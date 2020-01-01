Влюбленные сердца: ТОП-10 лучших идей маникюра на 14-е февраля

Самые интересные и минималистичные варианты нейл-арта ко Дню святого Валентина.

День всех влюбленных - однозначно самый романтичный праздник в году. Именно 14-го февраля каждой девушке хочется выглядеть незабываемо, идеально. Даже если пока вы не нашли свою вторую половинку, никогда не стоит останавливаться в своих мечтаниях и надеждах. А что, если вы встретит своего суженного именно в День святого Валентина. Вы ведь должны быть роскошны, верно? И прическа, и тело, и макияж, и, конечно, маникюр. Если вам повезло найти своего спутника жизни, то почему бы тоже не порадовать его своей неиссякаемой красотой? Подготовка к 14-му февраля может занять не один день, поэтому было бы неплохо уже сейчас продумать основные моменты вашего бьюти-преображения. Предлагаем начать с одновременно самого простого, но и важного - маникюра. Ваши ногти должны стать финальным аккордом симфонии романтической красоты. Ivona подготовила ТОП-10 самых красивых тематических идей нейл-арта ко Дню святого Валентина.

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Минимализм сердец

Вашему мужчине точно придется по вкусу такой лаконичный маникюр, ведь как известно яркие оттенки и роскошество декора обычно отпугивают противоположный пол. Матовая пыльно-розовая база и несколько невинных, будто нарисованных фломастером, сердец - все, что вам нужно для идеального нейл-арта на День святого Валентина 2020.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Прозрачность минералов

Намеки, полутона, прозрачность - все это невероятно популярно, а потому не видим никаких причин отказывать себе в любимом “минеральном” нейл-арте даже в День всех влюбленных. Чтобы напомнить самой себе о концепции праздника, дополните любимый сверкающий маникюр сердечками - разнообразие форм и оттенков приветствуется.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Drama Queen

Если к 14-му февраля вы относитесь с некой долей иронии, то можете продемонстрировать на своих ноготках всю трагичность любви. Этот же нейл-арт подойдет тем девушкам, которые остались за бортом корабля любви в 2020 году. Темно-бордовый матовый лак, несколько стразов и лунки ногтей в виде сердец - разрушенные отношения лучше переживать с юмором.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Трафареты

Немного наивно, но очень кокетливо будет выглядеть маникюр в полупрозрачной технике, выполненный с помощью трафаретов. Бесцветная база и разные по оттенкам и размерам сердца на ваших ноготках уютно разместятся, представив всю вашу неиссякаемую веру в силу любви.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

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Влюбленные намеки

Если не хотите зацикливаться на одном оттенке, то можете накрасить ногти разными цветами, но обязательно в тематической гамме. Красный, серебристый и, конечно, тонкие очертания традиционных атрибутов Дня святого Валентина не оставят равнодушными ни вас, ни вашу требовательную вторую половинку.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Нежность графики

Выбор данного варианта нейл-арта может вас несколько обескуражить, ведь никаких классических намеков на День святого Валентина в нем точно нет. Невероятно нежный розовый оттенок в комбинации с невинным белым подарит вам ощущение неиссякаемой романтики, а графические хаотичные линии напомнят о том, как резво бьется ваше сердце в присутствии любимого.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Кубизм

Стильный вариант маникюра на День святого Валентина выглядит именно так - не слишком традиционно, но дух праздника однозначно угадывается. Оттенки можете выбирать какие угодно, но мы бы все-таки рекомендовали остановиться на красном, пурпурном или фиолетовом. Нежность должна присутствовать даже в таком ультрастильном дизайне.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Элегантная кокетливость

Наш персональный фаворит - белая база и градация оттенков. Вместо кружочков можете нарисовать зефирные сердечки, которые будут постепенно исчезать, но так как подобный нейл-арт и так выглядит чересчур инфантильно, добавлять еще больше “розовых соплей” мы бы не стали.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

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Всплеск красок

Если ваш максимальный уровень нежности заключается в хаотично накрученных прядях, то не рекомендуем даже в День святого Валентина пытаться сделать из себя сахарную фею. Оставайтесь самой собой, не стоит притворяться романтической дамой, если ваша душа требует бури эмоций, градации сочных оттенков и постоянного разнообразия.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Небольшой акцент

Еще один вариант, который будет здорово смотреться на ноготках любой формы и длины. Кроваво-красный оттенок - классика жанра, которая будет выглядеть очень традиционно в день всех влюбленных. Не забудьте про небольшой графичный атрибут праздника и идеальный нейл-арт на 14-е февраля готов.

Идеи стильного маникюра на День святого Валентина pinterest

Согласитесь, с таким маникюром, который мы определили как источник вдохновения на День святого Валентина, сама атмосфера праздника будет ощущаться более настойчивой, значимой. Не будем отрицать, что сердца и розово-красная гамма оттенков - один из самых традиционных выборов на 14-е февраля, но ведь именно в этом и заключается вся прелесть праздника. Во всех кофейнях в мгновение ока появляются пурпурные гирлянды, из всех приемников звучат романтически мелодии, а в воздухе буквально можно унюхать ощущение чуда, всепоглощающей любви. Если вы со всей серьезностью подойдете к этому празднику, то оглянуться не успеете, как купидоны подарят вам встречу с тем самым - единственным. И помните, никогда не нужно терять надежду, ведь чудеса случаются только с теми, кто в них верит.

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