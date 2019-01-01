ТОП-5 антитрендов маникюра на зиму 2020

Какой нейл-арт больше не в фаворе, и какие модные альтернативы популярны.

Если в 2020 году вы где-нибудь заметите женщину без маникюра, то можете смело записывать ее в особи вымирающего вида. Сейчас гель-лак, невообразимые современные нейл-техники, яркие рисунки - такая же часть дамского имиджа, как и стильная прическа. Очень редко можно встретить девушку, чьи бы ногти не имели весьма странной, но однозначно “модной” формы, и были бы покрыты просто классическим лаком. Но, тогда, если вам уж так нравится делать невообразимые художественные изыски на своих ноготках, вы должны точно знать, какие техники зимой 2020 могут лишь рассказать о вашем незнании базовых трендов. Стильных идей для маникюра существует настолько много, что запутаться в их целесообразности и модности очень просто. Именно поэтому Ivona предлагает вам запомнить ТОП-5 вариантов нейл-арта, которые зимой 2020 окончательно вышли из моды.

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Глиттер и разноцветные ногти

Кажется, что подобный вариант выбирают только девушки, у которых либо проблемы с фантазией, либо у которых банально не хватает времени, чтобы придумать нечто более интересное. Запомните, использовать несколько оттенков лака, а затем покрывать один ноготь полностью блестками - архаизм, который был популярен годика этак два назад. Если вы действительно хотите блеснуть своей фантазией и знаниями стильных трендов, то достаточно просто остановиться на одном из трендов - миксовать их совсем не обязательно.

Маникюрные антитренды на зиму 2020 pinterest

Стразы

Когда кажется, что вроде бы уже все техники были испробованы, неизменно возвращаешься к тому, с чего начинала. Еще с расцвета всей этой маникюрной лихорадки именно стразы были самым популярным декором. Но вот в 2020 году полное или частичное украшение камушками считается абсолютной безвкусицей. Если вам так хочется добавить блеска вашим ноготкам, то рекомендуем обратить внимание на декор фольгой - подобная техника выглядит и очень стильно, и актуально.

Маникюрные антитренды на зиму 2020 pinterest

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Примитивизм

Все эти цветочки, забавные мордашки, изображения фруктов и ягодок - детский сад, который подходит либо 15-летним девочкам, либо азиаткам (они ведь обожают все мимимишное), либо для девушек, которые готовятся к тематической вечеринке. Примитивные картинки пора оставить в прошлом, а в будущем выбирать нейл-технику исключительно по возрасту. Например, мраморные узоры или геометрические формы зимой 2020 выглядят одновременно круто и статусно.

Маникюрные антитренды на зиму 2020 pinterest

Темный френч

Мы согласны, что в 2019 году все модницы ждали триумфального возращения некогда популярного французского маникюра, а потому как дети радовались абсолютно всем видоизмененным концепциям вечной классики. Вот только год спустя темный френч, который кажется модницам очень необычным и не банальным выглядит скорее неаккуратно и старомодно. Запомните, традиционный французский маникюр никогда не выйдет из моды. Он, как и классический алый оттенок, всегда будет в фаворе, поэтому не стесняетесь почаще возвращаться к истокам.

Маникюрные антитренды на зиму 2020 pinterest

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Комбинация блесток

Хочу всего и сразу - эта тенденция зимой 2020 года точно не сработает. Если вы не умеет делать выбор в пользу одного типа декора, или просто так хотите продемонстрировать свою заинтересованность фэшн-новинкам, что норовите использовать абсолютно все украшения, приготовьтесь к модной опале. Хуже темного френча или наивных рисунков может быть только техника “дорого-богато”. Если вы хотите, чтобы ваш маникюр выглядел стильно, определитесь чего вам больше хочется: блесток, страз или наклеек.

Маникюрные антитренды на зиму 2020 pinterest

Если ваш фаворит попал в наш позорный список, то не отчаивайтесь - мы уверены, что заменить экс-любимца вы сможете буквально в считаные минуты. Не забывайте, что в 2020 году маникюрная мода настолько развита, что для того, чтобы перечислить все варианты актуального маникюра, у нас просто физически не хватит времени. Всегда можно найти стильные альтернативы, к которым со временем вы привыкнете, а там глядишь и полюбите. Антитренды - не просто прихоть стилистов и фэшн-специалистов, а настоящие черные дыры, которые легко могут утащить вас в пучину старомодности. Если уж вы так стремитесь всегда выглядеть здорово, о чем говорит ваша любовь к гель-лаку во всех его возможных вариациях, то вы просто обязаны следить за ногтевой модой. Поверьте, в современном мире существует так много трендов, что вы даже не заметите “утраты” одного из них.

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