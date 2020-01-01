Монаршая кровь: ТОП-7 самых красивых принцесс современности

Аристократические красавицы, которые могут посоперничать за звание самой привлекательной королевишны с самой Грейс Келли.

Мы привыкли наблюдать за жизнью современных оставшихся королей с не меньшим интересом, чем за новым детищем Netflix. Вот только так называемый “круг наших монарших интересов” невыносимо узок. По сути, кроме испанской королевы Летиции и незабвенных Кейт Миддлтон и Меган Маркл мы и не знаем то больше никого. По крайней мере толком и в лицо. В мире существует гораздо больше привлекательных принцесс, чем может показаться на первый взгляд. Ivona решила проанализировать внешность европейских монарших потомков и выбрать ТОП-7 самых красивых, ну или просто стильных и милых, девушек, в чьих жилах течет настоящая голубая кровь. Большинство их них ведут абсолютно свободный образ жизни, потому что в списке престолонаследования занимают далеко не первые позиции, а потому они так интересны. Свободные, не ограниченные протоколом, стильные и вольные выражать собственное чувство стиля.

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Шарлотта Казираги

Уверены, вы уже наслышаны об этой девушке, ведь ее свадьба с сыном актрисы Кароль Буке наделала много шума летом 2019 года. Шарлотта является внучкой самой Грейс Келли и 11-ой в очереди на престол. Именно поэтому она занимается не столько своими королевскими обязанностями, сколько тем, что близко ее сердцу - модным бизнесом и журналистикой. Сейчас Казираги является образчиком благодетели, но еще совсем недавно она была настоящей бунтаркой. Заводила громкие романы, публично выясняла отношения и доводила своих монарших родственников до исступления гардеробными решениями. Мини, “голые” образы и невообразимые декольте - лишь верхушка прошлого стиля Шарлотты.

Шарлотта Казираги коллаж/pinterest

Талита фон Фюрштенберг

Эта девушка является не просто сестрой Шарлотты Казираги, но и внучкой настоящего немецкого принца из рода фон Фюрстенберг. Уверены, вы сумели сложить два плюс два и догадались, что Талита является внучкой той самой Дианы фон Фюрстенберг, которая в 70-е придумала легендарное платье с запахом. Талита, кстати, решила пойти по стопам бабушки и полностью окунулась в мир моды. Она является и успешной моделью, и даже начинающим дизайнером, работая бок о бок со своей звездной родственницей.

Талита фон Фюрштенберг коллаж/pinterest

Камилла Готтлиб

Еще одна внучка Грейс Келли, которой приписывают несравненное сходство со свое бабушкой. Четно признаться, кроме светлых волос больше никаких схожестей мы не видим, но отрицать того, что девушка привлекательна тоже не в состоянии. Примечательно, что официально Камилла не может претендовать на престол, ведь рождена была вне брака. Принцесса Стефания родила Камиллу от телохранителя Готтлиба, с которым так никогда не сочлась узами Гименея. Судя по тому, что в кино девушку пока не зовут, у нее другие планы на жизнь. И здесь она не будет как ее легендарная бабушка.

Камилла Готтлиб коллаж/pinterest

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Мария-Олимпия, принцесса Дании и Греции

Если вы видите перед собой девушку с непомерно продолговатым лицом, высоким лбом и светлыми волосами, то можете даже не сомневаться, что в ней ей капелька королевской крови. Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия - не классический пример красоты, но она невероятно эффектна благодаря своему превосходному чувству вкуса. Более того, девушка неоднократно становилась героиней фэшн-историей таких журналов как Teen Vogue, Tatler и W. Здесь она продолжает ритм, заданный собственной сестрой и подругой Талитой фон Фюрштенберг.

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании коллаж/pinterest

Амелия Виндзор

Пухлые щечки, аппетитные губки, из которых, кажется при нажатии может пойти настоящий сок, огромные глаза и светлые волосы - Амелия Виндзор является абсолютнейшим примером ангельского ребенка. На британский престол она может взойти только при условии, что 38 наследников, которые стоят перед ней, вдруг скончаются по неведомым причинам, поэтому переживать о следовании протоколу девушке не приходится. Амелия уже заслужила звание фэшн-гуру, часто принимая участие в модных показах и не пропуская ни одной Недели моды.

Амелия Виндзор коллаж/pinterest

Клотильда, принцесса Венецианская и Пьемонтская

Самой взрослой из наших сегодняшних героинь - Клотильде Куро 50 лет и как раз в ней не течет королевская кровь. Вот только выйдя замуж за принца Эммануила Савойского бывшая актриса навсегда связалась себя узами не только брака, но и королевского протокола. Однако по натуре Клотильда является бунтаркой, ведь даже не смотря на весь монарший официоз ей удалось построить карьеру настоящей it-girl и успешной актрисы.

Клотильда Куро коллаж/pinterest

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Шарлен, княгиня Монако

До брака с сыном Грейс Келли и наследником монакского престола Шарлет Уиттсток была профессиональной пловчихой, которая даже выступала на Олимпийский играх от ЮАР. Видимо именно благодаря свойственному ей перфекционизму и ответственности Шарлен сейчас пытается не ударить в грязь лицом и казаться ничуть не хуже своей знаменитой предшественницы - Грейс Келли. Однако, все-таки некая чертовщина в ней есть а потому достаточно откровенные образы стали уже частью фэшн-стиля принцессы.

Шарлен, принцесса Монако коллаж/pinterest

То, что объединяет всех наших королевских красоток - неудержимая страсть к фэшн-индустрии и это даже без учета того, что некоторые из них являются весьма успешными моделями, а одна более того - внучка без преувеличения самого крутого дизайнера современности. Более того, эти девушки никогда не стесняются появляться на светских мероприятиях в образах, которые выражают не столько королевскую их сущность, а человеческую. Вот и получается, что среди современных принцесс есть и модные блогеры, и манекенщицы, и фэшионисты. То, что интересует нас в первую очередь - то, каким им удается в себе сочетать две, казалось бы, несочетаемые роли.

Раннее мы писали о том, в каком образе появилась Кейт Миддлтон на первом официальном выходе 2020 года.

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