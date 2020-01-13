Ах, какая девушка: ТОП-7 звезд с идеальными ногами

Стройные, ровные и невероятно сексуальные - как выглядят эталонные женские ножки?

Известно, что красивая походка - первое, что бросается мужчинам в глаза при виде особи противоположного пола. Если девушка умеет ходить на шпильках, то вся ее фигура разом преображается: ягодицы становятся более подтянутыми, талия тоньше, осанка равнее, а ноги длиннее. Вот только, если конечности не обладают желанными сантиметрами и стройностью, то никакая красивая ходьба не поможет. Если же дама знает, что ее ножки роскошны, то для того, чтобы покорить мужчину ей даже каблуки не понадобятся, ведь идеальные ноги видно издалека. Ivona представляет ТОП-7 популярных красоток с самыми роскошными нижними конечностями.

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Карли Клосс

Если уж и говорить про самые красивые ноги современного моделлинга, то истинным преступлением будет не упомянуть о главном секрете популярности американки Карли Клосс. С ростом под 190 см девушке удалось буквально покорить фэшн-индустрию, а все благодаря роскошным ножкам - стройным, тоненьким и просто удивительно длинным. Настоящий эстетический оргазм - наблюдать походку Клосс, ведь она так искусно двигается по подиуму, что создается впечатление, будто пред нами не девушка, а греческая богиня красоты.

Карли Клосс Pinterest

Тейлор Свифт

Не секрет, что Тейлор обладает одними из самых длинных ног в современной музыкальной индустрии. Как и ее подруга Карли Клосс Свифт может похвастать длиннющими ногами и ростом в 178 см - высоким как для обычной девушки. Даже несмотря на десяток набранных килограмм Тейлор не стала менее привлекательной. Наоборот, ее фигура, а особенно ножки, лишь выиграли от подобного “приобретения”. Сама Свифт тоже нисколько не стесняется новой фигуры, а потому никогда не прочь продемонстрировать свое главное преимущество перед остальными певицами - красивыми ногами.

Тейлор Свифт Pinterest

Кендалл Дженнер

Если учитывать стандартные модельные параметры, то в росте американки Кендалл Дженнер нет абсолютно ничего примечательного. 179 см - обычный приемлемый показатель для работы в индустрии. Но вот ее ноги, благодаря завышенной линии талии и необычной худощавости, обладают абсолютно магнетическим эффектом. И хотя мы не можем не упомянуть фэшн-трюки в виде “голых” платьев и образов с высокой посадкой, которые помогают ей достигнуть визуального ВАУ-эффекта, все-таки именно ножки Кендалл - ее главное преимущество перед остальными манекенщицами.

Кендалл Дженнер Pinterest

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Блейк Лайвли

Вы же помните, какое удовольствие нам когда-то доставлял просмотр телесериала “Сплетница”? И дело не только в потрясающе сложных персонажах, невероятных дизайнерских образах или роскошных нью-йоркских локациях. Истинное наслаждение было наблюдать за героиней Блейк Лайвли, которая всегда с гордостью демонстрировала свою фигуру. В жизни актриса также обожает мини-наряды, с помощью которых выставляет на всеобщее обозрение свою ключевую козырную карту - роскошные ноги. Трудно найти в современном кинематографе девушку с такими же бесконечными конечностями.

Блейк Лайвли Pinterest

Рози Хантингтон-Уайтли

Признайтесь, сколько раз мы пересматривали показы “Victoria’s Secret” и буквально истекали слюнями, когда наблюдали выходы именно этой британки? Внешность главной “английской розы” в модельном мире признана мужчинами как одна из самых искусительных и сексапильных, но был бы эффект таким же полным, если не роскошные ноги девушки? Атлетические, ровные и непозволительно длинные - не завидовать Рози просто невозможно.

Рози Хантингтон-Уайтли Pinterest

Гвинет Пэлтроу

Если уж и искать красивые ноги в кинематографе, то делать это нужно среди актрис “старой школы”. Гвинет Пэлтроу - признанный адепт правильного питания, здорового образа жизни и прочих “прелестей”. Вот только ее фанатичность порой воспринимается обычными людьми, как настоящая обсессия. Даже если это и так, кому какое дело, если у нас есть возможность любоваться ее стройными ногами хоть каждый день?

Гвинет Пэлтроу Pinterest

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Джулия Робертс

Робертс в свое время была и самой красивой, и самой талантливой, и самой желанной, но пришло время отдать должное ее потрясающим ногам. Было бы удивительно, если бы такие конечности прошли мимо нашего списка. Тем более, что уже много лет подряд Джулия Робертс является лицом и посланницей чулочного бренда Calzedonia. Если вы еще не видели рекламы колгот с участием Робертс, то рекомендуем срочно вбивать в Google желанный запрос.

Джуия Робертс Pinterest

Наблюдать за ногами наших сегодняшних героинь - истинное наслаждение. Завидовать им безрассудно, ведь если природа не наградила вас длинными ногами, то что уж здесь поделать? Нос можно подкорректировать, исправить разрез глаз, накачать губы или грудь, но конечности изменить нельзя. Если вы не обладаете таким роскошным багажом как Блейк, Джулия или Карли, то не стоит печалиться, как и ревновать. Просто любуйтесь этими стройными богинями, как настоящими идолами. Ведь вам бы и в голову не пришло завидовать Афродите или Авроре, вот и не стоит растрачивать энергию попусту.

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