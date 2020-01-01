Влюбленные сердца: ТОП-10 лучших идей маникюра на 14-е февраля
День всех влюбленных - однозначно самый романтичный праздник в году. Именно 14-го февраля каждой девушке хочется выглядеть незабываемо, идеально. Даже если пока вы не нашли свою вторую половинку, никогда не стоит останавливаться в своих мечтаниях и надеждах. А что, если вы встретит своего суженного именно в День святого Валентина. Вы ведь должны быть роскошны, верно? И прическа, и тело, и макияж, и, конечно, маникюр. Если вам повезло найти своего спутника жизни, то почему бы тоже не порадовать его своей неиссякаемой красотой? Подготовка к 14-му февраля может занять не один день, поэтому было бы неплохо уже сейчас продумать основные моменты вашего бьюти-преображения. Предлагаем начать с одновременно самого простого, но и важного - маникюра. Ваши ногти должны стать финальным аккордом симфонии романтической красоты. Ivona подготовила ТОП-10 самых красивых тематических идей нейл-арта ко Дню святого Валентина.
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- Минимализм сердец
Вашему мужчине точно придется по вкусу такой лаконичный маникюр, ведь как известно яркие оттенки и роскошество декора обычно отпугивают противоположный пол. Матовая пыльно-розовая база и несколько невинных, будто нарисованных фломастером, сердец - все, что вам нужно для идеального нейл-арта на День святого Валентина 2020.
- Прозрачность минералов
Намеки, полутона, прозрачность - все это невероятно популярно, а потому не видим никаких причин отказывать себе в любимом “минеральном” нейл-арте даже в День всех влюбленных. Чтобы напомнить самой себе о концепции праздника, дополните любимый сверкающий маникюр сердечками - разнообразие форм и оттенков приветствуется.
- Drama Queen
Если к 14-му февраля вы относитесь с некой долей иронии, то можете продемонстрировать на своих ноготках всю трагичность любви. Этот же нейл-арт подойдет тем девушкам, которые остались за бортом корабля любви в 2020 году. Темно-бордовый матовый лак, несколько стразов и лунки ногтей в виде сердец - разрушенные отношения лучше переживать с юмором.
- Трафареты
Немного наивно, но очень кокетливо будет выглядеть маникюр в полупрозрачной технике, выполненный с помощью трафаретов. Бесцветная база и разные по оттенкам и размерам сердца на ваших ноготках уютно разместятся, представив всю вашу неиссякаемую веру в силу любви.
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- Влюбленные намеки
Если не хотите зацикливаться на одном оттенке, то можете накрасить ногти разными цветами, но обязательно в тематической гамме. Красный, серебристый и, конечно, тонкие очертания традиционных атрибутов Дня святого Валентина не оставят равнодушными ни вас, ни вашу требовательную вторую половинку.
- Нежность графики
Выбор данного варианта нейл-арта может вас несколько обескуражить, ведь никаких классических намеков на День святого Валентина в нем точно нет. Невероятно нежный розовый оттенок в комбинации с невинным белым подарит вам ощущение неиссякаемой романтики, а графические хаотичные линии напомнят о том, как резво бьется ваше сердце в присутствии любимого.
- Кубизм
Стильный вариант маникюра на День святого Валентина выглядит именно так - не слишком традиционно, но дух праздника однозначно угадывается. Оттенки можете выбирать какие угодно, но мы бы все-таки рекомендовали остановиться на красном, пурпурном или фиолетовом. Нежность должна присутствовать даже в таком ультрастильном дизайне.
- Элегантная кокетливость
Наш персональный фаворит - белая база и градация оттенков. Вместо кружочков можете нарисовать зефирные сердечки, которые будут постепенно исчезать, но так как подобный нейл-арт и так выглядит чересчур инфантильно, добавлять еще больше “розовых соплей” мы бы не стали.
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- Всплеск красок
Если ваш максимальный уровень нежности заключается в хаотично накрученных прядях, то не рекомендуем даже в День святого Валентина пытаться сделать из себя сахарную фею. Оставайтесь самой собой, не стоит притворяться романтической дамой, если ваша душа требует бури эмоций, градации сочных оттенков и постоянного разнообразия.
- Небольшой акцент
Еще один вариант, который будет здорово смотреться на ноготках любой формы и длины. Кроваво-красный оттенок - классика жанра, которая будет выглядеть очень традиционно в день всех влюбленных. Не забудьте про небольшой графичный атрибут праздника и идеальный нейл-арт на 14-е февраля готов.
Согласитесь, с таким маникюром, который мы определили как источник вдохновения на День святого Валентина, сама атмосфера праздника будет ощущаться более настойчивой, значимой. Не будем отрицать, что сердца и розово-красная гамма оттенков - один из самых традиционных выборов на 14-е февраля, но ведь именно в этом и заключается вся прелесть праздника. Во всех кофейнях в мгновение ока появляются пурпурные гирлянды, из всех приемников звучат романтически мелодии, а в воздухе буквально можно унюхать ощущение чуда, всепоглощающей любви. Если вы со всей серьезностью подойдете к этому празднику, то оглянуться не успеете, как купидоны подарят вам встречу с тем самым - единственным. И помните, никогда не нужно терять надежду, ведь чудеса случаются только с теми, кто в них верит.
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