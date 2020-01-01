Культовая: ТОП-10 легендарных фото Кейт Мосс

В день рождения британской топ-модели вспоминаем, каким был ее путь на фэшн-Олимп.

Модели 90-х обладали абсолютно неподвластным человеческому взгляду шлейфом из смеси опасности, вседозволенности и пофигизма. Многие из них были не пай-девочками, а раскрепощенными пантерами, но вот выделялась из этого привилегированного особого “класса людей” молодая британка Кейт Мосс. Она пришла в мир моды слишком юной, невинной, несмышленой и именно поэтому так быстро расценив что к чему, начала свой собственный бунтарский стиль жизни в условиях моделлинга. 16-го января легендарной манекенщице исполняется 46 лет и по такому поводу Ivona решила вспомнить все самые громкие фотосессии красавицы и самые скандальные моменты ее биографии. Фотографы обожали снимать Кейт на черно-белую пленку, ведь именно так ее “хищная” будто лисья внешность выглядела наиболее ярко, остро, опасно. Сейчас сложно найти манекенщицу с энергетикой, которая смогла бы сравниться с аурой Мосс. С каждой фотографии Кейт совсем юной или уже подросшей будто смотрит небесное создание, которое точно знает секрет вечной жизни.

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Если вы хотели услышать настоящую сказку о Золушке, то вы попали по адресу. Хотя бы с первых моментов история Кейт Мосс будет похожа на магическое повествование. После нескольких страниц ее жизнеописания вам придется с толкнуться с неприглядной правдой о том, что именно бывает с милыми принцессами и несчастными дочерями официанток, если они попадают в опасный мир моды слишком юными и несмышлеными.

В 14 лет в нью-йоркском аэропорту Мосс была замечена агентом Сарой Дукас, а уже через несколько месяцев девушка с абсолютно невообразимыми глазами была на обложке журнала Face. C начала 1990-х Кейт начала сниматься в рекламе, а в 1992-м Calvin Klein предложили заключить ей контракт с их Домом моды на 4 миллиона долларов. Тогда в модельном мире были популярны высоченные, стройные, но атлетичные красавицы такие как Синди, Наоми и Стефани. Невысокой, хрупкой и буквально субтильной Мосс там явно было не место, но вот ведь незадача - именно ее непохожесть на других и сделала Кейт популярной. Она стала одной из первых андрогинных манекенщиц, открыв дорогу для всех тех, кто прежде считался откровенно недостаточно красивым для модельной индустрии.

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Первый миллион Кейт Мосс заработала в 26 лет, в 2000 году ее заработок оценивался почти в 15 миллионов долларов. По подсчетам Forbes контракт с Chanel принес модели около пяти миллионов долларов за пять лет. Мосс никогда не была моделью, которая красовалась в рекламных кампаниях исключительно люксовых брендов. Именно ее такая близкая простому народу внешность, но быстро трансформируемая в богемную, позволила побывать лицом и демократичных марок вроде Mango и Topshop, а также люксовых - Salvatore Ferragamo, Dior, Missoni.

Кейт Мосс - самый яркий пример эпохи “героинового шика”, который был так популярен среди всех тусовщиц. Однако именно жесткий взгляд, неправильная форма лица, невероятная прозрачность фигуры позволили ей добиться такой ошеломительной популярности. Стоит ли говорить, что Кейт Мосс до сих пор занимает второе место среди моделей по уровню состояния. “Обыграть” ее сумела лишь длинноногая бразильянка Жизель Бюндхен, однако рост здесь вовсе не причем.

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170 см, 48 кг, светло-русые волосы, острые скулы, карие глаза, припухлые губы - это всего лишь внешний облик Кейт Мосс, который нисколько не соответствует ее внутреннему наполнению. Удивительно, насколько такое милое личико может гармонично уживаться с абсолютно сумасбродным характером. Впрочем, сейчас от страдающей от всевозможных зависимостей, меняющих мужчин как перчатки юной Кейт Мосс не осталось и следа. Она - заботливая мама, успешная бизнесвумен и, конечно, счастливая жена. Ее пример является вдохновляющим не только в плане ошеломительной модельной карьеры, которую ей удалось построить буквально из ничего. Она - самая яркая иллюстрация того, насколько человеку могут быть свойственны все земные пороки, но насколько он силен, чтобы отказаться от всего в пользу спокойной и размеренной жизни.

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