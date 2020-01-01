Возвращаем красоту: ТОП-7 ошибок антивозрастного макияжа

Какие бьюти-приемы не сработают, если нам немного за 40.

Правильный макияж должен подчеркивать достоинства женской внешности и грамотно скрывать недостатки, в том числе и возрастные изменения. Однако порой бьюти-рутина превращается в настоящую катастрофу, которая нисколько не льстит вашей внешности, а лишь акцентирует внимание на мелких изъянах. Но хуже всего, когда любимый мейк-ап не только никак не помогает сделать вашу внешность более привлекательной, но и добавляет пару-тройку лет. Антивозрастной мейк, а особенно для женщин, которые перешагнули отметку в 40 лет, должен безошибочно расставлять яркие акценты на лице и минимизировать вред, нанесенный за годы получения жизненного опыта. Ivona в своем новом материале рассказывает, каких наиболее распространенных ошибок в макияже нужно остерегаться, чтобы не превратиться в старушку.

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Темный тональный крема

Почему-то многие женщины 40+ обожают пользоваться слишком темным оттенком тонального крема, видимо, предпочитая казаться более загорелыми, чем есть на самом деле. Запомните, цвет вашей базы должен быть на полтона светлее естественного оттенка кожи. Таким образом вы сможете добавить вашему образу элегантного и сдержанного аристократизма, а также визуально “освежить” ваш возрастной показатель. Приобретая новое тональное средство, обязательно проверяйте его состав, учитывая, что в продукте должно быть как можно больше увлажняющих элементов.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

Использование пудры

Профессионалы бьюти-индустрии и косметологи не рекомендуют женщинам после 40 лет пользоваться компактной или рассыпчатой пудрой. Возрастная кожа склонна к сухости, а плотный слой “закрепляющего материала” способен подчеркнуть абсолютно все мелкие морщинки. К тому же использование пудры может лишь усугубить процесс обезвоживания вашей дермы, спровоцировав появление новых “трещинок”. Исключение специалисты делают только для женщин с жирной кожей лица, но и в их случае разрешено припудривать лишь Т-зону, нос и подбородок.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

Ненакрашенные ресницы

Современная бьюти-индустрия делает огромный акцент на натуральности, при этом поощряя популярность темных и ярких оттенков помад. Даже с учетом всеобщего поклонения сочным губам, никогда не нужно забывать о том, что ресницы нужно обязательно прокрашивать. Яркие, объемные губы и светлые глаза смотрятся хорошо лишь на 18-летних топ-моделях, а обычных женщин 40+ обычно такая комбинация превращает в старушек. Не бойтесь каждый раз проходиться щеточкой с черной тушью по ресницам, ведь так вы сможете сделать взгляд более выразительным и открытым. К тому же именно такой бьюти-прием поможет отвлечь внимание от мелких морщинок вокруг глаз - двойное попадание в цель.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

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Неухоженные брови

Думаем, мы никого не удивим, когда скажем, что опорой и центральным моментом вашей внешности являются именно брови. Вспомните, насколько странно и блекло смотрятся героини на полотнах Да Винчи и других художников эпохи Возрождения, которые могли похвастаться отсутствием любой растительности на лице. Тонкие, слишком светлые или откровенно массивные и неухоженные брови могут с легкостью сделать ваше лицо пустым, бледным и бессмысленным. Именно поэтому так важно подобрать их правильную форму и оттенок, который должен быть всего на полтона темнее корней волос. Грамотно выбранные брови смогут визуально “распахнуть” глаза, добавив в ваш образ юной красоты.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

Темная помада

Как бы не были популярны бордовые оттенки помад, но именно средства подобной гаммы, на пару с любимыми многим 40-летними женщинами кофейными цветами, могут сделать вас значительно старше. Коричневые, карамельные тона - неудачный выбор, потому что с ними лицо сразу становится более тусклым, а вот вишневые лишний раз подчеркивают ваш зрелый возраст. Наиболее удачно на женщинах старше 40 лет будут смотреться помады коралловых, розовых и персиковых оттенков. Они сделают ваше лицо более молодым, буквально светящимся изнутри.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

Мерцающие тени

Глиттер, блеск и прочие мерцающие текстуры невероятно популярны зимой 2019/20, но вот использовать их нужно очень аккуратно. Мы не имеем ничего против таких средств, но предостерегаем вас: если вы не уверены в своих “художественных” способностях, то лучше не рисковать. Еще один нюанс, связанный с мерцающими тенями, табу на их использование на внешних уголках глаз, ведь так морщины станут более заметными. Подобные бьюти-средства можно использовать для подчеркивания внутренних уголков глаз, хорошо они будут смотреться и в центре века.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

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Бронзирующие румяна

В данном случае наблюдается та же тенденция, что и с тональным кремом более темного оттенка. Густые бронзирующие текстуры никак не смогут решить ваших возрастных проблем с внешностью, а лишь прибавят несколько новых. Однако правильно выбранные румяна способны сделать ваше лицо более свежим и отдохнувшим. Для этого используйте исключительно персиковые или коралловые оттенки, а вот коричневые и бордовые можете со спокойной душой отправить на заслуженный покой.

Ошибки в макияже после 40 лет pinterest

Любая женщина стремится выглядеть свежо, красиво и молодо в любом возрасте, но добиться подобного эффекта порой очень сложно, когда вы превратились в элегантную, но все же даму бальзаковского возраста. Если вы не желаете казаться старше своего истинного возраста, нужно остерегаться ошибок в макияже, которым мы посвятили наш материал. Поверьте, правильно выбранные средства и бьюти-техники способны вернуть красоту вашему лицу, замаскировав любые изменения.

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