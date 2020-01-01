Макияж, который делает моложе: ТОП-5 бьюти-хитростей

Учимся на примере звезд, как всегда выглядеть свежей и юной.

Если вы считаете, что помолодеть можно только с помощью квалифицированных хирургов, ну или хотя бы дорогостоящих косметических средств, то вы точно должны ознакомиться с нашим новым материалом. Январь наполнен всевозможными церемониями и, конечно, красными дорожками, поэтому мы чуть ли не каждую неделю имеем возможность наслаждаться свежим, юным видом селебритис, которым далеко за 35. Вы можете сказать, что в их случае не обошлось без пластики, но на самом деле во многих случаях гораздо более важным является выбор “омолаживающего” макияжа. С помощью всего нескольких бьюти-хитростей вы сможете стереть с вашего лица 5, а то и 10 лет жизни. Ivona представляет ТОП самых эффективных лайфхаков красоты, которые точно помогут вам заметно омолодиться.

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Тени и помада одного оттенка

Мы не устаем восхищаться тем, насколько шикарно выглядит Николь Кидман в свои 52-года. Кто-то может сказать, что скальпель и уколы красоты творят чудеса, но не менее значим в деле омоложения и качественный правильный макияж. Если хотите всегда выглядеть немного моложе своих лет, то научитесь пользоваться максимально натуральными оттенками. Персиковый, розовый, терракотовый - выбирайте тот, что подходит под ваш цветотип, но помните, что естественность - залог успешного антиэйдж макияжа.

Как сделать правильный антиэйдж макияж pinterest

Блеск

Одной из самых успешных моделей современности Эмбер Валетте 45 лет, но выглядит она ничуть не хуже, чем во времена, когда встречалась с молодым Лео ди Каприо. Секрет ее антиэфдж-макияжа - блеск для губ, который возвращает этой зоне объем. Со временем ваши уста становятся менее пухлыми, а потому пользоваться плотными помадами (особенно матовыми) - лишний повод для того, чтобы казаться еще старше, чем есть на самом деле. В то же время нейтральный по цвету блеск способен визуально сделать ваши губки более аппетитными и немного освежить образ в целом.

Как сделать правильный антиэйдж макияж pinterest

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Ягодная помада

В тех случаях, когда вы чувствуете себя не слишком хорошо, и понимаете, что качественного мейк-апа сегодня точно не воспроизведете, лучше всего воспользоваться волшебной бьюти-выручалочкой. У каждой женщины обязательно должна быть универсальная помада ягодного оттенка, которая в нужный момент сможет отвлечь внимание от уставшего взгляда или тусклого цвета лица. В таком случае для того, чтобы выглядеть заметно помолодевшей, можно использоваться всего лишь один яркий акцент в виде насыщенной помады с глянцевым финишем.

Как сделать правильный антиэйдж макияж pinterest

Розовые румяна

Нежно-розовый оттенок с холодным жемчужным подтоном — гениальный бьюти-трюк для всех, кто хочет выглядеть моложе своих лет. Логичнее всего сочетать подобный бьюти-нюанс с легким загаром (как в случае Дженнифер Энистон на всех последних громких премиях киноиндустрии), тогда вы получаете одну из самых освежающих комбинаций. Для того, чтобы дополнить подобный трюк вам понадобится всего лишь несколько слоев туши, блеск для губ и уверенность в себе, которая привлекает лучше всякого макияжа.

Как сделать правильный антиэйдж макияж pinterest

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Сияющие акценты

Вы должны понимать, что чем больше лет вам исполняется, тем меньше в вашем бьюти-арсенале должно быть “матовых” текстур. Именно они могут сделать вас на 5-10 лет старше, подчеркнув все несовершенства кожи и возрастные морщинки. Однако и с сияющими фактурами тоже важно не переборщить. Немного блеска в румянах, тональном креме и тенях еще никому не повредили, но вот превращаться в бронзовую скульптуру по примеру Ким точно не стоит. Немного на скулы, каплю — под бровь и подбородок - этого вполне достаточно, чтобы мгновенно освежить ваше личико.

Как сделать правильный антиэйдж макияж pinterest

Не всегда красота заключается только в безукоризненных природных данных и квалифицированной помощи пластических хирургов. Не зря ведь говорят, что за внешностью нужно следить с молодости. Что посеешь, то и пожнешь, но даже несколько грамотных бьюти-хитростей помогут вам мгновенно преобразиться. Не гарантируем, что до неузнаваемости, но с помощью наших бьюти-секретов вы точно будет выглядеть лучше, чем большинство ваших ровесниц. Полюбуйтесь на “возрастных” Джулианну Мур, Дженнифер Энистон или Риз Уизерспун - они все выглядят совсем не на свои 40+, а в некоторых случаях и 50+. Правильный мейк способен омолодить вас с минимум затраченных усилий.

Раннее мы писали о том, с помощью каких бьюти-секретов можно легко трансформировать дневной макияж в вечерний.

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