Реальная любовь: ТОП-10 Instagram-идей нейл-арта на 14-е февраля
День всех влюбленных - однозначно самый романтичный праздник в году. Именно 14-го февраля каждой девушке хочется выглядеть незабываемо, идеально. Даже если пока вы не нашли свою вторую половинку, никогда не стоит останавливаться в своих мечтаниях и надеждах. А что, если вы встретит своего суженного именно в День святого Валентина. Вы ведь должны быть роскошны, верно? И прическа, и тело, и макияж, и, конечно, маникюр. Если вам повезло найти своего спутника жизни, то почему бы тоже не порадовать его своей неиссякаемой красотой? Подготовка к 14-му февраля может занять не один день, поэтому было бы неплохо уже сейчас продумать основные моменты вашего бьюти-преображения. Предлагаем начать с одновременно самого простого, но и важного - маникюра. Ваши ногти должны стать финальным аккордом симфонии романтической красоты. Ivona подготовила ТОП-10 самых красивых тематических идей нейл-арта ко Дню святого Валентина.
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- Легкие намеки
Если вы так и не смогли определиться, какой оттенок на День святого Валентина вы желаете видеть на ваших ноготках, то лучше выбрать сразу несколько. Традиционная комбинация белого, розового и красного будет смотреться свежо и оригинально, если вы оформите свои ногти в градуированной технике с намеком на легкую инфантильность.
- Витраж
Цветы, будто нарисованные на древних витражных окнах в “стеклянной” манере выглядят очень стильно, а потому точно придутся вам по вкусу. Тем более, не всем ведь рисовать многочисленные сердечки на ноготках ко Дню святого Валентина. Кроме того, подобным нейл-артом вы сможете намекнуть своему парню, какой именно букет желаете видеть в своих ухоженных ручках 14-го февраля.
- Клубничное желе
Если в моде полупрозрачные ткани и “обнаженность” все еще правят бал, то это не идет ни в какое сравнение с тем, насколько эти техники популярны в ногтевом декоре. Если хотите на 14-е февраля похвастать оригинальным маникюром, то присмотритесь к ней-арту, который будто трансформируется во фруктовый мармелад на ваших собственных пальчиках.
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- Гербарий
Цветы - банальная тема, но что, если воспроизвести их в абсолютно неожиданном амплуа? Засушенный гербарий выглядит на ноготках удивительно нежно, тонко, но и в то же время с претензией - будто демонстрирует не только вашу романтичность, но и нетривиальность.
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- Конфетти
И, конечно, мы никак не сможем вас удержать от того, чтобы не продемонстрировать собственную любвеобильность даже на собственных ноготках. Тем более, что декор в виде сердечек-конфетти, расположенных по технике френча, выглядит очень круто и одновременно нежно.
- Розовые облака
Подобный маникюр на День святого Валентина подойдет не только кокетливым девушкам, но и самым романтичным представительница женского пола. Если вы все еще смотрите на мир через розовые очки, то, поверьте, вы можете себе позволить такую вольность, ведь 14-е февраля на то и рассчитано. Розовый фон-небо и светлые облачка - очень милая интерпретация традиционного настроения на День святого Валентина.
- Россыпи любви
Глиттер - все еще один из самых актуальных маникюрных трендов, поэтому почему бы не продемонстрировать не только свою нежную сторону в День святого Валентина? Прозрачный тон позволяет проявить фантазию - не стесняйтесь выдумывать собственные комбинации из глиттера и рубиновых сердечек, которые выглядят как настоящие драгоценные камни.
- Золотая стрела
Если вы все еще находитесь в поисках своей второй половинки, то рекомендуем привлечь внимание Амуров с помощью их традиционных инструментов покорения сердец. Абстрактные частичные атрибуты праздника, фольга в виде стрел - к 14-му февраля ваши ноготки точно готовы.
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- Жемчужина сердца
Вы ведь помните, что ногтевая мода все еще в восторге от бусин и жемчужин разного размера, соединенных на одном ноготке? Предлагаем абсолютного фаворита среди всех нежных тенденций, который точно выделит вас среди подруг 14-го февраля.
What’s going on your nails for New Years? 🎊 . My nails are matte acrylic and plain right now 😹 I’m home with family and have very limited nail supplies! And I don’t want to buy more with the crazy excess I have at home in NYC in my beauty closet 🤷🏼♀️🤪 . I have one bottle of deep red polish, one bottle of @lovelynnderella multi glitter lacquer, @kingofnail Shine E non wipe gel top coat and maybe a nail art brush. 🆘 send ideas! 🤪 ... ... ... ... ... #newyearsnails #newyearseveoutfit #pearlnails #nailartist #nailinspo #newyearsnailart #newyearsnails2020 #pearlnailart model: @camilleopp 💕
- Цветовая схема
Кажется, что нет абсолютно ничего необычного в том, чтобы соединить несколько оттенков розового, глиттер и незамысловатые художественные техники. Однако, именно такой вариант выглядит не только тематически грамотно, но и очень привлекательно - ваш парень точно будет в восторге от ваших ноготков.
Согласитесь, с таким маникюром, который мы определили как источник вдохновения на День святого Валентина, сама атмосфера праздника будет ощущаться более настойчивой, значимой. Не будем отрицать, что сердца и розово-красная гамма оттенков - один из самых традиционных выборов на 14-е февраля, но ведь именно в этом и заключается вся прелесть праздника. Во всех кофейнях в мгновение ока появляются пурпурные гирлянды, из всех приемников звучат романтически мелодии, а в воздухе буквально можно унюхать ощущение чуда, всепоглощающей любви. Если вы со всей серьезностью подойдете к этому празднику, то оглянуться не успеете, как купидоны подарят вам встречу с тем самым - единственным. И помните, никогда не нужно терять надежду, ведь чудеса случаются только с теми, кто в них верит.
Раннее мы писали о том, в чем главные различия между ВВ- и СС-кремами, и кому ими стоит пользоваться.
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