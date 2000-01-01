Мисс Обольщение: ТОП-10 самых сексуальных фото Ирины Шейк

В День рождения одной из главных супермоделей десятилетия вспоминаем ее самые откровенные работы.

Эпоха супермоделей 90-х давно прошла, но вот отголоски того прекрасного века, когда каждая из девушек обладал своей уникальной индивидуальностью, все еще слышны даже в 2020 году. На волне популярности “маменькиных” девочек а-ля Белла и Джиджи, многие забывают о том, как выглядит настоящая красота и сексуальность. И если по первому показателю именинницу 6-го декабря Ирину Шейк могут обскакать другие манекенщицы, то во втором равных ей точно нет. Простая девчонка из России без должного образования и сомнительного происхождения доказала, что история современной Золушки может быть реальна даже в наш век - эпоху купли-продажи. Ivona отдает дань уважения 34-летней модели и вспоминает ее самые громкие и однозначно сексапильные фотосессии и рекламные кампании.

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6-го декабря самой сексуальной модели современности исполняется 34 года, 15-ть из которых она посвятила неустойчивой и противоречивой индустрии моделлинга. Для России абсолютно не в новинку “отправлять” в мир кутюра и красоты своих посланниц. Вспомните, насколько популярными в начале 2000-х были три константы, три “В” бьюти-индустрии - Анна Вьялицына, Наталья Водянова и Евгения Володина. Однако, Шейк начала свое восхождение гораздо позже. Возможно, из-за отсутствия достойной конкуренции ей и удалось настолько высоко взобраться. Сейчас именно она - простая девочка-экономист из Еманжелинска чаще всего “сверкает” на обложках российского, а также мирового глянца.

Для дочери шахтера и учительницы музыки полутатарского происхождения была уготована скромная и однозначная роль - стать примерной матерью, женой и если не домохозяйкой, то мелким экономистом из российской глубинки. Однако, для этой “зной” красавицы судьба уготовила совсем другое будущее. В 2005 году Шейк подписала первый модельный контракт и отправилась покорять Европу, а затем и США. В 2007 она стала лицом бренда Intimissimi, и представляла его до 2009 года. В 2009 Ирина снялась для рекламного ролика Intimissimi, а начиная с 2010 года Ирина Шейк представляла бельевой бренд как посол марки

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С 2007 года Ирина снимается каждый год для Sports Illustrated Swimsuit Edition, работая с известными фотографами Pamela Hanson, Steve Erle, Riccardo Tinelli и другими. Отметилась Ирина Шейк также участием в рекламных кампаниях таких брендов как Givenchy, Intimissimi, Alberta Ferretti, Guess, Armani Exchange, Twit-Set by Simona Barbieri и многих других. Более того, в 2016 году она стала участницей ежегодного шоу бельевого гиганта “Victoria’s Secret”. Причем на подиум она уже вышла беременной своей дочерью от романа с американским актером Брэдли Купером.

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Конечно, “послужной список” Ирины Шейк не будет полным без упоминания ее головокружительных романов. Так российская топ-модель была девушкой самых красивых мужчин современности: 5 лет она встречалась с футболистом Роналду, а также с уже упомянутым выше Купером. Кто знает, была бы популярна Ирина настолько, если бы не скандальные связи с мужчинами, которые неоднократно подозревались в игре за другую “сборную”. Впрочем, каким бы не был замысел, сработал он удивительно точно: Шейк до сих пор является одной из самых высокооплачиваемых и востребованных моделей современности.

Мы не перестанем сравнивать Ирину Шейк с Синди, Клаудией и Линдой, ведь именно их отличительные характеристики настоящих супермоделей она настойчиво пытается транслировать в своей работе. Для многих женщин сейчас она является идеалом настоящей красоты - не худосочным и едва держащимся на тоненьких ножках, а вполне реальным - живым и ярким. Шейк нельзя назвать красавицей в классическом понимании этого слова, но особая аллюрная энергетика, которая исходит от нее, вполне способна затмить все недочеты слишком простенькой, “низкопробной” внешности. Ее работы для фэшн-гигантов навроде Armani, Guess и La Perla навсегда останутся в фэшн-архивах как пример чистой, неподдельной сексуальности. Не наигранной и надуманной, а абсолютно естественной, ведь для того, чтобы быть соблазнительной Шейк даже не нужно раздеваться - в ее глазах всегда видится посыл легкой эротики.

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