно это не было, но из песни слов не выкинешь - после достижения определенной возрастной черты любая девушка становится на путь старения. Впрочем, по сравнению с дамами 19 века, в 2020 году у нас есть максимум возможностей и инструментов, которые помогут справиться с любыми возрастными изменениями - минимизировать их и даже вовсе устранить. Восстановить тонус кожи, вернуть четкие контуры лица и избавиться от морщин невероятно просто с новой экспертной гаммой Lifting Vegetal от Yves Rocher. Французский бренд косметики известен своим стремлением связать жизни женщин с природой - их средства исключительно натуральны. Эксперты торговой марки в этот раз решили помочь дамам 45+, и подарить им новые бьюти-возможности. Ivona представляет ТОП-5 продуктов, которые заставят вас забыть о вашем паспортном возрасте.

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Концентрированная сыворотка

Если вы хотите легко и безболезненно сократить количеств морщин и их глубину на вашем лице, а также восстановить тонус кожи, то вам точно не обойтись без специального концентрата для лица и зоны шеи. Если вы не верите нам, то можете попробовать новое средство из новой линейки Yves Rocher – Lifting Vegetal, и убедиться, что уже через месяц использования сыворотки ваша кожа станет более упругой, подтянутой, а частота морщин резко сократится.

Yves Rocher Lifting Vegetal пресс-служба Yves Rocher

Дневной крем

Любая женщина знает основы ухода за своей кожи, а потому не представляет своей бьюти-рутины без двух главных и даже обязательных средств - дневного и ночного кремов. После достижения 45 лет стоит сосредоточиться на процессе моделирования лица. И как бы сверхтехнологично это не звучало, но именно дневной крем от Yves Rocher с экстрактом растения “девичья краса” способен восстановить объем кожи, укрепить ее и вернуть привычный тонус.

Yves Rocher Lifting Vegetal пресс-служба Yves Rocher

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Ночной крем

Еще один наш “старый знакомый”, который в контексте новой экспресс гаммы Yves Rocher приобретает абсолютно неожиданное звучание. Именно ночью кожа наиболее способна к регенерации - следует пользоваться этой особенностью с максимальной пользой. Нежный крем с текстурой бальзама увлажняет кожу, питает ее и не доставляет абсолютно никакого дискомфорта. Если вы переживаете, что из-за легкости продукта он не сможет эффективно работать в ночи, то можете отбросить абсолютно все страхи. 82 % женщин признались, что после месяца использования нового крема Yves Rocher их кожа стала более эластичной и упругой.

Yves Rocher Lifting Vegetal пресс-служба Yves Rocher

Флюид-Хайлайтер

Нежное сияние и здоровый блеск - именно так выглядит современная идеальная кожа. Подобного эффекта легко добиться, если знать, к кому обращаться за помощью. С гордостью представляем вас продукт, который способен не только придать коже натуральное сияние, но и восстановить ее объем. Флюид-хайлайтер для лица и шеи имеет невесомую текстуру с легким мерцанием, освежает, увлажняет кожу и мгновенно придает ей природный здоровый блеск.

Yves Rocher Lifting Vegetal пресс-служба Yves Rocher

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Крем-гель для контура глаз

Пожалуй, большинство женщин возрастной категории 45+ сталкивались с проблемными отеками в области контура глаз. Впрочем, решить эту проблему невероятно легко с помощью нового крем-геля с увлажняющей текстурой от Yves Rocher. Он мгновенно снимает отечность в зоне вокруг глаз, освежает взгляд и даже борется с вечными дамскими возрастными “врагами” - морщинами. Свежий, отдохнувший вид - именно то, что способно мгновенно преобразить женщину, легко сбросив с ее лица десяток лет.

Yves Rocher Lifting Vegetal пресс-служба Yves Rocher

Биотехнологии - не совсем понятный термин, который может приобрести особое значение лишь в том случае, если мы столкнемся с его реалиями в жизни. Новая линейка антивозрастной продукции от французского бренда Yves Rocher дарит женщинам категории 45+ не только надежду на возвращение их красоты, но и вполне реальный результат. С помощью уникального растения с очень красноречивым названием “девичья краса” вы сможете восстановить “каркас” лица, избавиться от надоевших морщин, а также улучшить тонус кожи и ее структуру в целом. Не стоит недооценивать силу природных веществ, ведь именно они, как доказывает опыт, наиболее естественно и безболезненно возвращают возрастной дерме ее первоначальное состояние.

Раннее мы писали о том, какие упражнения фейсбилдинга помогут избавиться от морщин.

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