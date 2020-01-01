Лифтинг-упражнения: Как "подтянуть" лицо в домашних условиях

Лучшие и самые эффективные процедуры, которые помогут избавиться от морщин.

Если вы никогда раньше не слышали о фесбилдинге - любимом “лицевом“ спорте актрисы Ольги Сумской и герцогини Меган Маркл, то мы готовы восполнить ваши пробелы в науке об эстетическом уходе за собой. Морщины и дряблость кожи - самые неприятные возрастные изменения, которые могут потянуть в пучину депрессии. Но Ivona подготовила для вас 5 лучших “мимических“ упражнений, которые смогут абсолютно бесплатно и практически мгновенно вернуть гладкое лицо юной девушки.

Как быстро избавиться от морщин в домашних условиях с помощью лифтинг-упражнений:

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Морщины на лбу

1.Безымянный палец правой руки нужно разместить на начало левой брови, близко к переносице. Кончик среднего пальца расположить над переносицей так, чтобы он оказался точно посредине лба. Кончик указательного пальца поставить в правой части от переносицы, в самом начале брови. К самой высшей точке оси лба, расположенной под корнями волос, приложить средний палец левой руки. А дальше все, что от вас требуется стимулировать указанные точки поступательным нажатием несильными, но уверенными движениями.

Лифтинг-упражнения от морщин на лице pinterest

Морщины вокруг глаз

2.Нужно поочередно посмотреть вверх и вниз, а потом слева направо, и так 5 раз в каждом направлении. Упражнение необходимо делать только глазами не задействовав челюсть и голову.

Вы и двух недель не проведете в подобных занятиях, а морщины вокруг глаз уже станут менее заметными.

Лифтинг-упражнения от морщин на лице pinterest

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Морщины между бровями

3.Чтобы избавится от морщин между бровями, необходимо положить большие пальцы на надбровную дугу, а потом массажными движениями спускаться к носу и обратно, слегка приподнимая брови. Повторить необходимо 10 раз.

Лифтинг-упражнения от морщин на лице pinterest

Носогубные складки

Не поверите, но носогубные складки тоже можно убрать с помощью фейсбилдинга. Гимнастика для лица вернет вам подтянутый овал лица, задействовав более 50 мышц.

4.Для этого стоит протянуть губы вперед так, как будто произносите букву «О». При этом щеки должны быть плотно прижаты к челюсти. Это упражнение тоже повторяется 10 раз.

Лифтинг-упражнения от морщин на лице pinterest

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Работа над овалом лица

Согласитесь, что “опустившееся“ лицо доставляет вам массу неудобства, также как и его последствия - второй подбородок и “бульдожьи“ брыли. Но и тут фейсбилдинг приходит вам на помощь.

5.Для этого нужно открыть рот, верхнюю губу плотно прижать к зубам, нижней губой и уголками рта тянуться внутрь. Указательный палец положите на подбородок и слегка надавите, почувствовав небольшое сопротивление. Медленно открывайте и закрывайте рот, словно зачерпываете нижней челюстью воду. С каждым черпанием поднимайте подбородок немного выше. Повторите 30 раз. Когда голова запрокинется назад, и подбородок будет смотреть в потолок, замрите в таком положении на 30 секунд.

Лифтинг-упражнения от морщин на лице pinterest

Фейсбилдингу действительно подвластно повернуть время вспять и подарить вам привлекательное лицо без мимических изменений, как во времена вашей молодости. Для того, чтобы добиться реально результата нужно немного: всего лишь каждый день уделять своему личику хотя бы полчаса времени и стоически трудится, работая над его эстетическими метаморфозами.

Раннее мы рассказывали о том, какие косметологические процедуры рекомендованы женщинам после 40 лет.

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