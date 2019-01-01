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Королева мира: Названо имя самой красивой женщины 2020 года

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Как россиянка Ксения Вербицкая выиграла конкурс Миссис Вселенная.
Названо имя самой красивой женщины мира
Названо имя самой красивой женщины мира
pinterest

Все мы знаем, что конкурсы красоты уже не столь популярны сейчас, как это было 20 или даже 10 лет назад. Все дело в том, что нынешние стандарты внешности (если о таковых вообще можно говорить) скорее определяет Голливуд и, конечно, фэшн-индустрия. Лица без изюминки, с абсолютно правильными, но пресными чертами считаются проходящими, незапоминающимися, что в принципе и правдиво. Сейчас скорее принято говорить о модной внешности, необычной и даже бесполой. Если всмотреться в лица моделей, которые чаще всего мелькали на подиумах нынешнего сезона, то можно прийти к выводу, что былые стандарты безвозвратно канули в лету. В Голливуде же в почеты милые лица, но не совершенные: странности и несовершенства привлекают больше внимания, чем былые каноны эры “золотого века”. Несмотря на все это всевозможные конкурсы красоты как проходили, так и продолжают свершаться несколько раз в год. Буквально неделю назад мир определил самую красивую женщину планеты - победительницу бьюти-соревнования Миссис Вселенная 2020. Ivonа рассказывает, кто получил заветный титул, и чем женщина отличилась на самом конкурсе. 

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Победительницей конкурса Миссис Вселенная 2020 стала 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая - мать четверых детей и гинеколог. О своем новоприобретенном статусе женщина поделилась с подписчиками в Инстаграме, сфотографировавшись в короне сразу после церемония награждения. Сложно представить, сколько достойных самодостаточных и роскошных женщин принимало участие в конкурсе, ведь в рамках данного соревнования сражаются исключительно замужние дамы. О победительнице 2020 года известно, что она является страстной поклонницей литературы и танго. Видимо, именно эти пристрастия и помогли ей завоевать титул, ведь комбинация внешней красоты, внутренней наполненности и роскошного тела еще никогда и никого не подводила.  

Названо имя самой красивой женщины мира
Названо имя самой красивой женщины мира
pinterest

Стоит отметить, что это не первая победа на счету Ксении в конкурсах красоты, впрочем, первая настолько масштабная. Ранее она участвовала в соревнования местного и регионального значения, но еще никогда не выигрывала настолько престижные “сражения”. На участие в конкурсе Ксению сподвигла пациентка еще несколько назад, но тогда подать заявку Вербицкой помешала четвертая беременность. Лишь спустя три года женщина все-таки решила попытать удачу и нисколько не разочаровалась в своем желании.  

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В финале конкурса Ксения Вербицкая покорила жюри, показавшись на сцене в красно-белом платье в национальном русском стиле и усилив образ кокошником, исполнив в творческом конкурсе песню на испанском языке «Besame Mucho», а также рассказав по-английски о себе — о своей работе и о Санкт-Петербурге. 

Названо имя самой красивой женщины мира
Названо имя самой красивой женщины мира
pinterest

Напомним, что в 2020 году соревнование проходило в столице Болгарии - Софии, впрочем, как и в 2007 году, когда теперь уже ежегодный конкурс лишь стартовал. В этот раз участие в престижном сражении Миссис Вселенная принимало 36 девушек из разных стар мира. Посоревноваться в нем могут женщины — замужние, разведенные или овдовевшие — в возрасте от 18 до 55 лет. Компания проводит и другие конкурсы красоты — «Миссис Европа», «Бабушка Вселенной», «Дети Вселенной». В прошлом году самой красивой замужней женщиной жюри признало Хани Чо из Мьянмы, а сам конкурс проводился в китайском Гуанчжоу. 

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Мы не хотели бы противоречить решению судей престижного конкурса красоты, но давайте признаем, что частенько победительницы абсолютно не удовлетворяют наши собственные надежды и ожидания. С готовностью скажем, что 2020 год не стал исключением: королева красоты Ксения Вербицкая - просто довольно симпатичная женщина, а не идеал роскошной внешности. Впрочем, в подобных состязаниях не всегда побеждают девушки с безупречным лицом или идеальной фигурой. Интеллект, грация, уверенность в себе и, конечно, привлекательная внешность - все это в комплекте может легко повлиять на окончательное решение судей, как это и случилось в 2020 году.  

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Теги: конкурс красоты, Миссис Вселенная, самые красивые женщины мира
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Источник: ivona.bigmir.net

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