Модно и молодежно: Стильные стрижки для женщин 35+

Прически, которые освежат ваш образ и сделают его гораздо более привлекательным.

Грамотно выбранная прическа способна творить настоящие чудеса. И заметьте, без какого-либо воздействия волшебной палочки. Конечно, таковой вы можете посчитать ножницы, когда в итоге увидите результат вашего омолаживающего преображения. Многие женщин после достижения 35-летнего возраста, начинают задумываться о том, что им пора сменить имидж. И не в угоду стильным трендам, необходимости перевернуть свою жизнь с головы на ноги, а просто потому, что возрастные изменения на лице становятся все более заметными и невыносимыми. Действительно, идеальная стрижка, которая была подобрана с учетом индивидуальных особенностей строения головы и структуры волос, способна не только скрыть некоторые недостатки внешности, но и сделать вас моложе. Лет так на пять абсолютно легко. Ivona представляет ТОП-8 стрижек для женщин старше 35 лет, которые смогут превратить вас в улучшенную версию самой себя, но только юной и счастливой.

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Пикси

Открытые уши, удлиненная височная часть и короткие пряди сзади - самый экстремальный, но и действенный способ омолодиться с помощью прически. Пикси обладает настоящей магией преображения, ведь благодаря своим характеристикам визуально подтягивает овал лица, открывает его и добавляет образу женственности. Эта прическа подойдет всем обладательницам длинного или овального, но обязательно худого лица.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Пикси pinterest

Боб

Правильный боб не нуждается в укладке. Ну разве что вам захочется сделать “пляжные локоны”, тогда можете и поэкспериментировать. Если у вас полное лицо, то нет ничего проще скорректировать его форму, чем сделать стрижку боб. Выстриженный затылок и удлиненные пряди у лица - отличительные черты стильной прически для женщин 35+. Если вы хотите скорректировать нижнюю часть лица (например, если у вас есть брыли или второй подбородок), то стоит выбирать длину височных прядей до уровня шеи.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Боб pinterest

Каре

Еще одна стрижка, за которой не нужен особый уход, и которая будет уместна для девушек 35+ с абсолютно разной структурой волос. Учтите, если у вас тонкие пряди, то лучше применить технику градуирования, а вот всем остальных красавицам будет уместно обратить внимание на классическое каре. Пряди у лица можно оставить удлиненными, чтобы скрыть морщины в области вокруг глаз и визуально сделать лицо худее.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Каре pinterest

Удлиненный боб

Классический боб, который продлили до уровня плеч или даже чуть ниже - любимый выбор всех звездных красавиц, которые перешагнули 35-летнюю отметку. Здорово стрижка смотрится и в прямой текстуре, и в слегка вьющейся. Более того, именно удлиненный боб подойдет дамам с круглым, прямоугольным или ромбовидным лицом, а также поможет скрыть морщины.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Удлиненный боб pinterest

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Удлиненное каре

Если вы хотите замаскировать ваш второй подбородок или любые другие проблемы в нижней части лица, то идеальным выбором для вас станет удлиненное каре. Круглолицые женщины и дамы с прямоугольной формой черепа должны обратить пристальное внимание именно на эту прическу. Если ко всему прочем вас еще и беспокоят морщины на лбу, то можете смело комбинировать удлиненное каре с челкой, которая к лицу персонально вам.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Удлиненное каре pinterest

Каскад

Невероятно женственная стрижка, которая смягчает любую форму лица, а потому и делает его визуально моложе. Каскадную прическу можно сделать по всей длине волос либо по контуру лица. И подойдет она дамам с шевелюрой абсолютно разной структуры.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Каскад pinterest

Многослойная стрижка

Универсальная стрижка, которая подойдет женщинам и с густыми локонами, и с тонкими волосами - многослойная. Она выглядит максимально непринужденно и естественно, а также скрывает морщины благодаря прядям у висков. При такой прическе волосы могут быть разной длины: снизу длинные, а сверху короткие - все зависит от вашей фантазии.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Многослойность pinterest

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Стрижка с челкой

Челка для женщин старше 35 лет - незыблемое правило и самый надежный помощник. Она все еще остается на пике популярности, а также невероятно здорово может не только замаскировать морщины на лбу, но и подчеркнуть красивый овал лица. Прямая, косая, короткая - выбирайте ту, что будет к лицу именно вам. Но знайте, что не все челки одинаково хороши для женщин вашей возрастной категории. Так “шторка” сможет омолодить вас на 10 лет, а вот густая только усугубит ситуацию, потому что сделает лицо более массивным, тяжелым и взрослым.

Стрижки, которые молодят после 35 лет: Боб с челкой pinterest

Казалось бы, что нет абсолютно ничего экстраординарного в том, чтобы наконец обрезать свои длинные волосы в кроткое и стильное каре. Однако лишние локоны, которыми вы так гордились в молодости, в более зрелом возрасте незаметно для вас самой делали вас старше, “тяжелее”, более “изношенной”. Никакой женщине не хочется казаться уставшей, грустной и старой - подобные эпитеты могут снизить самооценку практически до нуля. Однако, не стоит отчаиваться, ведь изменить себя в лучшую сторону никогда не поздно. Красивые и омолаживающие стрижки способны подарить вам второе дыхание жизни. Поверьте, вам не только станет казаться все вокруг более интересным, прям как в молодости, но и вы сами станете яркой, крутой и стильной. Остальным женщинам на зависть.

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